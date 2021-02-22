Индексация пенсий с 1 марта: подробности решения Кабмина

В понедельник, 22 февраля Правительство утвердило постановление Кабинета Министров Украины «О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году». Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Постановление предусматривает, что индексация пенсии в 2021 году будет проведена с 1 марта.

«Утвержден показатель увеличения размера пенсий, исчисленного от заработной платы и страхового стажа каждого пенсионера на уровне 11%, что соответствует 50 процентам показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50 процентам показателя роста средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы за три календарных года, предшествующих году, в котором проводится увеличение по сравнению с тремя календарными годами, предшествовавших году, который является предварительным относительно года, в котором производится увеличение (5% + 17%)/2», — говорится в сообщении.

Ожидается, что пенсии вырастут у 8 млн человек — в среднем на 308 гривен. Минимальный размер повышения — 100 грн.

Увеличивается до 2 200 грн и минимальная пенсионная выплата лицам, имеющим продолжительный страховой стаж.

Ранее стало известно, кому повысят пенсии с 1 июля.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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