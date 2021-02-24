Практически все оштрафованные Антимонопольным комитетом Украины международные табачные компании готовы к разбирательствам с правительством Украины в международном арбитраже. Ведь украинская система правосудия демонстрирует представителям табачной индустрии предубежденное отношение, а также отвергает очевидные доводы о несправедливости примененных санкций. Об этом пишет «Апостроф» в материале «В судах правды нет: табачные гиганты собрались в международный арбитраж».

«Оштрафованные украинским антимонопольным ведомством международные табачные компании (фабрики и торговые дома) добиваются в судах проведения квалифицированной независимой экспертизы решения АМКУ о наложении беспрецедентного индустриального штрафа. Украинские суды помогают АМКУ отстоять его спорное решение и не допускают проведения такой независимой экспертизы, чтобы защитить честь мундира представителей антимонопольного ведомства. Однако так украинская судебная система лишь ухудшает ситуацию: табачные компании в споре с АМКУ и в украинской судебной практике собирают все больше веских аргументов для обращения в международный арбитраж», — говорится в материале.

«Филип Моррис Украина», «Бритиш Американ Тобакко» и «Империал Тобакко» уже направили украинскому правительству уведомления о намерении начать международный арбитраж.

Украинское подразделение международной «Империал Тобакко» движется в двух параллельных направлениях, чтобы добиться справедливости в деле о штрафе АМКУ. Министерство юстиции получило уведомление от компании о намерении начать инвестиционный спор против государства Украина. В нем компания указывает на незаконность и необоснованность обвинений со стороны АМКУ, непрозрачность и непоследовательность действий государства в отношении английского бизнеса в Украине, экспроприацию денежных средств и отсутствие доступа к правосудию.

Параллельно «Империал Тобакко» ищет защиты у украинского правосудия, но в начале февраля апелляционная инстанция не удовлетворила ее жалобу и оставила в силе решение суда первой инстанции о штрафе в размере 460 млн грн по решению АМКУ.

«Компания не смогла добиться проведения независимой экспертизы по обвинениям АМКУ, которая могла бы полностью разрушить его аргументацию — суды последовательно отклоняют соответствующие ходатайства. Таким образом, украинское правосудие заняло предубежденную позицию в отношении табачных компаний. Это, в свою очередь, подталкивает табачного гиганта к международному арбитражу — „Империал Тобакко“ практически в шаге от подачи такого иска», — говорится в материале.

В таком случае Украина рискует не только подпортить свой инвестиционный имидж, но и разрушить экономические отношения с несколькими крупными странами, где зарегистрированы материнские компании оштрафованных в Украине участников табачного рынка. Так, «Филип Моррис» имеет американско-швейцарское «подданство», «Империал Тобакко» и «Бритиш Американ Тобакко» — британское.

Эксперты предупреждают, если дело дойдет до разбирательств в международном арбитраже, это станет сокрушительным ударом по репутации страны с точки зрения ведения здесь бизнеса, ведь действия АМКУ для международного арбитража, как следует из заявлений компаний, будут квалифицированы как незаконная экспроприация прибыли и нарушение принципа справедливого и равноправного отношения к инвесторам.

«Череда громких скандалов, связанных с давлением на международные компании в Украине, уже дала свои результаты: по итогам 2020 года — нулевой объем иностранных инвестиций, а компании, которые здесь работают, вывели дивиденды на сумму около $ 3,5 млрд — это беспрецедентный отток, свидетельствующий о бегстве капитала из страны и отсутствии мотивации у бизнеса к инвестированию в Украине», — резюмирует автор материала.

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