Европарламент обеспокоен нападками на руководство НАК «Нафтогаз» и строительством «Северного потока-2»

Европейский парламент приветствует разукрупнение НАК «Нафтогаз Украины» в 2019 году, а также подчеркивает важную роль Украины как стратегического партнера для транзита газа. Об этом, в частности, идет речь в принятой Европарламетом Резолюции о прогрессе реформ в Украине.

«Европарламент приветствует завершение разукрупнения НАК „Нафтогаз Украины“ в 2019 году и создание юридически независимого оператора газотранспортной системы, отвечающей Третьему энергетическому пакету ЕС. Однако выражает обеспокоенность по поводу последних выпадов против руководства „Нафтогаза“, включая наблюдательный совет компании, которые подрывают ее независимость и прогресс реформ в этой области», — говорится в тексте резолюции Европарламента.

Также в документе отмечена обеспокоенность Европарламента по поводу строительства газопровода «Северный поток-2».

«Трубопровод усиливает зависимость ЕС от российского газа, грозит внутреннему рынку ЕС, противоречит энергетической политике ЕС и его стратегическим интересам и может иметь негативные последствия для разрушенной войной Украины; поэтому Европарламент призывает все заинтересованные стороны и, в частности, государства-члены и Европу, использовать юридические механизмы, чтобы остановить этот проект», — отмечено в тексте резолюции.

Кроме того, Европарламент просит Еврокомиссию проверить соблюдение Украиной требований ЕС в энергетической сфере с целью дальнейшей интеграции энергетических рынков, а также полностью поддерживает интеграцию Украины в европейские континентальные энергетические сети (ENTSO-E).

«Конечная интеграция в ENTSO-E будет означать отсоединение Украины от российской энергосистемы и синхронизацию с европейской», — подчеркивают в Европарламенте.

Также Европарламент осуждает добычу Россией газа с украинского шельфа в эксклюзивной экономической зоне Украины.

«ЕС не признает захвата Российской Федерацией газовых месторождений в Азовском и Черном морях и должен поддержать юридические действия украинской власти о прекращении незаконной добычи», — отмечено в документе резолюции.

Как ранее сообщалось, в октябре 2020 года НАК «Нафтогаз Украины» получила официальное уведомление от члена наблюдательного совета Амоса Хохштайна о прекращении его полномочий в качестве независимого директора в наблюдательном совете компании. Среди причин ухода Хохштайн назвал усиление противодействия процессу реформирования рынка газа и процессам трансформации «Нафтогаза» в независимую эффективную компанию.

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