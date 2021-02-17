Украинцы смогут брать в рассрочку автомобили и другие товары: лизинг узаконили

Если во всех развитых западных странах люди зачастую покупают недвижимость и транспорт в кредит под мизерные проценты, то большинство украинцев могут об этом только мечтать. И проблема не только в заоблачных ставках, предлагаемых украинскими банками, но и в нестабильности финансовой системы, когда десятки тысяч людей оказываются безнадежными кредитными должниками. Однако, помимо займа, существует еще одна форма получения товара с оторочкой выплаты за него — лизинг. В США, к примеру, это очень популярная услуга, особенно на авторынке. В Украине же она только начинает развиваться. И поспособствовать этому должен недавно принятый парламентом Закон «О финансовом лизинге».

«При лизинге право собственности на товар остается за продавцом»

Согласно закону отношения между лизингодателем и лизингополучателем, возникающие на основании договора финансового лизинга, регулируются положениями Гражданского кодекса, Хозяйственного кодекса — с учетом особенностей, установленных законами Украины о вопросах регулирования деятельности по предоставлению финансовых услуг, настоящим законом и другими законами Украины, а также принятыми для их выполнения нормативно-правовыми актами. Государственное регулирование и надзор на рынке финансового лизинга проводит Национальный банк Украины.

Закон определяет, что лизинг считается финансовым, если к лизингополучателю переходят все риски и вознаграждения (выгоды) по пользованию и владению объектом финансового лизинга и выполняется хотя бы одно из следующих признаков (условий):

объект финансового лизинга передается на срок, в течение которого амортизируется не менее 75% его первоначальной стоимости, а лизингополучатель обязан в течение срока действия договора финансового лизинга приобрести объект с последующим переходом права собственности от лизингодателя к лизингополучателю по цене и на условиях, предусмотренных в договоре;

сумма лизинговых платежей на момент заключения договора финансового лизинга равна первоначальной стоимости объекта финансового лизинга или превышает ее;

балансовая (остаточная) стоимость объекта финансового лизинга на момент окончания срока действия договора составляет не более 25% первоначальной стоимости (цены) такого объекта по состоянию на начало срока действия договора.

Законом также закреплено, что объектом финансового лизинга может быть имущество, определенное индивидуальными признаками, и которое соответствует критериям основных средств в соответствии с законодательством, не запрещенное законом к свободному обращению на рынке и в отношении которого законом не установлены ограничения по передаче его в лизинг. В то же время не могут быть объектами финансового лизинга земельные участки и другие природные объекты, а также объекты, определенные частью второй статьи 3 Закона Украины «Об аренде государственного и коммунального имущества».

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Но что же такое лизинг в украинских условиях, чем он отличается от кредита и как им смогут пользоваться простые украинцы в случае подписания закона президентом и вступления документа в силу? На эти и многие другие вопросы «ФАКТАМ» ответил управляющий партнер Консалтинговой компании «Финансовая студия» кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий.

— В чем главные отличия лизинга от кредита?

— Финансовый лизинг всегда связан с арендой техники, любых видов транспорта, оборудования, то есть основных средств длительного использования, передаваемых лизингодержателю лизингодателем с частичными платежами в установленный период времени. Сумма всех лизинговых платежей включает полную стоимость ценностей, передаваемых в лизинг, плюс доход лизингодателя. Этот доход можно сравнить с процентами по кредиту. Лизинг может быть с передачей права собственности лизингодержателю после расчета по всем платежам и без такой передачи.

А финансовый кредит — это предоставление денежных ресурсов под проценты и на конкретный период времени. То есть, когда речь идет только о деньгах и процентах за их временное использование.

— Для приобретения каких товаров граждане могут воспользоваться лизингом?

— Обычно лизинг касается операций предприятий. В Украине лизинг для физических лиц не развит, как, впрочем, не развиты и многие другие виды финансовых взаимоотношений по целому ряду причин. Прежде всего это связано с отсутствием адекватной государственной политики по защите и представителей финансового бизнеса, и потребителей финансовых услуг. Хотя, действительно, иногда договоры лизинга используются для продажи техники, оборудования, автомобилей и так далее. Но в наших реалиях это по сути отсрочка платежа, а не полноценный лизинг. То есть фактически обычный потребительский кредит с фиксированными платежами на протяжении установленного периода времени. Тем более что сам термин «потребительский кредит» более понятен и привычен как банкам, так и гражданам — потребителям финансовых услуг.

Формально для человека нет особой разницы, если он при получении интересующего его товара с рассрочкой платежа имеет договор лизинга с правом выкупа или кредита, если лизинговые платежи соответствуют платежам по кредиту. Но есть один важный юридический аспект: при лизинге право собственности на предмет лизинга остается за лизингодателем, другими словами, продавцом. А при договоре кредита товар сразу переходит в собственность потребителя и может являться предметом залога по ссуде.

«При аресте имущества, имеющегося в собственности, должник может продолжать пользоваться автомобилем, находящимся в лизинге»

— Например, гражданин решил взять в лизинг новый автомобиль. Когда от станет его полноценным владельцем?

— Только после полной выплаты всех предусмотренных договором лизинга платежей право собственности оформляется на лизингодержателя.

— Может ли человек досрочно выплатить необходимую сумму за товар, взятый в лизинг, как это нередко позволяется при покупке в кредит?

— Да, если обратное не установлено договором. Кстати, по кредиту также может быть запрещено досрочное погашение, что применяется у нас очень редко.

— Если суд принял решение об аресте имущества гражданина, могут ли наложить арест на автомобиль, находящийся в лизинге?

— Арест налагается только на имущество, имеющееся в собственности должника. Предмет лизинга — собственность лизингодателя. Поэтому при наложении ареста на личное имущество должник может дальше пользоваться автомобилем, находящемся в лизинге. И эта «схема» нередко используется с целью избежать ареста необходимого для использования автомобиля при угрозе ареста имущества. То же самое касается и любой другой техники или оборудования. Поэтому в наших реалиях лизинг применяется не как финансовый инструмент, а как «схема» для ухода от возможных посягательств на свое имущество.

То есть по факту должник намеренно не выкупает у лизингодателя предмет лизинга, который необходим ему для постоянного использования, даже если может себе позволить такой выкуп. В данном случае суть лизинга как финансовой операции перекручивается, поскольку лизинг нужен либо когда нет возможности, либо когда невыгодно сразу приобретать имущество в собственность.

Много подобных схем существует в Украине по причине отсутствия адекватной и выгодной для всего общества государственной политики в финансовой сфере. Это и составляет коррупционную модель госуправления, когда нет обязательных и единых для всех правил ведения бизнеса и хозяйственной деятельности с должной защитой прав как предпринимателей, так и потребителей.

— Какие санкции предусмотрены в отношении гражданина, если у него образовался долг по выплатам лизингодателю?

— Поскольку лизинг всегда связан с каким-то предметом лизинга, в дословном переводе — предметом аренды, то санкции обычно состоят в возврате этого предмета собственнику. Хотя до возврата дело доходит только тогда, когда лизингодатель решил расторгнуть отношения с лизингодержателем по причине просроченных платежей.

— Каковы в Украине типовые условия предоставления в финансовый лизинг, например, автомобиля? Какие процентные ставки и насколько они отличаются от банковских?

— Типовых условий практически нет, так как лизинг автомобилей в Украине является формой продажи в рассрочку. Если говорить о других товарах, то в каждом конкретном случае условия зависят от предмета лизинга. Один вариант, если речь идет о каком-то промышленном оборудовании, другой — если о лизинге самолетов, третий — если о компьютерной технике. Условия всегда зависят от рынка товаров, которые представляются в лизинг. Иногда это скрытая форма продажи, иногда уход от угрозы ареста имущества, как мы описали выше, иногда оптимизация налогов. То есть лизинг в Украине не используется как типовая финансовая услуга с четко установившимися рыночными условиями предоставления, как по кредитам.

«Если вы не хотите возиться с обслуживанием и ремонтом автомобиля, то вам подходит долгосрочный лизинг»

— Что выгоднее — брать машину в лизинг или покупать в кредит?

— Это зависит от конкретной ситуации. Если вы приобретаете в автосалоне новую машину и автомобильная компания предлагает выгодные условия лизинга практически без процентов, на устраивающий вас период времени, то, конечно, выгоднее такой лизинг, чем кредит в банке. Ведь рыночные процентные ставки по кредитам завышены. И это также общая проблема нашей финансово-кредитной системы.

Если это схема, которую разработали юристы для какой-либо оптимизации, тогда также лизинг выгоднее. Если такая форма долговых взаимоотношений, как лизинг, решает конкретно вашу задачу, значит, также лизинг более выгоден.

В случае, когда вас интересует приобретение собственного автомобиля, который вы собираетесь активно использовать, усовершенствовать, следить за его техническим состоянием, и у вас не хватает небольшой суммы для его приобретения, тогда выгоднее кредит, даже под завышенные проценты. Ведь если вы имеете возможность быстро погасить этот кредит, то для вас важно именно приобретение автомобиля в собственность.

Если же для вас автомобиль — это исключительно средство передвижения и вы не хотите возиться с его обслуживанием, а также не желаете связываться с ремонтом в случае поломки или аварии и при этом можете себе позволить менять новый автомобиль не реже, чем каждые два года, тогда вам подходит долгосрочный лизинг. В таком случае лизинг может предоставляться автомобильной компанией с заменой автомобиля на новый через определенное время, которое вас устраивает. Такой вариант будет выгоднее, чем продажа двухлетнего автомобиля и покупка нового с использованием кредита, когда придется заплатить и полную цену новой машины, и проценты по кредиту, а цена нового автомобиля и даже слегка подержанного всегда сильно отличается.

— Какая организация в Украине регулирует и контролирует взаимоотношения между лизингодателем и лизингополучателем? Какие возможны санкции к лизингодателю, нарушающему договор или требования законодательства?

— Если речь идет о финансовой лизинговой компании, такая деятельность лицензируется. Ранее лицензию выдавала Нацкомфинуслуг и она же регулировала лизинговые компании. Сейчас функции регулятора переданы Национальному банку Украины. Но следует отметить, что предоставить любое имущество в лизинг может любое предприятие без получения на это дополнительной финансовой лицензии, если такая деятельность не является основным видом деятельности предприятия. То есть если компания не занимается покупкой оборудования, техники и любых других ценностей для профессионального предоставления в лизинг.

— Как работает финансовый лизинг для граждан в развитых странах, например, в США или Евросоюзе?

— Это очень развитая и популярная финансовая услуга, суть которой заключается в расширении деятельности предприятия лизингодержателя без значительных капитальных вложений. Практически все авиакомпании, например, берут самолеты в лизинг у банков либо у специализированных лизинговых компаний. Такие компании часто являются финансовыми гигантами, в собственности которых могут находиться и банки, и страховые компании, и различные финансовые фонды. Но это мы говорим о развитых рынках, где защищены права всех участников финансовых взаимоотношений, правила одинаковы и обязательны для всех, нет высокой инфляции, резкой девальвации или ревальвации, — подытожил Евгений Невмержицкий.

Кстати, недавно в первом чтении парламент принял закон, призванный защитить тысячи украинцев от агрессивного и неправомерного давления со стороны коллекторских компаний. Начнем с того, что этот законопроект наконец-то дает юридическое определение таких терминов, как «урегулирование просроченной задолженности» и «коллекторская компания». Если документ будет окончательно утвержден депутатами, то коллекторской деятельностью можно будет заниматься только после получения разрешения и внесения данных о компании в соответствующий реестр. А НБУ сможет жестко контролировать коллекторов и наказывать за нарушение законодательства.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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