Накануне приватизации на одном из филиалов ОГХК заменили директора во избежание коррупционных рисков

На Вольногорском ГМК, входящем в структуру АО «Объединенная горно-химическая компания», назначен новый директор — им стал Владимир Криштоп. В ОГХК отмечают, что решение принято во избежание коррупционных рисков накануне приватизации.



«Накануне приватизации предприятия нам крайне необходимо, чтобы все департаменты „Объединенной горно-химической компании“ работали слаженно, ради единого общего результата. Если нет понимания и доверия, то и цели не достигнем. Понимая это, мы пришли к общему решению правления — провести кадровые изменения на Вольногорском филиале. Новым руководителем назначен Крыштоп Владимир. Это человек с отличным опытом управленца и надежной репутацией», — заявил и. о. председателя правления ОГХК Артур Сомов.



В качестве причин увольнения экс-руководителей Вольногорского ГМК называются грубые нарушения трудовых обязанностей. В частности, как отмечают на ОГХК, нарушения выявлены в направлениях коммерции и безопасности, а также имели место факты беспочвенного перерасхода средств комбината.



Прибыль ОГХК по итогам 2020 составила 600 млн грн. В структуру ОГХК, помимо Вольногорского ГМК, входит Иршанский ГОК. ОГХК является одним из крупнейших производителей титанового сырья в мире. Ожидается, что ОГХК будет приватизирована в 2021 году.





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