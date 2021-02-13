Новых траншей не предвидится: миссия МВФ покинула Украину, не договорившись о пересмотре программы stand by

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила работу в Украине, так и не достигнув договоренностей с правительством Украины о пересмотре кредитной программы stand by.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман дипломатично заявил, что «обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы».

«Дискуссии будут продолжаться», — приводит слова финансиста РБК-Украина.

Миссия работала в Украине в период с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля. Эксперты донора обсудили с украинскими властями усиление управления Национальным банком, улучшение законодательного и регулятивного основания банковского надзора и финансового оздоровления, а также меры, направленные на снижение фискального дефицита в среднесрочной перспективе. Кроме того, в центре внимания были последние законодательные инициативы по антикоррупционной инфраструктуре и судопроизводству и меры в секторе энергетики.

Справочно: летом 2020 года МВФ утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины на сумму около пяти миллиардов долларов с немедленным выделением первого транша в размере более двух миллиардов долларов. Далее транши предполагались в размере 700, 700, 560 и 980 миллионов долларов.

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