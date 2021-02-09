Впервые в истории биткоин стоит больше 47 тысяч долларов

Во вторник, 9 февраля, самая популярная криптовалюта в мире биткоин установила рекорд. Впервые в истории стоимость одного биткоина превысила отметку в 47 тысяч долларов. На 20 биржевых площадках, торгующих криптовалютами, сообщает сайт Coinmarketcap, курс биткоина составил 47 тысяч 171 доллар.

Эти данные подтверждает Reuters. Как подчеркивает агентство, за сутки рост биткоина составил 2,5%. С начала нынешнего года — 61%!

Финансисты уверены, что такой резкий скачок прямо связан с заявлением самого богатого человека в мире Илона Маска. В понедельник, 8 февраля, американский миллиардер сообщил в соцсетях, что его компания Tesla приобрела биткоины на сумму 1,5 миллиарда долларов и вскоре начнет принимать эту криптовалюту в качестве платы за свою главную продукцию — электромобили.

Курс биткоина медленно рос на протяжении всего прошлого года. Это связано, по мнению экспертов, с пандемией коронавируса, которая привела к глобальному экономическому спаду и, как следствие, падению цен на нефть. Инвесторы, которые не любят рисковать, переключились снова на золото и серебро. А те, кто жаждет получить быструю прибыль, вернулись к криптовалюте.

В конце октября 2020 года платежный сервис Paypal объявил о готовности работать с криптовалютами. Было обещано начать принимать их в качестве платежного средства уже в 2021 году. После этого в середине декабря курс биткоина преодолел отметку в 20 тысяч долларов. Так дорого криптовалюта стоила в последний раз в 2017 году.

Напомним, что в ноябре стоимость биткоина взлетела почти до 20 тысяч долларов. «ФАКТЫ» подробно рассказывали о причинах стремительного подорожания криптовалюты и выясняли у экспертов, как это влияет на финансовые рынки.

«ФАКТЫ» также сообщали, что в Украине в декабре парламент принял в первом чтении законопроект «О виртуальных активах», который предусматривает легализацию биткоина и других криптовалют в стране.

Фото Pixabay

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