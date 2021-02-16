Цена газа для населения должна определяться эффективным рынком голубого топлива, как это уже происходит на оптовом рынке. Об этом сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев во время выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30 Платежка»

Он также отметил, что смена поставщика газа позволила тем, кто воспользовался таким переходом, уже этой зимой покупать кубометр на три гривни дешевле.

«На тысяче кубометров эти три гривни — достаточно существенная разница в цене. До введения регулирования, когда частные компании хотели получить за кубометр газа около 10 грн, НАК „Нафтогаз“ предложил газ по цене 7,22 грн. Эту цену мог получить каждый потребитель, который поменял поставщика газа. Даже после вмешательства государства и ограничения верхнего предела цены мы предлагаем газ дешевле, чем другие сбытовые компании. Сейчас доля газоснабжающей компании „Нафтогаз Украины“ на рынке населения примерно 10%, и эта доля постоянно растет», — подчеркнул глава «Нафтогаза».

По его словам, чтобы рынок был эффективным, нужны конкуренция и прозрачные взаимоотношения, хотя на данном этапе, наоборот, наблюдается существенная монополизация, и это главная предпосылка для роста цен в данном сегменте рынка и главный барьер для эффективной помощи государства потребителям через механизм субсидий.

«Нам нужен доступ каждого потребителя к простой процедуре выбора и смены поставщика, а также полный набор классических продуктов газового рынка — таких, как годовая цена (годовой абонемент. — Авт.)», — добавил Андрей Коболев.

Глава НАК «Нафтогаз Украины» считает, что критически важной задачей является создание единой национальной базы всех потребителей энергоресурсов.

«Газсбыты фактически держат потребителей — граждан Украины — в заложниках, не раскрывая государству данные о том, кто является их потребителями… Эта база позволит государству в нужный момент более эффективно вмешиваться. Если есть уязвимые потребители, вместо того чтобы регулировать цену для всех, следует предоставить адресную дотацию. Если эта база будет создана, то ситуация, которая имела место в январе этого года, не повторится», — подчеркнул Андрей Коболев.

Он также отметил, что сегодня потребители газового рынка не осведомлены обо всех возможностях.

«Они уязвимы и страдают от злоупотреблений монополистов. Одна финансовая группа де-факто контролирует поставки около 70% рынка газа для населения. Всем известен пример, когда облгазы и газсбыты, выставляя счета, несмотря на требования регулирования, скрывали так называемый EIC-код, чтобы ограничить способность клиента менять поставщика газа», — подчеркнул Андрей Коболев.

Также во время выступления на Всеукраинском форуме глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк рассказал о мерах, которые регулятор внедряет для большей эффективности рынка газа. В частности, речь идет об увеличении осведомленности населения относительно газового рынка и возможностей смены поставщика.

Как отметила заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Свириденко, установление верхнего предела на цену газа на уровне 6,99 грн до конца отопительного сезона является необходимым паузой, чтобы исследовать все вопросы и прийти к системному решению.

«Мы должны системно подойти к вопросу и больше не возвращаться к ситуации, когда Кабинет министров регулирует рынок установлением прайскепа. Цена природного газа должна устанавливаться рыночным способом», — сообщила Свириденко.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа для населения, и все потребители могут самостоятельно выбирать поставщика газа.

Напомним, Кабинет министров Украины в январе установил предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубический метр. При этом некоторые поставщики установили цену даже ниже — в феврале в рамках тарифного плана «Месячный» цена газа для населения НАК «Нафтогаз Украины» — 6,86 грн/куб. м с НДС.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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