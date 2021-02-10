Когда курс доллара упадет до 27 гривен: прогнозы экспертов

Уже вторую неделю продолжается неожиданное укрепление курса гривни. С 1 февраля доллар подешевел на 59 копеек, евро — на 72 копейки. В среду, 10 февраля, Национальный банк Украины установил официальные курсы на уровне 27,64 грн за доллар и 33,44 грн за евро. Любопытно, что во вторник, 9 февраля, евро опускался до 33,26 грн. Обвал курсов основных иностранных валют продолжается и на наличном рыке. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 27,62 грн, купить по 27,85 грн; евро — сдать по 33,18 грн, купить по 33,62 грн. Эксперты считают, что американская валюта продолжит дешеветь и может вплотную приблизиться к отметке 27 грн за доллар. Но при условии, что НБУ не будет активно влиять на валютный рынок.

«За минувшую неделю курс доллара к гривне снизился во всех сегментах валютного рынка на 1,2−1,4%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, упал с 28,06 грн до 27,64 грн (-1,4%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 28,04−28,06 грн до 27,70−27,72 грн (-1,2%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю уменьшились с 27,96−28,15 грн до 27,62−27,82 грн (-1,2%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сохранилась на уровне 0,7%.

Объем покупки населением наличной валюты в январе 2021 года превысил объем продажи на 15,8 млн долларов. Согласно отчетности НБУ, в январе украинцы продали валюты на 34% меньше, чем в декабре 2020 года, что составило 1,07 млрд долларов в эквиваленте, а покупка сократилась на 36,5% - до 1,085 млрд долларов в эквиваленте.

В течение ближайшей недели мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,4 грн, а наличный доллар в банках — около 27,3- 27,5 грн", — считает Вадим Иосуб.

Однако другие эксперты полагают, что в ближайшее время под влиянием Нацбанка иностранная валюта вновь начнет укрепляться.

«Во вторник на межбанковском валютном рынке курс доллара к гривне начал расти, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Тренд на укрепление украинской валюты изменился под влиянием НБУ: регулятор выкупил порядка 20 млн долларов. Торговая сессия вторника на межбанке по валютной паре доллар — гривня завершилась на уровне 27,72 грн, евро к гривне укрепился до отметки 33,52 грн.

Во вторник Минфин Украины провел аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), в ходе которого в бюджет было привлечено 13,09 млрд грн. Рынку были предложены бумаги сразу 8 выпусков со сроком погашения через 6, 12, 18, 24, 36 и 72 месяца в гривнях, а также 12 и 24 месяцев — в долларах. Наибольшим спросом пользовались бонды с погашением через 3 года. В торгах приняли участие нерезиденты. Укрепление гривни с начала февраля происходило во многом благодаря им, теперь в этот процесс внесли свой вклад и экспортеры.

В частности, цены на кукурузу достигли максимальных отметок за 7 лет. В январе Украина экспортировала данную агрокультуру на 403,53 млн долларов. Полагаю, что показатели экспорта в первом квартале текущего года порадуют и помогут избежать существенной девальвации гривни к евро и доллару.

На предстоящей неделе по курсу доллара к гривне ожидаем коррекции к уровню 27,90 грн. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, укрепится до отметки 33,65 грн", — прогнозирует Андрей Гойлов.

На валютный рынок может оказать влияние и готовность НБУ к ужесточению кредитно-денежной политики уже в ближайшее время.

«В среду, 10 февраля, курс гривни на мебанковском валютном рынке остается относительно стабильным, на уровне 27,7 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика наблюдается после того, как накануне на рынке появились покупатели, в результате чего часть спекулянтов, в том числе среди банков, начала закрывать короткие позиции в долларе. В то же время накануне Минфин привлек 13,1 млрд грн в бюджет через ОВГЗ, что могло создать небольшую нехватку гривни на рынке и также способствовало развороту курса.

Отдельно выделим публикацию данных по инфляции, которая по итогам января достигла 6,1% в годовом выражении, что будет подталкивать НБУ к возможному решению по ужесточению кредитно-денежной политики уже в феврале. Кроме того, Национальный банк Украины заявил о том, что проведет стресс-тестирование 30 банков в 2021 году после перерыва из-за пандемии.

Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит держаться на достигнутых уровнях и будет двигаться в диапазоне 27,6−27,9 грн за доллар", — отметил Андрей Шевчишин.

Кстати, во вторник, 9 февраля, самая популярная криптовалюта в мире, биткоин, установила рекорд. Впервые в истории стоимость одного биткоина превысила отметку в 47 тысяч долларов. Только за сутки рост биткоина составил 2,5%, а с начала нынешнего года — 61%!

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