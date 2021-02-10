С каждым годом в нашей жизни появляется все больше цифровых технологий. Даже деньги постепенно превращаются из реальных, которые можно пощупать, в виртуальные. Причем интерес к таким электронным деньгам постоянно растет, как и их цена. В частности, самая популярная в мире криптовалюта установила очередной рекорд стоимости — более 47 тысяч долларов за биткоин. В этих условиях большинство государств мира пытаются адаптировать свои финансовые системы к новым цифровым реалиям. Украина не исключение. Правда, у нас процесс введения собственных электронных денег пока идет довольно медленно. Давайте разберемся, с чем связана растущая популярность виртуальных денег и когда же в Украине появится е-гривня. Недавно руководитель главного банка страны поделился планами по выпуску украинских электронных денег, — е-гривни, которую относят классу цифровых валют центральных банков (СBDС).

«СBDC — это электронная форма национальной валюты, эмитентом которой является центральный банк, — сообщил на свой странице в Facebook председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко. — В зависимости от рыночных потребностей такая цифровая валюта может использоваться либо для розничных платежей, либо для оптовых межбанковских расчетов. Учитывая последствия пандемии COVID-19 и карантина, а также активное развитие «частных» цифровых валют в мире, сегодня все больше регуляторов исследуют тему СBDC и варианты ее использования.

Согласно недавнему опросу Банка международных расчетов, 86% центральных банков изучают собственные цифровые валюты, а первый в мире выпуск CBDC состоялся в 2020 году. Также ожидается, что Китай станет первой крупной экономикой, которая запустит свой CBDC. Постепенный выпуск национальной валюты анонсировал и центробанк Багамских островов. Sand Dollar, то есть цифровая версия багамского доллара, будет использоваться для розничных платежей. Центробанк Швеции также сегодня проводит пилотный проект по внедрению е-кроны на основе блокчейн-технологии. Шведское правительство изучает целесообразность перехода страны на цифровую валюту в торговых платежах, отметив, что любое решение по выпуску е-кроны должно приниматься на политическом уровне для безопасного функционирования рынка цифровых платежей.

В 2018 году Национальным банком был проведен пилотный проект по выпуску е-гривни для розничных платежей на платформе блокчейн. В результате этого проекта мы получили много интересных выводов и новых открытых вопросов. Но это вполне нормально, учитывая инновационную природу CBDC. Эти вопросы пока исследуем не только мы, но и другие центробанки", — подытожил Кирилл Шевченко, умолчав о том, когда конкретно планируется внедрение е-гривни.

На некоторые вопросы, связанные с ростом популярности криптовалют и возможностью введения НБУ собственной электронной денежной единицы, «ФАКТЫ» попросили ответить аналитика компании «Альпари» Максима Пархоменко.

— С чем связан резкий рост курса биткоина? Как долго он продлится?

— Последний виток роста вызван инфоповодом — покупкой компанией «Тесла» биткоинов на 1,5 млрд долларов. Но этих новостей хватило только для восходящего импульса, но не для устойчивого роста курса. Хотя новый виток упоминаний этой сделки в прессе вновь подогоревает интрес у участников рынка, что продолжает удерживать курс на максимумах.



— Каковы перспективы введения Нацбанком собственной электронной валюты — е-гривни?

— Пока НБУ не знает и не понимает, какие плюсы может дать использование цифровых валют. Поэтому смотрит на другие страны и ищет успешные проекты, отталкиваясь от которых будет принимать решение по криптовалюте.

Е-гривня — это больше история о работе банковских систем. Для обычных людей наличные деньги заменяются цифровыми, которые могут храниться в крипто-кошельке (что-то похожее на карту). Сам процесс будет максимально похож на работу с картами.

— Чем операции с е-гривней будут отличаться от обычных гривневых безналичных операций?

— Высокий уровень защиты крипто-кошелька гарантирует сохранность денег. Цифровой кошелек может заменять банковский счет. Поэтому для платежа больше не требуется наличие банка. В будущем это снизит комиссии и упростит систему транзакций.

Обрабатывает транзакции центральный банк сам или в паре с платежными системами. Именно последние выиграют от цифровых валют, поскольку будут получать комиссии за платежи. И если сейчас для банков нужны резервы и штат сотрудников для хранения денег и проведения транзакций, то в будущем сберегать деньги будут электронные кошельки. Это снимет с банков ответственность за деньги и сделает их работу более простой.

Часть банков, которые сейчас аккумулируют сбережения и зарабатывают на хранении денег на депозитах, имеют большие пулы клиентов, будут отмирать. Банки, которые займутся сервисами, связанными с цифровыми деньгами, будут расти быстрыми темпами из-за снижения регуляторной нагрузки.



— Чем е-гривня будет отличаться от других криптовалют?

— Технологии будут такими же, как и у других криптовалют, но эмитентом, или по аналогии с биткойном — майнером, будет НБУ.

— Сможет ли е-гривня хотя бы частично заменить традиционную гривню?

— Е-гривня может полностью заменить нынешнюю гривню и очень сильно изменить банковскую систему. Наличие огромных пулов клиентов больше не будет гарантировать успешность банка. А часть банковского бизнеса будут забирать платежные системы, — подытожил Максим Пахоменко.

Стоит напомнить, что в конце 2020 года парламент принял в первом чтении законопроект «О виртуальных активах», который предусматривает легализацию в Украине криптовалюты. Ведь на сегодняшний день Национальный банк Украины официально не признает криптовалюты, но операции с ними законодательно не запрещены. Урегулировать все эти законодательные казусы и призван Закон «О виртуальных активах».

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