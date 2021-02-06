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Повышение "минималки" с 1 января: стало известно, изменится ли размер выплат работающим пенсионерам

12:23 6 февраля 2021
Пенсии

В связи с повышением с начала года минимальной заработной платы многих работающих пенсионеров интересует вопрос, увеличится ли размер их пенсионных выплат. Издание «Пенсійний кур`єр» (№ 4 (922)) разъяснило данный вопрос.

Так, консультанты в области пенсионного права разъясняют, что работающим пенсионерам пенсия пересчитывается с учетом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, или минимальной заработной платы, определенной законом на дату увольнения.

Стоит также отметить, что 1 мая 2020 года, в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины № 251 «Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году», к пенсии лицам, получающим пенсию (независимо от факта работы), назначенную в соответствии с Законом 1058, и которые имеют страховой стаж — женщины 30 лет, а мужчины 35 лет, и размер их пенсий на 30 апреля 2020 года с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат к пенсии (кроме пенсии за особые заслуги перед Украиной) был менее 2100 грн, была установлена доплата до 2100 грн, которая учтена во время январского перерасчета пенсий.

Ранее министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила «ФАКТАМ», что в 2021 году запланировано 5 этапов повышения выплат пенсионерам.

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