Граничная цена на газ 6,99 грн за кубометр будет действовать до конца марта 2021 года. В дальнейшем надеемся больше не возвращаться к прайс-кэпам (ограничениям цен на газ). Об этом заявила замруководителя ОП Юлия Свириденко во время Всеукраинского форума «Украина 30. Платежка».

«Мы считаем, что надо завершать рынок, завершать реформу рынка газа, надо усиливать роль регуляторов — АМКУ, НКРЭКУ, — устранить препятствия для потребителей при смене поставщика, и что цена должна формироваться рыночным способом. Нам нужно работать, чтобы в следующий отопительный сезон мы вошли без чрезмерного регулирования цен, а имели открытый, нормальный, конкурентный рынок газа», — объяснила Юлия Свириденко.

Ранее сообщалось, с 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа для населения и все потребители могут самостоятельно выбирать поставщика газа.

Напомним, Кабинет Министров установил предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубический метр. Некоторые поставщики после указанного распоряжения правительства установили цену даже ниже граничной цены: в феврале в рамках тарифного плана «Месячный» цена газа для населения НАК «Нафтогаз Украины» — 6,86 грн/куб. м с НДС.

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