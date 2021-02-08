Никто не платит каждый раз консьержу, чтобы пройти в свою квартиру: подробности скандала вокруг ВДНГ

В деле о получении компанией «ВіДі-Мистецтво» через суд сервитута на часть территории ВДНГ появились новые подробности. В частности, директор компании Александр Шевченко заявил о систематических проблемах с доступом к своему имуществу. Об этом Шевченко написал на своей странице в Facebook.

«Итак, компания „ВіДі-Мистецтво“ владеет зданием на территории ВДН. Уже более 10 лет. Мы не украли ее, не забрали обманом. Мы купили ее официально за большие деньги. Честно, прозрачно и открыто. Мы постоянно сталкивались с проблемами доступа в здание. Платный въезд на территорию к своей собственности — это немного нонсенс. Никто не платит каждый раз консьержу, чтобы пройти в свою квартиру в доме», — написал Шевченко.

Кроме этого, руководство компании не одобряет повышенный интерес к своим зданиям со стороны ВДНГ.

«Руководство ВДНГ постоянно спрашивает нас о планах этажей наших помещений. Создавалось впечатление, что они хотят заставить нас сдать помещение кому-то из „своих“ в аренду», — сообщил Шевченко.

По его словам, последней каплей в конфликте стал демонтаж детской площадки у здания.

«Мы поняли, что должны защищаться в суде. Мы должны иметь право свободного доступа к своей собственности. Это логично. И суд действительно принял нашу сторону. Другого решения и быть не могло. Мы не получили эту землю в аренду, мы не приватизировали ее. Суд лишь позволил нам этой землей (землей, на которой стоит наше здание, и проезд к ней по территории ВДНГ) пользоваться. Пользоваться беспрепятственно со стороны руководства ВДНГ. Это и есть сервитут», — написал Шевченко.

В свою очередь генеральный директор ВДНГ Евгений Мушкин заявил на своей странице в Facebook, что «суд первой инстанции дал частной компании право отмежеваться, построить забор, вообще построить что угодно, потому что им предоставлено право вести на земле ВДНГ любую (!) деятельность».

В Земельном кодексе Украины подчеркивается, что оформитель сервитута не может запретить проход, проезд и ведение деятельности на этой земле.

Также земельный сервитут не подлежит отчуждению, в частности, он не может быть предметом купли-продажи, залога и не может передаваться каким-либо способом лицом, в интересах которого этот сервитут установлен, другим физическим и юридическим лицам.

«Мы любим ВДНГ, но мы не любим шантаж, произвол и ложь. И будем с ними бороться всеми легальными методами», — заявили в «ВіДі-Мистецтві».

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