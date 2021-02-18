ICU: что известно о международной финансовой группе?
Investment Capital Ukraine («Инвестиционный Капитал Украина»), или ICU — международная финансовая группа, которая предоставляет инвестиционно-банковские услуги, управляет активами, специализируется на брокерских операциях и венчурных инвестициях.
В 2020 г. авторитетное издание Institutional Investor Magazine признало инвестгруппу ICU лидером по управлению активами в Центральной и Восточной Европе. Компания также стала победителем в номинации «Высокое качество корпоративного управления».
Фонды под управлением ICU лидируют по прибыльности и объему активов в Украине. Международный фонд компании CIS Opportunity Fund является одним из самых прибыльных не только в нашей стране, но и в Европе. По итогам 2019 г. он принес вкладчикам прибыль в размере 31,56% годовых в долларах.
Сумма всех активов, находящихся под управлением ICU, превышает 500 миллионов долларов, более 70 миллионов из них — это средства инвестиционных и пенсионных фондов Украины.
Учредители компании
ICU работает с июня 2006 г. Основателями финансовой группы ICU являются Константин Стеценко и Макар Пасенюк.
Константин Стеценко окончил Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, факультет экономической кибернетики. Имеет более чем 15-летний опыт работы на украинском фондовом рынке. Начинал карьеру в «УкрСиббанке» с должности специалиста отдела торговли ценными бумагами, где впоследствии стал начальником департамента доверительных и торговых операций. По совместительству работал в «УкрСибЭссет Менеджмент» заместителем председателя Правления. В 2005 г. перешел в украинское представительство нидерландского банка ING Bank на должность управляющего департаментом торговли долговыми бумагами.
Макар Пасенюк окончил Международный христианский университет по специальности бизнес-администрации, а позже — Киевский национальный экономический университет. Имеет более 15 лет опыта работы на местном и международном рынках. Карьерный путь начинал еще в студенческие годы в офисе английского банка Caspian Securities, специализировавшегося на развивающихся рынках. После его закрытия работал в ING Bank в должности аналитика, затем продвинулся по карьерной лестнице до руководителя отдела корпоративных финансов и управляющего директора украинского представительства ING Bank.
Основные направления деятельности компании
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Инвестиционно-банковские услуги, в том числе инвестиционный консалтинг, сделки по слиянию и поглощению, реструктуризация проблемной задолженности, привлечение капитала
и т. д.
- Управление активами частных и корпоративных клиентов, в том числе нерезидентов.
- Торговля облигациями.
- Венчурное финансирование (инвестиции в стартапы).
Инвестиционно-банковские услуги
Инвестгруппа предоставляет большой перечень инвестиционно-банковских услуг. В работе со специалистами из ICU клиенты ценят их многолетние знания местного рынка и, в то же время, длительный опыт работы в крупнейших мировых финансовых организациях и практику работы по международным стандартам. Команда ICU более 15 лет специализируется на M&A (слияние и поглощение) и других типах инвестиционных сделок.
Под руководством инвестгруппы успешно проведены многочисленные сделки, в том числе:
- поглощение холдингов Allseeds Group и «Мрия»;
- эмиссия облигаций банков Credit Agricole и ProCredit Bank;
- реструктуризация долга украинских компаний (на общую сумму более 2 миллиардов долларов), в том числе реструктуризация задолженностей предприятий «Азовмаш» и «Донецксталь»;
- размещение акций ведущих украинских агрохолдингов «Астарта» и «Кернел», сельскохозяйственного предприятия ИМК, телекоммуникационного оператора Data Group и др.
Управление активами и брокерская деятельность
На конец 2019 г. активы украинских инвестиционных и пенсионных фондов, которыми управляет ICU составили более 2 миллиардов гривен. Свои пенсионные сбережения благодаря компании приумножает около 120 тысяч украинцев. Пенсионный фонд «Династия», находящийся под управлением ICU, в 2020 г. признан лучшим по версии престижной премии Innovation & Excellence Awards. Общий объем активов, которыми управляет ICU, составляет более 500 млн долларов США.
Международный фонд под управлением ICU — CIS Opportunities Fund — лучший фонд, по версии британского агентства Wealth & Finance, специализирующийся на рынках ценных бумаг в странах бывшего СНГ (доходность в долларах в 2019 году составила 31.56%).
ICU управляет крупнейшим в своем сегменте в Украине Фондом Облигаций, который в 2019 году показал доходность на уровне 21.15%, что на 6% выше украинского индекса депозитных ставок для физлиц.
Сегодня ICU — лидирующая на рынке торгов ценными бумагами компания с 15-летним опытом работы в этой сфере. Объем торгов ОВГЗ через группу оценен в 98 миллиардов гривен. Это самый высокий показатель среди всех украинских торговцев ОВГЗ.
Венчурное финансирование
С 2018 г. ICU также занимается финансированием стартапов. Поддержку могут получить перспективные в плане выхода на мировой рынок бизнес-проекты. На начало 2021 года ICU инвестировала уже в 12 компаний, большинство из которых имеют украинские корни. Сумма инвестиции зависит от масштаба проекта и может достигать 1 миллиона долларов.
ICU уже инвестировала в такие многообещающие проекты, как Hideez (цифровой ключ в виде брелока), Apostera (программное обеспечение для автономного управления автомобилями), 3DLook (технология сканирования тела человека по фотографии), Augmented Pixels (навигационные технологии для дополненной реальности), Petcube (устройства для владельцев домашних животных)
Кроме финансирования, ICU оказывает дальнейшую поддержку командам стартапов, помогает им настроить бизнес-процессы, наладить необходимые контакты и выйти на новые рынки.
В 2019 году компания провела в Одессе свой первый конкурс стартапов Odesa Demo Day, в котором приняли участи команды со всей Украины. Участники баттла соревновались за приз в $ 10 000. Победителем стала компания EcoTyre с инновационным проектом, предлагающим экологическую и безопасную переработку автомобильных шин.
Образовательные и просветительские проекты
Украинский финансовый форум
В 2014 году по инициативе ICU был создан Ukrainian Financial Forum (UFF), который за 5+ лет стал одним из важнейших ежегодных финансовых событий Украины. Форум стал площадкой для дискуссии по важнейшим для Украины вопросам реформирования и экономического развития.
В качестве спикеров на форуме уже выступили Нараяна Кочерлакота, Кейу Джин и Маркус Брюннермаер (профессоры экономики), Лайош Бокрош и Янис Варуфакис (экс-министры финансов Венгрии и Греции соответственно), Джером Бут и Раяд Юсуф (менеджмент инвестгрупп Ashmore Group и Goldman Sachs соответственно), Йоста Люнгман (представитель Международного валютного фонда в Украине), а также ряд других известных международных экономистов, финансистов, дипломатов, журналистов и бизнесменов.
Издание литературы по экономике
С 2015 года под эгидой ICU начал работать издательский проект Business Books. Благодаря ему украинцы имеют возможность читать мировые бестселлеры в области финансов и экономики. Заслуживающую внимания литературу учредители ICU отбирают лично на основании рейтингов таких авторитетных изданий, как Wall Street Journal, New York Times и Financial Times. Переводы и издание полностью финансирует ICU Business Books. На сегодняшний день издано уже 10 книг общим тиражом более 50 тысяч экземпляров.
Из новинок можно отметить:
- «Блокчейн-революция. Как технологии, которые лежат в основе биткоина и других криптовалют, меняют мир» (авторы Дон и Алекс Тепскотты).
- «Евро и борьба идей» (авторы Гарольд Джеймс, Жан-Пьер Ландо и Маркус Бруннермайер).
- «Я ж вам говорил! Современная экономика по Гайману Мински» (автор Рендал Рей).
- «Современная теория денег» (автор Рендал Рей).
Кроме бизнес-литературы для взрослых, ICU издает книги на финансовую тематику или авторства финансистов для детей. Этот проект назвали ICU Kids Books. Первой напечатанной книгой стала «Артуро и Единорог» от инвестиционного банкира из группы Ротшильд Джованни Сальветти. Cредства от продажи детских книг направляются на помощь онкобольным детям в благотворительный фонд «Таблеточки».
Поддержка талантов
ICU является спонсором международной олимпиады для студентов финансовых факультетов CFA Institute Research Challenge в Украине. Лучшие студенты этого конкурса получают от ICU стипендии на защиту престижного в мире экзамена CFA Level 1.
Инвестгруппа является партнером и спонсором Kyiv School of Economics (Киевской школы экономики), один из учредителей группы — Макар Пасенюк — является сопредседателем Совета директоров KSE.
Компания — один из учредителей и ключевых спонсоров Centre for Excellence in Economic Journalism (Центра усовершенствования экономической журналистики) при KSE.
Для талантливых студентов украинских экономических вузов в ICU регулярно проводят стажировки, где молодые люди обучаются финансовой аналитике, брокерскому делу, инвестиционно-банковской деятельности.12
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