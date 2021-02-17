Доллар и евро опять дорожают: что будет с курсами через неделю

Если неделю назад гривня стремительно росла в цене по отношению к основным валютам, то теперь доллар и евро уверенно возвращают утраченные позиции. С 10 февраля доллар подорожал на 19 копеек, евро — на 33 копейки. В среду, 17 февраля, Национальный банк Украины установил официальные курсы на уровне 27,83 грн за доллар и 33,77 грн за евро. Укрепление курсов основных иностранных валют происходит и на наличном рынке. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 27,81 грн, купить по 28,05 грн; евро — сдать по 33,47 грн, купить по 33,89 грн. Эксперты считают, что в ближайшее время доллар и евро продолжат дорожать.

«За минувшую неделю курс доллара к гривне вырос во всех сегментах валютного рынка на 0,5−1,1%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, поднялся с 27,67 грн до 27,83 грн. Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 27,70−27,72 грн до 27,89−27,91 грн. Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках поднялись с 27,62−27,83 грн до 27,76−27,98 грн. При этом разница между средними курсами продажи и покупки расширилась с 0,7% до 0,8%.

В течение ближайшей недели мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9−28,1 грн", — отметил Вадим Иосуб.

Одним из главных факторов снижения курса национальной валюты стал провал переговоров правительства с Международным валютным фондом.

«В последние дни на межбанковском валютном рынке происходят существенные колебания курсов, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — «Качели» на межбанке продолжились во вторник: доллар США против гривни вернулся за уровень 27,92 грн. Нацбанк на рынок не выходил. На торгах с продажей валюты был замечен Citibank, но его предложение достаточно быстро удовлетворили. Торговая сессия вторника на межбанке по валютной паре доллар — гривня завершилась на уровне 27,92 грн, единая европейская валюта к гривне упала до отметки 33,78 грн.

Вчера Минфин Украины в ходе аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлек в бюджет 9,49 млрд грн. Рынку были предложены облигации 7 выпусков со сроком погашения в 3, 12, 18, 24 и 36 месяцев в гривнях, 12 месяцев в евро и 24 месяца — в долларах. В размещении приняли участие нерезиденты, но крайне малым объемом. После провала переговоров с МВФ это скорее позитивный знак от иностранных инвесторов, особенно если они продолжат покупку ОВГЗ на вторичном рынке.

На фоне роста потребительской инфляции повышается и доходность по данным бумагам, что делает их привлекательными для всех инвесторов. Например, банки дали в долг государству больше, чем бизнесу. Их совокупный портфель в ОВГЗ составляет 518,60 млрд грн, в то время как долг юридических лиц — 447,10 млрд грн. В связи с этим предприниматели испытывают серьезный дефицит кредитных ресурсов, что снижает темпы экономического развития страны в целом.

До конца этой недели курс доллара к гривне, вероятно, не превысит отметки в 28,05 грн. Евро к гривне, скорее всего, продолжит свой рост до уровня 33,95 грн", — прогнозирует Андрей Гойлов.

На курс гривни также влияет ухудшение ситуации на Донбассе и эпидемиологический кризис в западной Украине. ukrainenews.fakty.ua/368 653

«Курс гривни в среду, 17 февраля, опустился до отметки 27,91 гривен за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика наблюдается на фоне приостановленных переговоров с МВФ и последовавшим за этим снижением активности нерезидентов. Так, накануне объем продаж валюты был меньше ожидаемого, что подтвердило наличие реакции инвесторов на решение фонда. Тем не менее объемы снизились, но не остановились, поэтому полагаем, что речь идет о паузе.

Также следует отметить снижение ставок доходности по ОВГЗ, что уменьшает их привлекательность для инвесторов. В то же время на мировых рынках отмечается рост доходности облигаций на фоне высоких инфляционных ожиданий, поэтому украинские бумаги могут терять свою привлекательность.

Среди других факторов, угнетающих рынок, следует отметить ухудшение ситуации на Донбассе и эпидемиологический кризис в западной Украине. Вместе с тем некоторый оптимизм инвесторов на внутреннем рынке связан с сообщениями о том, что фармацевтическая компания Pfizer подала документы для регистрации в Украине вакцины от коронавируса.

Вероятно, курс гривни в ближайшее время вряд ли опустится ниже психологической отметки 28 гривен за доллар и будет находиться в диапазоне 27,75−28,0 грн за доллар", — считает Андрей Шевчишин.

Кстати, недавно в первом чтении парламент принял закон, призванный защитить тысячи украинцев от агрессивного и неправомерного давления со стороны коллекторских компаний. Начнем с того, что этот законопроект наконец-то дает юридическое определение таких терминов, как «урегулирование просроченной задолженности» и «коллекторская компания». Если документ будет окончательно утвержден депутатами, то коллекторской деятельностью можно будет заниматься только после получения разрешения и внесения данных о компании в соответствующий реестр. А НБУ сможет жестко контролировать коллекторов и наказывать за нарушение законодательства.

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