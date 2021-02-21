Дирекция «Столичного» разоблачила фейки и заявила о готовящемся новом захвате со стороны Туменаса и Молчановой, — СМИ
Заместитель директора ООО "РСХП Столичный"Дмитрий Долгушевский в комментарии редакции OBOZREVATEL заявил о новой попытке захвата предприятия якобы со стороны владельцев сети NOVUS Влады Молчановой и Раймондаса Туменаса, в связи с чем в сюжете СМИ появилась неправдивая информация о его банкротстве.
«Ради справедливости, хочу отметить, что один факт был правдивый. Наш рынок действительно самый крупный сельскохозяйственный рынок Украины. Но всё остальное-полный бред», — заявил Долгушевский в комментарии OBOZREVATEL.
В частности он отметил, что незаконного назначения новой администрации рынка не было: «Успешный менеджер» Алексей Чумак сам подал заявление об увольнении. Неожиданностью это назвать сложно, т.к. аудиторская проверка проводилась с середины 2019 года по февраль 2020. И его увольнение было закономерностью. Так же правомерность назначения новой администрации подтверждена решениями судов. Касаемо договоров заключённых новой администрацией также есть решения судов, подтверждающие законность их заключения. И юристы Влады Молчановой знают об этом, как никто другой".
В качестве подтверждение своим словам Долгушевский заявил о готовности предоставить все материалы, решения всех судов.
«Так же мы готовы предоставить исковые заявления миноритарных акционеров, где именно они дважды просили признать наше предприятие банкротом и оставить тысячи людей без места работы. Но и тут закон на нашей стороне. Мы отсудились до Верховного суда Украины и победили в каждой из трёх инстанций», — подчеркнул замдиректора ООО «РСХП Столичный»
По его словам, операционная прибыль предприятия при новой администрации выросла в 6,5 раз, при этом налогов уплачено 41 600 000 гривен.
«Мы готовы всем заинтересованным СМИ предоставить официальную информацию», — подчеркнул Долгушевский.
Также он посоветовал обратиться к бывшему руководителю оптового сельскохозяйственного рынка «Столичный» Алексею Чумаку, а также представителям и юристам «Столицы Групп» и уточнить, как они построили 24000 кв м площадей за 34 миллиона долларов,
«Куда делись эти 34 миллиона долларов, выведенные с нашего предприятия на счета предприятий, связанных с Владой Молчановой?А после, «вишенка на торте«— заложили по ипотеке себе же весь рынок за 40 млн грн. Как вам схемка? Но и этого мало, по мнимым договорам, вернули себе эти цифры с приятным бонусом в 48 миллионов гривен. Кстати, о том что выводили проценты с рынка, сказано в выводе такой уважаемой аудиторской конторы как «Эрнст энд Янг«. Обязательно нужно поинтересоваться, как эти юристы трижды переоформили весь рынок с помощью »чёрных» нотариусов и регистраторов и про уголовные дела в отношении них по данным фактам», — рассказал Долгушевский в комментарии OBOZREVATEL.
Также в конце разговора представитель ООО «РСХП Столичный» подчеркнул, что, по его мнению, неправдивый сюжет является информационной подготовкой к очередному рейдерскому захвату со стороны миноритариев.82
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