Доллар и евро еще подорожают: прогноз на неделю

Уже вторую неделю курс гривни по отношению к основным валютам уверенно снижается. С 17 февраля доллар подорожал на 7 копеек, евро — на 11 копеек. В среду, 24 февраля, Национальный банк Украины установил официальные курсы на уровне 27,90 грн за доллар и 33,88 грн за евро. Укрепление курсов основных иностранных валют продолжается и на наличном рынке. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 27,81 грн, купить по 28,05 грн; евро — сдать по 33,59 грн, купить по 34,01 грн. По мнению экспертов, девальвация национальной валюты в ближайшее время продолжится. Главной причиной остается срыв переговоров с Международным валютным фондом.

«За минувшую неделю курс доллара к гривне в разных сегментах валютного рынка изменился незначительно и разнонаправленно, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, поднялся с 27,83 грн до 27,90 грн. Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 27,90−27,92 грн до 27,93−27,94 грн. Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за этот же период изменились с 27,78−28,01 грн до 27,81−28,01 грн). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сократилась с 0,8% до 0,7% за счет роста курса покупки при неизменном курсе продажи.

В течение ближайшей недели мы ожидаем незначительного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28 грн, а наличный доллар в банках — 27,9−28,1 грн", — утверждает Вадим Иосуб.

К ухудшению положения гривни на валютном рынке подтолкнули проблемы с получением транша от МВФ.

«Во вторник гривня к доллару ослабла, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — НБУ в торгах участия не принимал. Торговая сессия вторника по валютной паре доллар — гривня завершилась на уровне 27,95 грн, евро к гривне ослаб до отметки 33,94 грн.

Вчера на межбанке нерезиденты через Citibank появились с покупками иностранных валют, хотя основные операторы рынка ожидали только продажи. Минфин Украины провел аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) со сроками погашения через 6, 12, 18, 24 и 36 месяцев в гривнях, а также 12 месяцев — в долларах. В итоге в бюджет было привлечено 10,54 млрд грн. Нерезиденты в размещении так и не приняли участия, что позволяет в ближайшее время не рассчитывать на их дальнейшие инвестиции в данные долговые бумаги.

Видимо, комментарий президента Украины Владимира Зеленского о причинах срыва переговоров с МВФ заставил международных инвесторов снизить свою активность на рынках. Сейчас гривня окажется под давлением, так как у нерезидентов в их совокупном портфеле ОВГЗ находятся 102,86 млрд грн. Если эта денежная масса хлынет на межбанк, случится существенная девальвация национальной валюты к евро и доллару США.

До конца недели по курсу доллара к гривне ожидается рост к уровню 28,05 грн. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, укрепится до отметки 34,10 грн", — прогнозирует Андрей Гойлов.

Несмотря на ожидания, начало вакцинации от COVID-19 в Украине не смогло остановить снижение курса гривни.

«На межбанке гривня в среду, 24 февраля, торгуется вблизи уровня 27,95 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Некоторое ослабление национальной валюты наблюдается, несмотря на позитивную новость о том, что Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину Pfizer от коронавируса. Ранее звучали заявления, что страна получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer от COVID-19 в середине февраля в рамках первой волны вакцинации по механизму COVAX. На рынке ходят слухи, что «Укрэксимбанк» скупал валюту, возможно, на контракты под вакцину. Если это так, то движение во вторник скорее было ситуативным и по мере отхода крупного покупателя рынок может вернуться в середину торгового диапазона. В целом эпидемиологическая ситуация остается сложной, что сдерживает активность импортеров.

Размещение накануне ОВГЗ позволило Минфину привлечь суммарный объем 10,5 млрд гривен. Однако текущие ставки размещения уже не столь привлекательны для нерезидентов, поскольку на мировом рынке формируется тренд на рост ставок по более стабильным и безопасным облигациям.



Ко всему следует отметить традиционное для конца месяца погашение НДС, которое снизило предложение валюты экспортерами и поддержало ослабление гривни. Сегодня ожидаем сохранения движения курса вблизи отметки 27,95 грн за доллар. Укрепление гривни все еще на повестке дня — в ожидании распродаж валюты аграриями", — отметил Андрей Шевчишин.

Кстати, известный инвестиционный банкир Сергей Фурса прокомментировал проблемы в сотрудничестве Украины с МВФ. «Какие-то лоббисты мешают президенту договориться с МВФ. Вот гады. „Эти козлы, которые мешают нам жить“. При этом президент говорит, что с Фондом есть разногласия у него. Например, в вопросах судебной реформы. То есть делать настоящую реформу, с очищением судебной системы, не хочет президент. Потому что отстаивает коррупционный суверенитет Украины. Но виноваты в том, что Фонд не хочет принимать псевдореформу, какие-то лоббисты», — написал Сергей Фурса на своей странице в Facebook.

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