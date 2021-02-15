На протяжении многих лет официальные лица Украины фактически сопровождали вместе с властями Китая сделку по покупке акций «Мотор Сич», а высокопоставленные чиновники из Киева оказывали полную поддержку этому сотрудничеству и выражали заинтересованность в нем. Об этом заявил глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко, комментируя заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, который назвал урегулирование кейса «Мотор Сич» не имеющим отношения к межгосударственным отношениям Украина — Китай, пишут «Українські новини».

«Давайте вспомним: Украина много лет подряд давала довольно однозначные сигналы, что поддерживает это сотрудничество. Экс-собственник „Мотор Сич“ Вячеслав Богуслаев всегда сопровождал официальные делегации в Поднебесную. Первый вице-премьер Степан Кубив лично высказывался в пользу такого сотрудничества, анонсировал строительство завода в Чунцине и инвестиционное партнерство между китайской и украинской компаниями. Посол Украины в КНР Олег Демин официально посещал Чунцин, где в присутствии СМИ говорил с местными властями и давал гарантии сотрудничества „Мотор Сич“ и китайских инвесторов, делал совместные фото с Богуслаевым и владельцем Skyrizon, заявляя о перспективности сотрудничества. Как можно после этого говорить, что „Мотор Сич“ — это обычный „бизнес-кейс“, к которому Украина не имеет отношения? Сделку с „Мотор Сич“ и создание ее производственной платформы в Китае полностью сопровождало государство Украина, контакты велись с КНР также на межгосударственном уровне», — подчеркнул Охрименко.

Эксперт добавил, что именно поэтому нет ничего удивительного в том, что МИД Украины получил ноту от Пекина после беспрецедентно жестких украинских санкций против китайских инвесторов.

«Сейчас украинские чиновники пытаются судорожно развернуться на 180 градусов и делать вид, что государство не имеет отношения к сделке по продаже компании. Но так не получится: сделку патронировали на уровне государств, и официальное участие украинских топ-чиновников — наилучшее тому доказательство. Украина и Китай вели диалог по этому проекту на высшем политическом уровне. Поэтому Киев теперь не может открещиваться от предоставленных Китаю политических гарантий. Ни одна цивилизованная страна не может так „кинуть“ своего партнера: могут меняться лица во власти, но не может меняться позиция. Иначе все будут воспринимать Украину как несубъектное недоговороспособное failed state. Киев таким демаршем создал очень плохой политический прецедент, который закроет многие возможности для долгосрочного сотрудничества, и не только с Китаем», — считает Александр Охрименко.

Он обратил внимание, что нынешняя суета чиновников может быть связана с будущим арбитражем, где претензии к Украине возросли уже до 3,6 миллиарда долларов.

«Фактически Украина уже проиграла этот арбитраж еще до его начала: Киев сделал все возможное, чтобы предоставить максимум аргументов в пользу китайских бизнесменов. Представьте себе, как сейчас на киевских политиков смотрит МВФ, который не дал Украине денег: ведь выданные им средства уйдут в Китай, а власть Украины демонстрирует свою полную неадекватность», — подытожил эксперт.

148

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter