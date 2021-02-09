Оформлен ли сотрудник официально, платит ли за него работодатель страховые взносы, отныне можно узнать, установив на планшет или телефон специальную программу от Пенсионного фонда. Об этом сообщает правительственный портал.

Все работодатели обещают своим сотрудникам официальное трудоустройство. Вот только обещания иногда так и остаются обещаниями. Поэтому какой бы надежной ни была компания, лучше перепроверить, не забыли ли официально трудоустроить человека и все ли налоги исправно перечисляются. Поскольку даже тот факт, что сотрудник отдал свою трудовую книжку в отдел кадров, еще не гарантирует автоматическое зачисление данного периода трудовой деятельности в страховой стаж. При этом именно страховой стаж учитывается при начислении пенсии, а также помощи по безработице и временной потере трудоспособности.

Для проверки благонадежности работодателя сегодня не нужно никуда идти и выстаивать очереди, достаточно зайти на портал Пенсионного фонда Украины и проверить работодателя на добросовестность. На сайте portal.pfu.gov.ua можно узнать не только то, добросовестно ли платит за сотрудника работодатель страховые взносы, но и какой период трудовой деятельности включен в трудовой стаж.

Таким образом, зайдя на портал, гражданин узнает информацию о своей трудовой деятельности, имеющемся страховом стаже, сумме взносов, уплаченных в ПФУ, и размере официальной заработной платы. Помимо этого, на портале есть возможность подать заявку на получение пенсии (при достижении соответствующего возраста и накоплении страхового стажа) и оформить выписку из Реестра застрахованных лиц. Функционирует портал круглосуточно.

Также Пенсионный фонд разработал специальное приложение, которое можно установить на смартфон или планшет, работающие на системах Android и IOS, которые также дают доступ к порталу.

Для авторизации на портале можно использовать несколько способов:

• Через электронную цифровую подпись. Ее можно получить как в налоговой службе, аккредитованном центре сертификации ключей, так и в сервисе «Приват-24» от «ПриватБанка» и в других банках.



• По логину и паролю. Их выдают в отделении ПФУ. Для этого придется посетить Пенсионный фонд, взяв с собой паспорт, идентификационный код, и заполнить соответствующее заявление. После этого выдается код заявления, необходимый для регистрации на портале. Его нужно хранить в тайне до момента окончания регистрации. Завершить регистрацию можно в любой момент, зайдя на портал в Интернете;



• Путем идентификации в сервисе ID GOV UA, который включает в себя идентификацию по цифровой подписи, по мобильному телефону (Mobile ID) или путем банковской идентификации в одном из 27 банков Украины (Bank ID).

Халатность работодателя, игнорирующего уплату страховых взносов, создает сотруднику серьезные проблемы с начислением пенсий. При расчете стажа учитываются данные персонифицированного учета сведений о застрахованных из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. Те периоды, за которые в реестре отсутствуют данные об уплате ЕСВ, не учитываются. В итоге наемные работники теряют страховой стаж для назначения пенсии, поскольку не принимается во внимание зарплата за эти периоды.

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