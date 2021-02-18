ICU: что известно о международной финансовой группе?

Investment Capital Ukraine («Инвестиционный Капитал Украина»), или ICU — международная финансовая группа, которая предоставляет инвестиционно-банковские услуги, управляет активами, специализируется на брокерских операциях и венчурных инвестициях.

В 2020 г. авторитетное издание Institutional Investor Magazine признало инвестгруппу ICU лидером по управлению активами в Центральной и Восточной Европе. Компания также стала победителем в номинации «Высокое качество корпоративного управления».

Фонды под управлением ICU лидируют по прибыльности и объему активов в Украине. Международный фонд компании CIS Opportunity Fund является одним из самых прибыльных не только в нашей стране, но и в Европе. По итогам 2019 г. он принес вкладчикам прибыль в размере 31,56% годовых в долларах.

Сумма всех активов, находящихся под управлением ICU, превышает 500 миллионов долларов, более 70 миллионов из них — это средства инвестиционных и пенсионных фондов Украины.

Учредители компании

ICU работает с июня 2006 г. Основателями финансовой группы ICU являются Константин Стеценко и Макар Пасенюк.

Константин Стеценко окончил Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, факультет экономической кибернетики. Имеет более чем 15-летний опыт работы на украинском фондовом рынке. Начинал карьеру в «УкрСиббанке» с должности специалиста отдела торговли ценными бумагами, где впоследствии стал начальником департамента доверительных и торговых операций. По совместительству работал в «УкрСибЭссет Менеджмент» заместителем председателя Правления. В 2005 г. перешел в украинское представительство нидерландского банка ING Bank на должность управляющего департаментом торговли долговыми бумагами.

Константин Стеценко

Макар Пасенюк окончил Международный христианский университет по специальности бизнес-администрации, а позже — Киевский национальный экономический университет. Имеет более 15 лет опыта работы на местном и международном рынках. Карьерный путь начинал еще в студенческие годы в офисе английского банка Caspian Securities, специализировавшегося на развивающихся рынках. После его закрытия работал в ING Bank в должности аналитика, затем продвинулся по карьерной лестнице до руководителя отдела корпоративных финансов и управляющего директора украинского представительства ING Bank.

Макар Панесюк

Основные направления деятельности компании

Инвестиционно-банковские услуги, в том числе инвестиционный консалтинг, сделки по слиянию и поглощению, реструктуризация проблемной задолженности, привлечение капитала и т. д.

Управление активами частных и корпоративных клиентов, в том числе нерезидентов.

Торговля облигациями.

Венчурное финансирование (инвестиции в стартапы).

Инвестиционно-банковские услуги

Инвестгруппа предоставляет большой перечень инвестиционно-банковских услуг. В работе со специалистами из ICU клиенты ценят их многолетние знания местного рынка и, в то же время, длительный опыт работы в крупнейших мировых финансовых организациях и практику работы по международным стандартам. Команда ICU более 15 лет специализируется на M&A (слияние и поглощение) и других типах инвестиционных сделок.

Под руководством инвестгруппы успешно проведены многочисленные сделки, в том числе:

поглощение холдингов Allseeds Group и «Мрия»;

эмиссия облигаций банков Credit Agricole и ProCredit Bank;

реструктуризация долга украинских компаний (на общую сумму более 2 миллиардов долларов), в том числе реструктуризация задолженностей предприятий «Азовмаш» и «Донецксталь»;

размещение акций ведущих украинских агрохолдингов «Астарта» и «Кернел», сельскохозяйственного предприятия ИМК, телекоммуникационного оператора Data Group и др.

Управление активами и брокерская деятельность

На конец 2019 г. активы украинских инвестиционных и пенсионных фондов, которыми управляет ICU составили более 2 миллиардов гривен. Свои пенсионные сбережения благодаря компании приумножает около 120 тысяч украинцев. Пенсионный фонд «Династия», находящийся под управлением ICU, в 2020 г. признан лучшим по версии престижной премии Innovation & Excellence Awards. Общий объем активов, которыми управляет ICU, составляет более 500 млн долларов США.

Международный фонд под управлением ICU — CIS Opportunities Fund — лучший фонд, по версии британского агентства Wealth & Finance, специализирующийся на рынках ценных бумаг в странах бывшего СНГ (доходность в долларах в 2019 году составила 31.56%).

ICU управляет крупнейшим в своем сегменте в Украине Фондом Облигаций, который в 2019 году показал доходность на уровне 21.15%, что на 6% выше украинского индекса депозитных ставок для физлиц.

Сегодня ICU — лидирующая на рынке торгов ценными бумагами компания с 15-летним опытом работы в этой сфере. Объем торгов ОВГЗ через группу оценен в 98 миллиардов гривен. Это самый высокий показатель среди всех украинских торговцев ОВГЗ.

Венчурное финансирование

С 2018 г. ICU также занимается финансированием стартапов. Поддержку могут получить перспективные в плане выхода на мировой рынок бизнес-проекты. На начало 2021 года ICU инвестировала уже в 12 компаний, большинство из которых имеют украинские корни. Сумма инвестиции зависит от масштаба проекта и может достигать 1 миллиона долларов.

ICU уже инвестировала в такие многообещающие проекты, как Hideez (цифровой ключ в виде брелока), Apostera (программное обеспечение для автономного управления автомобилями), 3DLook (технология сканирования тела человека по фотографии), Augmented Pixels (навигационные технологии для дополненной реальности), Petcube (устройства для владельцев домашних животных) и т. д.

Кроме финансирования, ICU оказывает дальнейшую поддержку командам стартапов, помогает им настроить бизнес-процессы, наладить необходимые контакты и выйти на новые рынки.

В 2019 году компания провела в Одессе свой первый конкурс стартапов Odesa Demo Day, в котором приняли участи команды со всей Украины. Участники баттла соревновались за приз в $ 10 000. Победителем стала компания EcoTyre с инновационным проектом, предлагающим экологическую и безопасную переработку автомобильных шин.



Образовательные и просветительские проекты

Украинский финансовый форум

В 2014 году по инициативе ICU был создан Ukrainian Financial Forum (UFF), который за 5+ лет стал одним из важнейших ежегодных финансовых событий Украины. Форум стал площадкой для дискуссии по важнейшим для Украины вопросам реформирования и экономического развития.

В качестве спикеров на форуме уже выступили Нараяна Кочерлакота, Кейу Джин и Маркус Брюннермаер (профессоры экономики), Лайош Бокрош и Янис Варуфакис (экс-министры финансов Венгрии и Греции соответственно), Джером Бут и Раяд Юсуф (менеджмент инвестгрупп Ashmore Group и Goldman Sachs соответственно), Йоста Люнгман (представитель Международного валютного фонда в Украине), а также ряд других известных международных экономистов, финансистов, дипломатов, журналистов и бизнесменов.

Издание литературы по экономике

С 2015 года под эгидой ICU начал работать издательский проект Business Books. Благодаря ему украинцы имеют возможность читать мировые бестселлеры в области финансов и экономики. Заслуживающую внимания литературу учредители ICU отбирают лично на основании рейтингов таких авторитетных изданий, как Wall Street Journal, New York Times и Financial Times. Переводы и издание полностью финансирует ICU Business Books. На сегодняшний день издано уже 10 книг общим тиражом более 50 тысяч экземпляров.

Из новинок можно отметить:

«Блокчейн-революция. Как технологии, которые лежат в основе биткоина и других криптовалют, меняют мир» (авторы Дон и Алекс Тепскотты).

«Евро и борьба идей» (авторы Гарольд Джеймс, Жан-Пьер Ландо и Маркус Бруннермайер).

«Я ж вам говорил! Современная экономика по Гайману Мински» (автор Рендал Рей).

«Современная теория денег» (автор Рендал Рей).

Кроме бизнес-литературы для взрослых, ICU издает книги на финансовую тематику или авторства финансистов для детей. Этот проект назвали ICU Kids Books. Первой напечатанной книгой стала «Артуро и Единорог» от инвестиционного банкира из группы Ротшильд Джованни Сальветти. Cредства от продажи детских книг направляются на помощь онкобольным детям в благотворительный фонд «Таблеточки».

Поддержка талантов

ICU является спонсором международной олимпиады для студентов финансовых факультетов CFA Institute Research Challenge в Украине. Лучшие студенты этого конкурса получают от ICU стипендии на защиту престижного в мире экзамена CFA Level 1.

Инвестгруппа является партнером и спонсором Kyiv School of Economics (Киевской школы экономики), один из учредителей группы — Макар Пасенюк — является сопредседателем Совета директоров KSE.

Компания — один из учредителей и ключевых спонсоров Centre for Excellence in Economic Journalism (Центра усовершенствования экономической журналистики) при KSE.

Для талантливых студентов украинских экономических вузов в ICU регулярно проводят стажировки, где молодые люди обучаются финансовой аналитике, брокерскому делу, инвестиционно-банковской деятельности.

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