Тысячи семей могут лишиться жилья из-за долгов по кредитам

Не секрет, что в Украине, в отличие от Европы и США, брать кредит на покупку жилья очень дорого. Сегодня десятки тысяч украинских семей, решивших «ввязаться» в ипотеку, имеют задолженность перед кредиторами, и далеко не все в состоянии ее погасить. Наиболее ярким примером является история с должниками по валютным кредитам, взятым до 2011 года под залог недвижимого имущества. После обвала гривни в 2014 году десятки тысяч семей оказались не в состоянии возвратить долг, так как при пересчете в валюту их доходы резко упали. Из-за реальной угрозы массовой конфискации залогового жилья у таких заемщиков и многотысячных акций протеста правительство ввело мораторий на отчуждение ипотечного жилья у валютных должников. Срок действия моратория уже несколько раз продлевался, поскольку проблема с погашением задолженности так и не была решена. Однако уже 21 апреля действие моратория закончится, а значит, банки смогут абсолютно законно конфисковать заложенные квартиры, оставляя семьи должников на улице.

Девальвация гривни на 300% стала главной причиной возникновения финансовых трудностей у заемщиков

О том, чего ждать тысячам семей должников по валютным кредитам после снятия моратория и как можно урегулировать данную проблему, «ФАКТАМ» рассказал управляющий партнер Консалтинговой компании «Финансовая студия» кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий.

— Согласно действующему законодательству, 21 апреля заканчивается действие моратория на отчуждение ипотечного жилья у валютных должников. Может ли парламент продолжить действие моратория и нужно ли в очередной раз его продлевать?

— Проблема валютных заемщиков возникла не по их вине, а в результате резкой девальвации гривни из-за неправомерных действий тогдашнего высшего руководства НБУ и других высокопоставленных чиновников. Основная причина резкого падения национальной валюты очень простая: НБУ выдавал кредиты рефинансирования коммерческим банкам на свое собственное усмотрение, эти банки покупали у НБУ валюту, это приводило к колоссальной девальвации и наносило большой ущерб экономической безопасности государства, что усугублялось внешней агрессией.

Был период, когда курс национальной валюты упал до 40 гривен за доллар, и тут встал вопрос об экономическом коллапсе. Благо у тогдашнего руководства страны хватило здравого смысла прекратить открытое воровство, курс гривни был стабилизирован и колебался в более-менее приемлемых границах — до 30 грн за доллар. Таким образом, девальвация составила более 300%. Именно это является главной причиной возникновения финансовых трудностей у должников по ипотечным кредитам в валюте.

Данную проблему необходимо решать не за счет клиентов, а путем государственной программы, предполагающей привлечение виновных чиновников к ответственности. Но таким образом в Украине обычно вопросы не решаются. Вся ответственность перекладывается на клиентов. Украинская власть при предыдущем президенте отсрочивала решение проблемы валютных вкладчиков путем моратория на взыскание задолженности на обеспечение — то есть на жилье, приобретенное за кредитные средства. Это же сделала и новая власть. Однако мораторий только откладывает проблему, но не решает ее. Просто начать забирать у должников их последнее жилье не получится, так как это вызовет социальный взрыв. Ведь многие заемщики не имеют физической возможности погасить задолженность и, естественно, не хотят ее гасить и расплачиваться за чужие преступления, нанесшие ущерб не только им конкретно, но и экономической безопасности государства.

Поэтому весьма вероятно, что парламент снова продлит мораторий, понимая опасность резких действий по лишению граждан последнего жилья, после чего им будет уже нечего терять. На самом деле нужно не продлевать мораторий, ожидая, когда проблема забудется окончательно, а банковская задолженность останется. Надо решать вопрос путем государственной программы, включающей возможность и списания задолженности в индивидуальном порядке, и ее реструктуризации. Также необходимо расследовать открытые ранее уголовные производства по факту злоупотреблений чиновников. Но, как обычно, предпочтение отдается более простому и эффективному пути — переложить все проблемы на плечи клиентов.

— Созданы ли законодательные механизмы для отмены моратория, в частности, — недавно вступившим в силу Кодексом Украины по процедурам банкротства?

— Приемлемые законодательные механизмы отмены моратория не созданы. Если начать применять Кодекс о банкротстве в том виде, в котором он утвержден сейчас, это приведет к экономическому коллапсу. Фактически значительная часть населения может оказаться банкротами, если учесть многомиллиардные долги за коммунальные услуги, а также по другим кредитам, кроме валютной ипотеки.

Однако действующая власть не спешит решать эти проблемы цивилизованным образом и справедливо, что предполагает ответственность конкретных чиновников, действия и бездействие которых и привели к данной ситуации, когда мы имеем проблемы глубокой экономической стагнации, отягощенной еще и мировым кризисом из-за пандемии. Поэтому в данный период переходить к резким действиям по взысканию задолженности в виде последнего жилья абсолютно нерационально и не в интересах действующей власти.

«Банки будут применять весь комплекс мер, который существует в Украине, для принудительного взыскания долгов»

— Действительно ли все должники по валютным кредитам не в состоянии погасить долг или некоторые заемщики со стабильным доходом просто пользуются мораторием, чтобы не платить вовсе?

— Безусловно, среди заемщиков ипотеки в валюте есть и состоятельные люди, получившие выгоду в результате сложившейся ситуации, умышленно не платившие задолженность, имея возможность расплачиваться по кредитам. Например, те, кто занимался спекуляциями на рынке недвижимости и имеет по несколько квартир, приобретенных в кредит. С таких клиентов, безусловно, необходимо взыскивать задолженность путем изъятия обеспечения.

Надо учитывать, что кредит, тем более ипотечный, всегда требует индивидуального рассмотрения, что и делают банки. Поэтому законодательно, на основании государственной программы, необходимо установить общие подходы к решению ситуации, чтобы заемщики имели возможность урегулировать финансовые вопросы с банками-кредиторами на справедливой основе.

— Какие именно меры к должникам смогут применять кредиторы по окончании срока моратория на отчуждение залогового имущества?

— Весь комплекс мер, который существует в Украине, для принудительного взыскания задолженности.

— Что должен сделать банк-кредитор, чтобы взыскать залоговое имущество? Требуется ли решение суда?

— Банк либо обращается в суд и проводит отчуждение по решению суда, либо делает это с помощью исполнительной надписи нотариуса. Для судебного решения нужен иск банка, для исполнительной надписи — только договор залога и документы, подтверждающие бесспорность долга, а именно — кредитный договор и документ о просрочке долга. Второй путь гораздо проще. Далее вступают в работу органы государственной исполнительной службы, причем не имеет значения, на каком основании проводится изъятие залога — по решению суда либо на основе исполнительной надписи нотариуса.

— Есть ли у должников по валютным кредитам возможность реструктуризовать задолженность? Как это сделать?

— Конечно, возможность реструктуризации есть, и это лучший путь решения данного вопроса для платежеспособных клиентов. Если же финансовая ситуация заемщика такова, что никакая реструктуризация не поможет, а таких людей много, то остается только отчуждение залогового имущества. И тут должны вступать в силу социальные гарантии, чтобы люди не оказывались на улице, чтобы были защищены права детей, малообеспеченных и всех, кто требует социальной защиты.

Однако в Украине на сегодня в тяжелых финансовых условиях оказалась значительная часть общества, и о социальных гарантиях мы больше слышим во время предвыборных кампаний. В реальности же социальные гарантии больше работают для крупного бизнеса, для монополистов в энергетическом комплексе и чиновников с большой зарплатой, позволяющих себе начислять еще и различные социальные выплаты. Большинство людей наблюдают социальные гарантии через перспективу тесного общения с органами исполнительной службы по лишению их последнего жилья, так как данная проблема до сих пор не решена для десятков тысяч украинцев.

«Процедура банкротства граждан прописана законодательно, но в Украине она не работает так, как в цивилизованных странах»

— Смогут ли безнадежные должники по валютным кредитам воспользоваться процедурой банкротства, которая с недавнего времени разрешена законом и для физических лиц?

— Процедура банкротства граждан прописана законодательно, но она не работает так, как должна, и как действует в цивилизованных странах. Эта процедура направлена на восстановление финансового положения должника, который не может расплачиваться по своим долгам. Ему оставляют необходимое для существования имущество, а остальное реализовывается, и все долги списываются. В нормально функционирующем государстве такая процедура может коснуться до 1% населения. Подчеркну, что гораздо меньше, чем 1%. Когда же для восстановления платежеспособности процедура банкротства может коснуться более чем 30% населения, если учесть все нерешенные государством проблемы и с уплатой просроченной задолженности по коммунальным услугам и другим кредитам, то такая процедура может привести только к социальному взрыву.

Более того, эту процедуру физически невозможно провести для всех, кого она может коснуться. Она весьма дорогостоящая и далеко не рациональная для потенциальных банкротов. При этом в Украине отсутствует культура института банкротства, и начинать ее применять в момент мировой пандемии, кризиса, ограничительных карантинных мер, значит существенно усугубить и без того сложное финансовое положение всей экономики и усилить стагнационные процессы.

В богатых странах, таких как США, в условиях пандемии каждое домохозяйство получает безвозмездную помощь наличными деньгами и это работает на благо экономики, поскольку активизирует спрос, дает возможность быстрого восстановления малого бизнеса. Мы же обсуждаем перспективы отчуждения последнего жилья через исполнительную службу.

По сложившейся ситуации с валютными кредитами можем сделать вывод, что откладывание данной проблемы путем моратория на отчуждение залогового имущества не решает ее. Люди, оказавшиеся в наиболее сложной ситуации, прекрасно понимают, что не они виноваты в своем бедственном финансовом положении, особенно те, кто исправно платил по кредиту до резкой девальвации гривни. Если несправедливость переходит допустимые границы, тогда ситуация разрешается самым неблагоприятным образом — путем уличных выступлений. По кредитам, безусловно, надо платить, но вряд ли можно принудительно заставить большое количество людей расплачиваться за неправомерные действия чиновников, приведшие к искусственной девальвации гривни, — подытожил Евгений Невмержицкий.

Стоит напомнить, что еще в конце 2019 года вступил в силу Кодекс по процедурам банкротства. Нормы кодекса служат для восстановления платежеспособности физического лица, в частности, признания гражданина банкротом в случае его неспособности выполнять свои имущественные обязательства. Производство по делу о банкротстве может быть открыто, если задолженность перед кредиторами составляет не менее 30 минимальных зарплат (на данный момент — 195 тыс. грн) и должник не может ее погасить. Процедура банкротства физических лиц заканчивается либо реструктуризацией долгов физлица, либо объявлением его банкротом и распродажей имущества.

Фото Pixabay

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