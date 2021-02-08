27.68 / 27.91 33.10 / 33.52
Киев: -12
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Кто из украинцев получит 1 тыс. грн прибавки к пенсии в марте

10:09 8 февраля 2021
Деньги

После индексации пенсий, которую начнут проводить с 1 марта текущего года, некоторые категории пенсионеров могут остаться без прибавки, а некоторые — получить по дополнительной тысяче.

Как сообщает «Главком», в 2021 году после индексации пенсий размер прибавки составит до 11 процентов. Размер индексации (11 процентов) — половина от динамики роста средних зарплат за прошедшие три года плюс половина от прошлогодний инфляции.

Сообщается, что украинцы, которые сейчас получают пенсию в размере 9090 гривен, могут рассчитывать на прибавку в размере около тысячи гривен. Без прибавки оставят тех, кто по формуле заработал на пенсию, размер которой меньше 11 процентов от минимальной, и тех, кто сейчас получает максимальную пенсию.

Напомним, что Кабинет Министров Украины одобрил и передал на рассмотрение Верховной Раде законопроект, согласно которому ежегодная индексация пенсий будет осуществляться не позднее 1 марта, начиная с 2022 года.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

451

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Доменика Ющенко

Внучка Ющенко после провала на шоу «Голос країни» сделала заявление

Алла Пугачева

"Любимая загорает": Галкин тайком снял похудевшую Пугачеву в купальнике

Алла Пугачева и Максим Галкин

Жизнь до Аллы: стало известно, за кем ухаживал Максим Галкин в молодости

Григорий Явлинский

Заявление Явлинского о Навальном вызвало скандал

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер