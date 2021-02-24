Украинские деятели культуры и искусства обратились к власти с просьбой отклонить зарегистрированный 24 декабря 2020 года законопроект № 4537 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования и повышения прозрачности эффективного управления имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав», который может превратить Украину в интеллектуального пирата и уничтожает систему отчислений за частное копирование. Об этом пишет «РБК-Украина».

«Мы — украинские авторы и артисты, издатели и рекординговые компании — правообладатели, которые создают и популяризируют музыку. Наша музыка — это не только культурный проект, который пользуется большой популярностью, но и продукт, за использование которого мы имеем право на вознаграждение», — говорится в обращении, адресованном президенту, премьер-министру, председателю Верховной Рады, министру экономики и народным депутатам.

Украинские артисты, в том числе Руслана Лыжичко, Оля Полякова, Иван Дорн, Вадим Красноокий, Павел Зибров, Яна Шемаева (Jerry Heil), Дмитрий Монатик, Мария Бурмака и многие другие; а также музыкальные компании — «Комп Мюзик Паблишинг» (представитель Universal Music Publishing), «Бест Мьюзик» (представитель многих украинских артистов и компании Warner Chappel), «Мировая музыка» (представитель Sony Music Publishing), «Лавина Паблишинг», Е. Шевченко, А. Зарецкая, Ю. Нагулко, В. Чепелик, Е. Стрападко, Н. Иващенко; от литераторов — П. Мовчан, В. Семистяга, М. Каминский, Н. Сидоржевский, Д. Ломачук; от кинохудожников — Национальный союз кинематографистов Украины подчеркнули в своем обращении, что власть должна работать в интересах культуры страны, а не против культуры.

«В то же время за немедленный отзыв законопроекта № 4537 высказался Международный альянс интеллектуальной собственности (IIPA) и Международная федерация фонографической индустрии (IFPI)», — говорится в письме.

В письме также отмечается, что во всех цивилизованных странах большой бизнес берет на себя часть ответственности за культуру страны, где он работает. И в большинстве стран, в том числе во всех странах ЕС (кроме Монако, Албании, Ирландии и Сан-Марино, где совокупно проживают только 1,7% граждан ЕС) такая поддержка осуществляется через так называемые отчисления за частное копирование.

«Сегодня важный момент, когда голос украинской культуры объединился с голосом международного сообщества, и власть должна услышать его», — подчеркнули деятели культуры и искусства.

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