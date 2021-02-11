Деньги от упрощенной растаможки «евроблях» предлагают направить на антиковидную вакцинацию

Первый месяц года ознаменовался началом очередного этапа в многолетнем противостоянии «евробляхеров» с украинской властью. Патрульная полиция начала отлавливать и штрафовать владельцев машин иностранной регистрации, а те ответили очередной акцией протеста. Нардепы, отстаивающие интересы «евробляхеров» в парламенте, активизировались и по-быстрому одобрили в профильном комитете очередной законопроект, касающийся нерастаможенных машин. Наряду с ним, как мы помним, в Верховной Раде подготовлены к рассмотрению и другие тематические законопроекты. Вынести их на голосование обещают в ближайшее время.

Харьковские полицейские оштрафовали 15 авто с еврономерами

В середине января сотрудники патрульной полиции Харькова начали активно выявлять автомобили с еврономерами и штрафовать их водителей. Олег Ярошевич, глава общественной организации «АвтоЕвроСила», представляющий интересы «евробляхеров», насчитал 15 таких случаев. Стражи порядка привлекали владельцев авто к ответственности за езду на нерастаможенном транспортном средстве (что предполагает штраф в размере 8 тысяч 500 гривен).

Активизацию борьбы патрульной полиции с незаконным использованием авто с еврономерами министр внутренних дел Украины Арсен Аваков объяснил тем, что они создают большие проблемы для стражей порядка. В частности, в случае дорожно-транспортного происшествия полиция не в состоянии определить владельца такого авто. «Сбивает человека, мы прибываем на место — „евробляхи“ есть, машина есть, а человека нет. Кто сбил? Кто за рулем? Кто в ответе? Никто не знает. Это нарушает закон Украины. Поэтому, если у автомобиля нет переходной регистрации, то есть как транзитная она закреплена за каким-то человеком и он просрочил все сроки регистрации, такие машины будут выявляться и отправляться на штрафплощадку. Плакать не нужно — должен быть порядок», — подчеркнул министр.

Эффективности такой деятельности полиции поспособствовало открытие Государственной таможенной службой доступа к своим базам данных. За счет этого копы получили возможность проверять законность нахождения на территории нашей страны машин иностранной регистрации. Теперь патрульные полицейские запросто и быстро «пробивают» такой транспорт и узнают, не нарушил ли он установленные законом сроки временного ввоза или транзита. А при дальнейшей проверке документов выясняют, ввозил ли водитель машину в Украину или кто другой.

В ответ харьковские «евробляхеры» устроили акцию протеста, перекрыв движение транспорта по трассе Киев — Харьков. Традиционно они требовали доступной растаможки. Впрочем, перекрытие долго не длилось — с руководством местной полиции была достигнута договоренность, что пока — до принятия долгожданного закона — будут штрафовать владельцев авто с еврономерами только за нарушение ПДД.

В законопроектах предлагается ввести льготную растаможку для «евроблях»

Каким же образом народные избранники предлагают решить наболевшую и перезревшую проблему легализации нерастаможенных автомобилей в Украине теперь? На сегодняшний день инициатив по ее решению в Верховной Раде насобиралось уже около десятка. Расскажем лишь о самых перспективных из них, у которых есть шансы стать действующими законами.

К таковым относится документ № 4643-д. Он касается растаможки всех «евроблях», ввезенных физическими лицами на таможенную территорию Украины в период до 31 декабря 2020 года и находящихся в таможенных режимах временного ввоза или транзита. Этим проектом инициируется введение нового принципа начисления акцизного налога, который будет заметно меньше, чем ныне действующий. При этом растаможить можно будет только автомобиль одной категории на одного человека (один легковой, один грузовой, один прицеп), а само транспортное средство должно соответствовать экологическим стандартам не менее «Евро2». И воспользоваться подобной льготной растаможкой можно будет только в течение 180 дней с момента вступления этого закона в силу.

Одновременно продвигается законопрект № 4644-д, который позволит владельцам авто с еврономерами уйти от драконовских штрафов за нарушение таможенного законодательства. Законопроект предусматривает, что пользователь автомобиля иностранной регистрации имеет возможность вывезти его с территории Украины или же растаможить по уже упомянутой льготной ставке, ограничившись только штрафом в 8 тысяч 500 гривен, но не платя при этом баснословное взыскание в размере 170 тысяч гривен (как предусмотрено сейчас).

Нельзя не упомянуть о еще одном законопроекте, который совсем недавно одобрен комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и рекомендован к рассмотрению парламентом. Документ № 3704-д аккумулировал в себе основные идеи, заложенные в упомянутых ранее проектах.

Этим законопроектом предлагается внести поправки в Таможенный и Налоговый кодексы Украины, а средства, вырученные от легализации «евроблях», — направить на борьбу с пандемией COVID-19 и вакцинацию населения Украины. В частности, действие документа будет распространяться только на авто иностранной регистрации (легковые и грузовые автомобили с экостандартом не ниже «Евро2»), въехавшие в Украину до 31.12.2020 года, а растаможить их можно будет только в течение 180 дней с момента принятия закона. При легализации подобного транспорта будет также уплачиваться добровольный взнос в размере 8 тысяч 500 гривен. Сама же растаможка не будет включать пошлину и будет состоять из таких платежей: акциза, который станут рассчитывать по новой формуле с учетом возраста авто, типа топлива и объема двигателя, и НДС в размере 20 процентов от размера акциза.

Шансы того, что в этот раз проблема легализации нерастаможенных автомобилей в Украине будет, наконец, решена, достаточно велики. Во-первых, они сильно раздражают полицию — машины на «евробляхах» все чаще и чаще становятся орудием преступлений. Во-вторых, за счет растаможки «евроблях» можно будет достаточно эффективно и вполне в обозримые сроки наполнить статью бюджета страны, направленную на борьбу с пандемией и вакцинацию населения.

Напомним, в 2021 году обещают вернуть всеобщий техосмотр автомобилей и ввести платные дороги.

62

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter