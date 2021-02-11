Бензин резко подорожал: как изменятся цены на топливо в ближайшее время

После длительного периода стабильности цена горючего на АЗС в конце января резко пошла вверх. Тогда в комментарии «ФАКТАМ» эксперты прогнозировали, что литр топлива подорожает на полторы-две гривни. В феврале этот прогноз практически сбылся. За последние две недели, с 26 января, в среднем по стране литр бензина А-95 подорожал на 1,39 грн, дизтоплива — на 1,38 грн, сжиженного газа — на 1,45 грн. По состоянию на 11 февраля стоимость бензина А-95 в среднем по Украине составляет 26,74 грн за литр, дизтоплива — 26,13 грн, сжиженного газа — 14,48 грн. Однако эксперты считают, что в ближайшее время розничные цены на горюче в Украине стабилизируются. Если, конечно, резко не подорожает нефть. О ситуации на топливном рынке и о том, с чем связан нынешний рост розничных цен на горючее, «ФАКТАМ» рассказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

— Подорожание горючего в Украине, которое мы наблюдаем в последнее время, — это отголосок роста мировых цен на нефть, который продолжается уже несколько месяцев, — сообщил Сергей Куюн. - Весь январь стоимость нефти была около 55 долларов за баррель. А с начала февраля котировки стремились к 60 долларам и в какой-то момент уже достигали 61 доллара за баррель. То есть цена идет вверх.

Нужно напомнить, что отечественный рынок долгое время очень вяло реагировал на рост нефтяных цен и подорожание горючего в мире. Обычно синхронизация цен между мировым и отечественным рынками происходит за три недели, ну, максимум месяц, а в данном случае мы видели, что цены на украинских АЗС почти три месяца подтягивались к новом уровню и только в последние недели начали резко расти.

Для длительного сдерживания трейдерами цен было несколько причин. Во-первых, сейчас «мертвый сезон». Топлива на рынке много, потребление традиционно снизилось, и за счет низких цен продавцы стремились удержать клиентов. Во-вторых, и это самая главная причина, в последнее время происходит ренессанс теневого рынка, наполняющегося продукцией мини-НПЗ и различным фальсификатом. И есть все признаки того, что его объемы начинают бить все рекорды. Мы видим, что «бодяжники» сметают с рынка все сырье, которое есть: газоконденсат, который добывается в стране, различные компоненты моторного топлива, которые вырабатываются и на легальных предприятиях в том числе.

И это не все. Например, в январе очень сильно вырос импорт растворителей для лакокрасочной промышленности. Однако если посмотреть на их состав, то это просто смесь октаноповышающих присадок со стабильным бензином. То есть это по сути компонент для производства смесового «бодяжного» бензина. И мы видим, что объемы этих компонентов, присадок, растут. Именно в этом и кроется причина слабой реакции украинского розничного рынка на рост мировых цен.

Потому что, если у легальных игроков сегодня себестоимость бензина А-95 около 23 гривен за литр, то «бодяжное» топливо предлагается по 15−17 гривен за литр. Понятное дело, что тем, кто торгует таким фальсификатом, нет смысла реагировать на изменение внешней конъюнктуры, так как у их товара большой ценовой запас прочности. А легальные продавцы были вынуждены сдерживать свои цены, торгуя фактически в ноль, чтобы не потерять клиентов.

— Тем не менее сейчас средняя стоимость горючего растет все равно. То есть «бодяжники» уже тоже поднимают цены?

— Да, они это делают, но не так сильно, как объективно требует ситуация. Ценовая пружина, которая сжималась несколько месяцев, разжалась после того, как сети заправок группы «Приват» подняли цены на позапрошлой неделе на две гривни. За ними, не в полной мере, конечно, отреагировали сети так называемых дискаунтеров.

Я думаю, что в ближайшее время каких-то существенных изменений не будет и цены стабилизируются на нынешнем уровне. Ну, плюс-минус 10−20 копеек. Если, конечно, нефть не продолжит дорожать на мировом рынке и курс украинской валюты будет оставаться стабильным, — подытожил Сергей Куюн.

Кстати, с начала февраля национальная валюта заметно подорожала по отношению к доллару и евро. Однако финансовые аналитики не исключают, что в ближайшее время Нацбанк усилит интервенции на валютном рыке и курс гривни вновь начнет снижаться.

Фото Pixabay

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