В условиях экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса, многим украинцам приходится нелегко, но есть люди, доходы которых стабильно низкие. Это пенсионеры. Правда, государство периодически проводит индексации и перерасчеты пенсий. Ближайший перерасчет пенсионных выплат должен произойти уже скоро.

Запланированное с 1 марта повышение пенсий связано с проведением индексации и коснется далеко не всех пенсионеров. Хотя для некоторых граждан пенсия может увеличиться приблизительно на тысячу гривен. Дело в том, что размер пенсии в Украине рассчитывается по довольно сложной формуле, в которой важным показателем является средняя по стране зарплата за последние три года. Но этот показатель ежегодно устаревает. Зарплаты растут быстрее, чем повышают пенсии. Поэтому зачастую те люди, кто вышел на пенсию раньше, становятся беднее, а более молодые пенсионеры получают пенсии, размер которых сравнительно больше. Поэтому в правительстве решили повышать уровень зарплаты за три года на определенный коэффициент. Этот коэффициент вычисляется как сумма 50% инфляции за прошлый год и средней динамики роста зарплат за прошедшие три года.

В Министерстве социальной политики Украины сообщили, что на основе этих расчетов с 1 марта на 11% будет повышен средней размер зарплаты за три года, который является основным показателем при исчислении размера выплаты. В то же время надбавки за сверхстаж, а также различные доплаты повышать не будут.

В результате надбавку смогут получить пенсионеры, которые получают выплаты: по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца, по выслуге лет (медработники и учителя, чей стаж составляет не менее 30 лет работы по профессии). Однако при этом индексация не коснется тех, кто по формуле заработал пенсию в размере меньше чем на 11% минимальной, а также те, кто сейчас получает максимальную пенсию.

Кстати, по данным пресс-службы Пенсионного фонда Украины, большинство пенсионеров в Украине — те, кто получают пенсию по возрасту. Это почти 75% общего числа пенсионеров, или 8 млн 330 тыс 485 человек. Их средняя пенсия — 3 538 гривен. Дальше идут те, кто пошел на пенсию по инвалидности, — 13,29%, или 1 млн 478 тыс 882 человека. Еще меньше людей, получающих пенсию в связи с потерей кормильца, — 5,76%, или 641 тыс. 33 человека. Однако есть небольшая категория людей, получающих в среднем 67 тыс. 961 грн ежемесячной пенсии. Это судьи. Но их в Украине всего 3 538 человек. Кстати, средняя пенсионная выплата для всех категорий пенсионеров составляет 3 тыс 507 грн.

Стоит отметить, что в нынешнем году украинских пенсионеров летом ожидает еще одно повышение выплат. Согласно утвержденному бюджету Пенсионного фонда, с 1 июля 2021 года минимальную пенсию увеличат на 85 грн — с 1 769 до 1 854 грн. При этом максимальная пенсия вырастет сразу на 850 грн — до 18 540 грн. В июле перерасчет пенсий будет связан с повышением прожиточного минимума. Вместе с этим увеличатся и надбавки за сверхнормативный стаж (они составляют 1% минимальной пенсии за каждый год).

Напомним, что по действующему законодательству пенсионеры должны получать выплату, размер которой не меньше прожиточного минимума, установленного правительством. Вместе с ростом этого показателя пересчитываются и выплаты пенсионерам. Однако даже в Кабмине признают, что реальный прожиточный минимум в Украине значительно выше формального.

По данным Минсоцполитики, даже с учетом устаревшей методики расчета прожиточный минимум должен быть почти в два раза больше, чем ныне действующий. При этом в государственный бюджет закладывают устаревшие цифры. Если реальный прожиточный минимум на пенсионера составляет 3 370 грн, то в бюджете — всего лишь 1 769 грн. Таким образом, все пенсионеры, которые получают пенсию ниже реального прожиточного минимума, фактически находятся за чертой бедности.

Впрочем, это еще не все изменения, запланированные в нынешнем году. С 1 декабря 2021-го уровень минимальной пенсии будет еще раз повышен — до 1 934 грн. В результате к концу года пенсионеры старше 65 лет со страховым стажем 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины) будут получать минимум 2 600 грн. Это будет на 500 грн больше, чем они получали в конце 2020 года.

Кстати, недавно Верховный суд Украины подтвердил, что материальная помощь на оздоровление и индексация заработной платы, из которой уплачены страховые взносы, подтвержденная справкой, включаются в состав заработной платы государственного служащего и учитываются при исчислении размера его пенсии.



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