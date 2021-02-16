«Цитрус» за 65 миллионов долларов: СМИ рассказали, как совладелец Топал «отжимает» бизнес у партнера

Совладелец компании «Цитрус» Григорий Топал приступил к реализации финальной стадии рейдерской атаки. Топал решил «отжать» не только сеть магазинов, но и сам бренд и аффилированные торговые марки. Со стороны правоохранительных органов отсутствует должная реакция на происходящее, хотя обвинения в адрес Топала звучат публично. Об этом пишет издание «Дело» в своем материале-расследовании «Передел «Цитруса»: Григорий Топал пытается «отжать» торговые марки на миллионы долларов.

Как отмечается в расследовании, 2 февраля 2021 года компания «ЗТ-Инвест» подала в Хозяйственный суд города Киева иск против Государственного предприятия «Украинский институт интеллектуальной собственности» (Укрпатент. — Авт.), тем самым Григорий Топал (один из совладельцев «ЗТ-Инвест».- Авт.) хочет узаконить свой рейдерский захват «Цитруса».

«Основанием для подачи иска стал отказ Укрпатента перерегистрировать на компанию «Т-Рент» имущественные права на торговые марки. Поэтому Топал попросил обеспечить защиту прав интеллектуальной собственности на десяток торговых марок: «Цитрус», «CITRUS», «L.A.P.T.I.», «eton», «Цитрус Сервис», «Цитрус Прокат», «Цитрус Академия», «like.bike», «Airmusic», — пишет автор расследования.

В статье напоминают, что 22 июля 2020 года Топал основал компанию «Т-Рент». По данным сервиса Opendata основным видом деятельности компании является лизинг интеллектуальной собственности и подобных продуктов, кроме произведений, защищенных авторскими правами.

«Регистрация такой компании лишь подтверждает тот факт, что Топал заранее активно готовился к рейдерскому захвату «Цитруса», — отмечает автор .

Издание отмечает, что еще в августе 2020 года Топал попытался передать имущественные права на торговые марки «Т-Рент», для чего был подписан соответствующий договор между «ЗТ-Инвест» и «Т-Рент», предметом которого являются имущественные права на торговые марки: «Цитрус», «Цитрус. Гаджеты и аксессуары», «Цитрус прокат», «Цитрус сервис», «ц mini», «ц мини», «ц драйв», ряд других.

«10 декабря бенефициаром „Т-Рент“ становится теща Григория Топала — Наталья Новикова. По закону зафиксировать передачу имущественных прав на торговые марки должен Укрпатент, и лишь после этого сведения могут быть внесены в специальный реестр. Но в Укрпатенте отказали в передаче прав, сочтя пакет документов не соответствующим требованиям законодательства. Поэтому у Топала оставался один путь — подать на Укрпатент в суд. Хозяйственный суд принял к рассмотрению иск „ЗТ-Инвест“ и вынес определение обеспечить иск, запретив Укрпатенту до вступления в силу окончательного решения по делу вносить изменения в Реестр свидетельств Украины на эти торговые марки», — пишет издание «Дело».

Первое заседание по делу должно состояться 1 марта 2021 года.

«Именно суд решит — законно ли была осуществлена передача прав на торговые марки, ведь согласно базе данных Дмитрий Зинченко все еще является учредителем „ЗТ-Инвест“, а значит, в договоре должна была стоять и его подпись», — пишет автор материала, добавляя, что попытка Топала «отжать» права на бренд «Цитрус» и другие ТМ, по сути, является финальной стадией одного из наиболее резонансных рейдерских захватов в Украине.

Как все начиналось

Компания «Цитрус» занимается продажей гаджетов и аксессуаров — это целая сеть магазинов, салонов, сервисных центров и пунктов проката. А начиналось все в Одессе в 2000 году, когда двое предпринимателей Дмитрий Зинченко и Григорий Топал учредили ТОВ «ЗТ-Инвест». Доли в компании распределились поровну — по 50% каждому.

«Полномочия между учредителями распределились следующим образом: будучи главным исполнительным директором компании, Дмитрий Зинченко развивал сеть и управлял бизнес-процессами, а Григорий Топал занимался административными делами, финансовыми вопросами, безопасностью и коммуникацией с органами власти. Компания вела достаточно агрессивную политику на рынке и через некоторое время выбилась в лидеры. Обратим внимание на тот факт, что изначально брендом „Цитрус“ единолично владел Дмитрий Зинченко», — говорится в материале.

Спустя 15 лет, в 2019 году, бренд «Цитрус» оценивали уже в 65 млн долларов. Важно подчеркнуть, что Зинченко и Топал владели «ЗТ-Инвест» в равных долях, а значит, и самим брендом владели поровну — по 50%.

«Начиная рейдерскую атаку, Топал имел четкую цель — завладеть не только всей собственностью, но и заполучить самое ценное — бренд „Цитрус“ и еще десятки торговых марок („E-Ton“, „Like.Bike“, „Цитрус Сервис“, „Air music“, другие). А это десятки миллионов долларов», — пишет автор.

Как отмечается в расследовании, чтобы провернуть такую аферу, Топал поручает своему подчиненному — номинальному руководителю «ЗТ-Инвест» — продать эти торговые марки компании «Т-Рент», которой он владеет уже на 100%.

«Однако номинальный руководитель не имел права заключить такую сделку, так как его полномочия ограничены уставом — сумма сделки не должна превышать 1,6 млн грн. Но главное состоит в том, что передача имущественных прав не могла пройти без подписи Дмитрия Зинченко. Ведь ему принадлежат 50% прав на бренд и торговые марки. Зинченко, узнав, что Топал без его согласия распоряжается брендом и торговыми марками, написал по этому поводу соответствующую жалобу в Укрпатент. Укрпатент, в свою очередь, отказал Топалу в регистрации, ну, а тому не оставалось ничего иного, как подать на госорган в суд», — говорится в расследовании.

Ловкость рук и никакого мошенничества?

Большое рейдерство началось с банального мошенничества Топала и его подчиненных. Первым о противоправных действиях Топала сообщил Дмитрий Зинченко.

«Еще 24 июня они переоформили на своего человека важную для нашей группы компанию „Плейсмент инвест“, которая полностью принадлежала моему 74-летнему отцу. Юристы положили в стопку доверенностей, которые он постоянно подписывает, акт приема-передачи. Папа им доверял, потому что они давно сотрудничали, и поставил, не глядя, подписи на всех документах. Он даже не подозревал, что может быть подвох. Но таким нехитрым образом компания перешла доверенному лицу Топала. Ему продали корпоративные права за 1 тысячу гривен. Я об этом узнал случайно, когда взялся разбираться с бумагами», — рассказал он в комментарии изданию «Comments.ua».

Слова Зинченко подтверждаются данными «Opendatabot»: 25 июня 2020 года конечным бенефициаром ТОВ «ПЛЕЙСМЕНТ ІНВЕСТ» вместо Александра Зинченко (отец Дмитрия Зинченко) становится Ирина Клещенкова. Сама же компания стала принадлежать АО «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «СТЮАРТ», собственником которого является Григорий Топал.

«По факту совершенных Григорием Топалом мошеннических действий Дмитрий Зинченко обратился в правоохранительные органы, однако те заявления хоть и приняли, к расследованию так и не приступили. Не понесший за мошенничество никакого наказания Топал перешел к дальнейшим действиям. Он фабрикует против Зинченко уголовное дело», — пишет «Дело».

Также Дмитрий Зинченко на своей странице в соцсети написал в июле 2020 года следующее: «Мой бывший партнер, с которым мы 20 лет строили бизнес, осуществил попытку мошенническим путем завладеть принадлежащими моей семье корпоративными правами, а также сфабриковать абсурдное уголовное дело в отношении меня».

Сразу после этого, как отмечает автор расследования, Зинченко заблокировали телефоны, рабочую электронную почту, а также незаконно сместили с должности CEO компании «Цитрус»: «По указанию Топала всем сотрудникам компании запретили общаться с Зинченко. Сам Зинченко пытался пройти на свое рабочее место, но путь ему преградили сотрудники охраны, которые подчиняются Топалу. Это зафиксировано на видео».

Автор подчеркивает, что такие факты должны были бы оказаться в центре внимания сотрудников правоохранительных органов, стать предметом самого тщательного расследования, однако этого не произошло: «Вероятнее всего, отсутствие реакции со стороны правоохранителей обусловлено высокими связями Топала в прокурорских кругах. Именно это позволяет Топалу уходить от ответственности за совершенные им и по его указанию правонарушения и до сих пор оставаться безнаказанным».

Топала подозревают в организации серии поджогов

Речь идет о серии поджогов имущества — автомобилей и жилого помещения бывших сотрудников «Цитруса», которые в свое время поддержали Зинченко, не желая быть причастными к рейдерству.

Одесские и всеукраинские СМИ писали о поджоге в Одессе автомобиля, принадлежащего Валентине П.

Сразу после рейдерской атаки Григория Топала на компанию, Валентина, которая занимала должность ассистента Дмитрия Зинченко, уволилась, таким образом поддержав своего непосредственного руководителя. В итоге, в конце декабря 2020 года, ей сожгли автомобиль.

«Сама Валентина подозревает, что это было сделано по указанию Григория Топала. Нацполиция открыла уголовное производство, квалифицировав произошедшее как поджог. Впрочем, даже спустя полтора месяца виновные так и не были найдены. Скорее всего, дело, как и в случае с заявлением Зинченко о рейдерском захвате, будут намеренно затягивать, а потом и вовсе спустят на тормозах…

Наверняка не будут расследованы и другие поджоги — юристу «Цитруса», отказавшемуся участвовать в рейдерском захвате компании, пытались сжечь дом, но, по всей видимости, просчитались и подожгли жилые помещения, размещенные по соседству", — предположил автор расследования.

Эта информация была опубликована на специально созданной странице «Антирейдер» в сети Facebook. Топала назвали прямым заказчиком поджогов, было заведено уголовное дело, но оно за месяц также не продвинулось.

«Из-за его высокопоставленных связей в Генпрокуратуре правоохранительные органы просто бездействуют! Мы требуем от генпрокурора и министра внутренних дел взять ситуацию под контроль и немедленно остановить беспредел со стороны Топала!» — написали тогда активисты.

Так проходила горячая, в прямом и в переносном смысле этого слова, стадия рейдерского захвата «Цитруса».

«Такие деяния Топала можно было бы предотвратить, если бы правоохранители начали заниматься рейдерской атакой изначально. Но их безразличие, а скорее всего, финансовая мотивация, привели к эскалации конфликта… Поджоги могут быть реализацией тех угроз, которые ранее поступали от Топала в адрес сотрудников, отказавшихся участвовать в рейдерстве», — подчеркнул автор расследования.

Автор отмечает, что отсутствие жесткой позиции власти по отношению к рейдерам привело к тому, что в 2020 году количество случаев рейдерства возросло на 20%, по сравнению с 2019 годом: «Сложилась ситуация, когда рейдер может безнаказанно присваивать себе имущество, наносить материальный ущерб, поджигать имущество, угрожать жизни и здоровью, а его жертва не может даже рассчитывать на защиту своих прав!»

Автор расследования призывает правоохранительные органы обратить внимание на творящееся беззаконие и принять соответствующие меры.

Фото с сайта citrus.ua

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