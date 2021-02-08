Кто из украинцев получит 1 тыс. грн прибавки к пенсии в марте

После индексации пенсий, которую начнут проводить с 1 марта текущего года, некоторые категории пенсионеров могут остаться без прибавки, а некоторые — получить по дополнительной тысяче.

Как сообщает «Главком», в 2021 году после индексации пенсий размер прибавки составит до 11 процентов. Размер индексации (11 процентов) — половина от динамики роста средних зарплат за прошедшие три года плюс половина от прошлогодний инфляции.

Сообщается, что украинцы, которые сейчас получают пенсию в размере 9090 гривен, могут рассчитывать на прибавку в размере около тысячи гривен. Без прибавки оставят тех, кто по формуле заработал на пенсию, размер которой меньше 11 процентов от минимальной, и тех, кто сейчас получает максимальную пенсию.

Напомним, что Кабинет Министров Украины одобрил и передал на рассмотрение Верховной Раде законопроект, согласно которому ежегодная индексация пенсий будет осуществляться не позднее 1 марта, начиная с 2022 года.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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