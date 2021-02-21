З аместитель директора ООО " РСХП Столичный " Дмитрий Долгушевский в комментарии редакции OBOZREVATEL заявил о новой попытке захвата предприятия якобы со стороны владельцев сети NOVUS Влады Молчанов ой и Раймондаса Туменаса , в связи с чем в сюжете СМИ появилась неправдивая информация о его банкротстве.

«Ради справедливости, хочу отметить, что один факт был правдивый. Наш рынок действительно самый крупный сельскохозяйственный рынок Украины. Но всё остальное-полный бред», — заявил Долгушевский в комментарии OBOZREVATEL.

В частности он отметил, что незаконного назначения новой администрации рынка не было: «Успешный менеджер» Алексей Чумак сам подал заявление об увольнении. Неожиданностью это назвать сложно, т.к. аудиторская проверка проводилась с середины 2019 года по февраль 2020. И его увольнение было закономерностью. Так же правомерность назначения новой администрации подтверждена решениями судов. Касаемо договоров заключённых новой администрацией также есть решения судов, подтверждающие законность их заключения. И юристы Влады Молчановой знают об этом, как никто другой".

В качестве подтверждение своим словам Долгушевский заявил о готовности предоставить все материалы, решения всех судов.

«Так же мы готовы предоставить исковые заявления миноритарных акционеров, где именно они дважды просили признать наше предприятие банкротом и оставить тысячи людей без места работы. Но и тут закон на нашей стороне. Мы отсудились до Верховного суда Украины и победили в каждой из трёх инстанций», — подчеркнул замдиректора ООО «РСХП Столичный»

По его словам, операционная прибыль предприятия при новой администрации выросла в 6,5 раз, при этом налогов уплачено 41 600 000 гривен.

«Мы готовы всем заинтересованным СМИ предоставить официальную информацию», — подчеркнул Долгушевский.

Также он посоветовал обратиться к бывшему руководителю оптового сельскохозяйственного рынка «Столичный» Алексею Чумаку , а также представителям и юристам «Столицы Групп» и уточнить, как они построили 24000 кв м площадей за 34 миллиона долларов, т. е. по 1400 долларов за квадратный метр при рыночной цене 500 долларов. По его словам эту информацию может подтвердить любой эксперт по строительству.

«Куда делись эти 34 миллиона долларов, выведенные с нашего предприятия на счета предприятий, связанных с Владой Молчановой?А после, «вишенка на торте«— заложили по ипотеке себе же весь рынок за 40 млн грн. Как вам схемка? Но и этого мало, по мнимым договорам, вернули себе эти цифры с приятным бонусом в 48 миллионов гривен. Кстати, о том что выводили проценты с рынка, сказано в выводе такой уважаемой аудиторской конторы как «Эрнст энд Янг«. Обязательно нужно поинтересоваться, как эти юристы трижды переоформили весь рынок с помощью » чёрных » нотариусов и регистраторов и про уголовные дела в отношении них по данным фактам», — рассказал Долгушевский в комментарии OBOZREVATEL.

Также в конце разговора представитель ООО «РСХП Столичный» подчеркнул, что, по его мнению, неправдивый сюжет является информационной подготовкой к очередному рейдерскому захвату со стороны миноритариев .

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