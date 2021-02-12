Коллекторам запретят «кошмарить» должников по ночам и оказывать давление на их родственников

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, призванный защитить должников по кредитам от неправомерного давления со стороны коллекторов. Ведь не секрет, что нередко от таких «выбивателей долгов» страдают не только сами должники и их родственники, но и посторонние люди. Но вскоре беспределу коллекторов может быть положен конец. Принятый в первом чтении законопроект № 4241 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности» устанавливает механизмы защиты прав потребителей-должников и ограничивает доступ к рынку потенциально недобросовестных коллекторов. Начнем с того, что этот законопроект наконец-то дает юридическое определение таких терминов, как «урегулирование просроченной задолженности» и «коллекторская компания». Коллекторской деятельностью можно будет заниматься только после получения разрешения и внесения данных о компании в соответствующий реестр. Коллекторские компании и их владельцев будет проверять Национальный банк Украины. Кроме того, кредиторы, то есть банки и финансовые компании, будут обязаны сообщать заемщикам о привлечении коллекторов, а вся информация о «третьей стороне» должна быть на сайте и в местах оказания услуг. Подробнее о законопроекте о защите прав должников «ФАКТАМ» рассказал адвокат, партнер АО «Ассирия» Дмитрий Куцевол.

— Какие механизмы защиты прав потребителей-должников устанавливает данный законопроект?

— До принятия законопроекта деятельность финансовых учреждений и коллекторов, связанная с досудебным погашением задолженности получателей потребительских кредитов, на законодательном уровне практически не регулировалась. Это был законодательный пробел и сейчас этот пробел может быть восполнен.

Законопроект № 4241 определил права и обязанности коллекторских компаний, а также ввел механизмы защиты должника от недобросовестных и неправомерных действий коллекторов. Очень важным положением законопроекта № 4241 является необходимость регистрации деятельности коллекторских компаний и наличие регулятора такой деятельности — Национального банка Украины. Нацбанк может устанавливать иные требования и ограничения к коллекторским компаниям, кроме тех, которые не выходят за рамки законопроекта № 4241.

В случае нарушения прав потребителей-должников со стороны сотрудников колекторской компании должник может обратиться с жалобой в Национальный банк Украины. При этом у НБУ достаточно полномочий и возможностей для влияния на такую недобросовестную коллекторскую компанию, вплоть до исключения ее из реестра, что лишит ее возможности продолжать работу в дальнейшем.

— Согласно законопроекту кредитор и коллекторские компании должны соблюдать требования этического поведения. В чем именно это выражается? Какие действия и способы воздействия на должника будут разрешены, а какие запрещены?

— Действительно, кредитор и коллекторские компании при работе с должниками будут обязаны придерживаться этических правил общения с должником, воздерживаться от угроз шантажа, оскорблений. В частности, им запрещается:

вводить в заблуждение должника относительно характера и размера задолженности;



общаться с должником с 22:00 до 08:00 вопреки его воле или более двух раз в сутки;



скрывать свой номер и использовать функцию автодозвона более 1 часа в суки;



общаться с родственниками должника вопреки их воле;



звонить или приходить на работу к должнику.



Также коллекторы обязаны будут соблюдать требования к корреспонденции, которую отправляют должнику, а также соблюдать ограничения на сбор и хранение информации о личной жизни должника.

— Предусмотрен ли механизм влияния на деятельность потенциально недобросовестных коллекторов? По каким критериям будет определяться законность и правильность деятельности коллекторов?

— Законопроект № 4241 предусматривает следующие механизмы воздействия на недобросовестных коллекторов:

штраф;



исключение коллекторской компании из реестра, что лишит ее возможности продолжать работу в дальнейшем.



Критерии законности и правильности деятельности коллекторов уже определены в законопроекте № 4241. Очевидно, дополнительные требования и ограничения будут изданы в нормативных актах Национального банка Украины.

— Будут ли нести ответственность банки либо финансовые компании, привлекающие коллекторов, в случае нарушения последними законодательства?

— На банки и финансовые компании законопроектом № 4241 возложены такие же права и обязанности, как и на коллекторские компании. В случае нарушения со стороны коллекторской компании ответственность будет нести именно лицо, которое допустило нарушение. Ведь любая ответственность носит индивидуальный характер. И за нарушения коллектором своих прав и обязанностей кредитор или банк ответственности нести не будет.

— Кто и как будет контролировать деятельность коллекторов?

— Регуляторным органом деятельности коллекторских компаний определен Национальный банк Украины. Перед началом своей деятельности коллекторская компания должна быть внесена в специализированный реестр. Это относится к полномочиям и компетенции Национального банка Украины.

Механизм контроля, порядок проведения проверок коллекторских компаний будут устанавливаться нормативными актами НБУ. В связи с тем, что законопроект № 4241 не принят в окончательной редакции, пока механизм контроля не прописан. Однако после вступления его в силу, уверен, Нацбанк очень быстро установит критерии для контроля коллекторских компаний.

— Какие санкции предусмотрены для недобросовестных коллекторов?

— Установленяы порядок приобретения статуса коллекторской компании и ответственность. Регуляторным органом деятельности коллекторских компаний определен НБУ. В случае нарушений со стороны коллекторов или коллекторской компании требований закона Нацбанк имеет право применить санкции в виде штрафа или вообще исключить компанию из соответствующего реестра. Это лишит ее возможности продолжать работу в дальнейшем. Уверен, механизм будет сдерживать коллектроские компании и их работников от незаконных действий, хамства, ночных звонков и прочего по отношению к должникам.

Таким образом, данный законопроект сбалансирован. Со стороны государственных органов и должников достаточно рычагов влияния при возможных злоупотреблениях коллекторских компаний, — подытожил Дмитрий Куцевол.

Стоит напомнить, что в столице коллекторские компании привлекаются к взиманию задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Ранее ЧАО «АК «Киевводоканал» заключило с одной из компаний договор, согласно которому она должна обеспечивать уменьшение и погашение задолженности физических лиц перед предприятием.

Фото Pixabay

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