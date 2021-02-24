Бум на ипотечном рынке? Глава НБУ Шевченко рассказал о доступном жилье в Украине

Во время Всеукраинского форума «Україна-30: Інфраструктура» также поднимался вопрос о программе доступного жилья для украинцев. По словам председателя Национального банка Украины Кирилла Шевченко, НБУ принимает ряд мер для развития ипотечного кредитования, способствуя широкому привлечению банковских учреждений к обеспечению украинцев доступным жильем.

«Оздоровление банковского сектора позволило ввести ряд ипотечных программ, но львиная доля сделок в 2020 году заключена несколькими банками, прежде всего государственными. НБУ ожидает увеличения платежеспособного спроса со стороны заемщиков и, соответственно, интересных ипотечных продуктов от банковского сектора», — отметил Шевченко.

По словам главного банкира страны, монетарная политика Национального банка обеспечивает умеренную и прогнозируемую инфляцию, что является хорошим основанием для расширения услуг по ипотеке.

«Законодателям и чиновникам было бы целесообразно принять меры по эффективной защите прав кредиторов, уменьшению юридических рисков, надлежащему урегулированию рынка новостроек», — подчеркнул Шевченко

93

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter