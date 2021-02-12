Пенсии госслужащих: учитывается ли при расчете материальная помощь

Система начисления пенсий в Украине довольно сложна и противоречива. Пенсии все время требуют индексации и пересчета. Кроме того, при назначении пенсии необходимо учитывать множество различных факторов, например, полученние материальной помощи. Причем нередко споры о правильности начисления пенсии решаются судом. В частности, на днях Верховный суд Украины (ВСУ) вынес вердикт, разъясняющий некоторые важные нюансы порядка начисления пенсий государственным служащим. Чтобы разобраться в ситуации, нужно рассмотреть данное судебное дело и внимательно прочитать вердикт.

Из материалов дела известно, что истец, ранее являвшийся госслужащим, обратился в суд с иском к одному из региональных управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ), в котором просил:

признать противоправными действия ответчика об отказе в перерасчете пенсии и выплате за период с 01.12.2002 до 01.12.2004 разницы между фактически выплаченной пенсией и вычисленной с учетом других надбавок (материальной помощи на оздоровление, сумм индексации зарплаты), то есть за последние 24 месяца работы на государственной службе;

разницы между фактически выплаченной пенсией и вычисленной с учетом других надбавок (материальной помощи на оздоровление, сумм индексации зарплаты), то есть за последние 24 месяца работы на государственной службе; обязать ответчика произвести перерасчет пенсии и выплатить за указанный период разницу между фактически выплаченной пенсией и вычисленной с учетом других надбавок на основании справки, выданной трудовым архивом, с дня подачи заявления, то есть с 26.06.2017.

Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал. Апелляционный суд постановление суда первой инстанции отменил, административный иск удовлетворен частично. Решение регионального управления ПФУ об отказе в осуществлении перерасчета пенсии с учетом сумм материальной помощи на оздоровление и индексации заработной платы было признано противоправным.

Соответственно, суд постановил осуществить перерасчет и выплату истцу с указанной назначенной пенсии государственного служащего с учетом сумм выплаченной материальной помощи и индексации заработной платы, из которых уплачен сбор на обязательное государственное пенсионное страхование, в размере 82% от суммы заработной платы в соответствии с архивной справкой.

Однако, не соглашаясь с решением апелляционного суда, региональное управление ПФУ подало кассационную жалобу, в частности, отметив, что, в соответствии со ст. 33 Закона Украины «О государственной службе», заработная плата государственных служащих состоит из должностных окладов, премий, доплаты за ранги, надбавки за выслугу лет на государственной службе и других надбавок. Поэтому выплаты, которые истец просил учесть при проведении перерасчета пенсии, не входят в перечень выплат, указанных в статье 33 Закона Украины «О государственной службе», и не могут быть включены в расчет пенсии.

Окончательную точку в это споре поставил Верховный суд Украины в составе коллегии судей Кассационного административного суда. А это значит, что его решение дает основание трактовать порядок назначения пенсий госслужащим именно так, как решил высший орган судебной власти.

В ВСУ отметили, что, как следует из материалов дела, спорным является вопрос не о праве истца на перерасчет пенсии в случае повышения размера заработной платы работающим государственным служащим, а о праве на выплату пенсии, исчисленную с учетом всех составляющих зарплаты, на которые были начислены страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование и на учет которых истец имел право при назначении пенсии.

Поэтому ВСУ указал в своем решении следующие факты:

«Частью 1 статьи 66 Закона Украины» О пенсионном обеспечении" указано, что в заработок для расчета пенсии включаются все виды оплаты труда (выплат, дохода), на которые, в соответствии с Законом Украины «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование», начисляется сбор на обязательное государственное пенсионное страхование, в пределах максимальной величины фактических расходов на оплату труда наемных работников, налогооблагаемого дохода (прибыли), совокупного налогооблагаемого дохода (предельной суммы заработной платы (дохода), с которых взимаются страховые взносы (сборы) в социальные фонды, действовавшие на день получения указанного заработка (выплат, дохода).

Статья 41 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» определяет выплаты (доходы), учитываемые в зарплату (доход) застрахованного лица для исчисления пенсии. Так, в частности, к такому доходу (заработной плате) относятся:

суммы выплат, получаемых застрахованным лицом после вступления в силу настоящего закона, с которых в соответствии с настоящим законом были фактически начислены и уплачены страховые взносы;

суммы выплат, получаемых застрахованным лицом до вступления в силу настоящего закона, в пределах сумм, на которые, в соответствии с законодательством, действовавшим ранее, начислялись взносы на государственное социальное страхование или сбор на обязательное государственное пенсионное страхование.

Анализ приведенных норм дает основания для вывода, что полученные застрахованным лицом суммы выплат, с которых были фактически начислены и уплачены страховые взносы или сбор на обязательное государственное пенсионное страхование, включаются в состав заработной платы государственного служащего и учитываются при исчислении размера его пенсии.

Таким образом, материальная помощь на оздоровление и индексация заработной платы, из которой уплачены страховые взносы, подтвержденная справкой, включаются в состав заработной платы государственного служащего и учитываются при исчислении размера его пенсии".

Поэтому судьи ВСУ не нашли оснований для отступления от ранее принятого правового заключения по делу, которое рассматривалось. При этом ВСУ отметил, что право на перерасчет пенсии возникло у истца еще в момент назначения пенсии, то есть во время действия Закона Украины «О государственной службе» в редакции, которая предусматривала проведение перерасчетов назначенной пенсии с учетом всех составляющих оплаты труда, из которых удержан взнос на государственное социальное страхование.

Стоит напомнить, что недавно парламент принял закон о введении электронных трудовых книжек. Этим же документом предусмотрена возможность автоматического назначения пенсии с сохранением за лицом права отсрочки выхода на пенсию. Подробнее о том, кто и как теперь будет учитывать трудовой стаж, необходимый для начисления пенсии, читайте в ближайшее время на сайте «ФАКТЫ».

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