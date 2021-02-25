Прожиточный минимум в два раза меньше необходимого для выживания: что с ним планируют сделать в Украине

Вскоре многим пожилым украинцам таки повысят размер пенсии. Информацию о том, что с 1 марта будет проведена индексация пенсионных выплат отдельным категориям граждан, уже подтвердил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Однако это не решает главной проблемы — несоответствие назначаемых государством пенсий реальным жизненным потребностям пожилых украинцев. Даже в правительстве признают, что ежегодно устанавливаемый прожиточный минимум, на основе которого рассчитываются социальные выплаты, должен быть в разы выше. Так что же это за показатель и как он рассчитывается?

Для начала стоит выяснить, что означает понятие «прожиточный минимум» в целом. Официально, это фактическая «оценка потребительской корзины гражданина Украины, определенная в национальной валюте». В эту корзину входят наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, которые жизненно необходимы для сохранения здоровья человека. Потребительская корзина тоже очень интересный и неоднозначный феномен, а ее состав подчас вызывает смех, но о ней — в другой раз.

Размер официального прожиточного минимума, устанавливаемого правительством, оказывает влияние на огромное количество выплат, финансовых показателей, отчислений. От него зависит и размер госбюджета. Вот перечень того, что рассчитывается с помощью разных видов установленного государством прожиточного минимума:

зарплаты и должностные оклады;

пенсии, в том числе и минимальные пенсии;

алименты;

налоги;

пособие по безработице;

декларирование доходов;

государственные сборы;

базовая и повышенная налоговая социальная льгота (НСЛ). НСЛ, в свою очередь, используется для расчета штрафов.

Однако главная социальная проблема в том, что реальный прожиточный минимум, то есть сумма, минимально необходимая для физического существования человека, значительно выше официального показателя. В январе 2021 года Министерство социальной политики оценило ориентировочный реальный прожиточный минимум в 4 100 гривен в месяц вместо утвержденных правительством 2 270 гривен, а средний реальный прожиточный минимум составляет не менее 4 546 гривен вместо указанных 2 189 гривен. Кстати, об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказывала министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

О том, что в Украине существуют два типа прожиточного минимума, законодательно определенный и фактический, говорили и эксперты во время онлайн-конференции «Прожиточный минимум в Украине: что с ним не так и как это исправить».

Эксперты отмечали, что официальный прожиточный минимум устанавливается законом о госбюджете, а фактический ежемесячно рассчитывается Министерством социальной политики на базе наблюдений за динамикой уровня жизни граждан. При этом в 2020-м и 2021 годах фактический уровень прожиточного минимума, по данным Киевской школы экономики, почти вдвое превышает предусмотренный законом. Так, фактический прожиточный минимум в декабре 2020-го — 4 116 грн (с учетом суммы обязательных платежей — 5 113 грн) в месяц для одного лица. Законодательный прожиточный минимум — 2 270 грн, то есть лишь 55% реального.

Возникает вопрос: почему же Кабмин не может повысить прожиточный минимум до фактического уровня? Эксперты отмечают, что функционал прожиточного минимума не ограничивается применением только социального стандарта для уровня жизни населения. Прожиточный минимум — это показатель, к которому привязан расчет социальных и других выплат в бюджетном секторе. Всего таких примерно 150 выплат. Поэтому любое изменение официального прожиточного минимума означает значительное увеличение расходов бюджета. Правительство не может финансово обеспечить прожиточный минимум на его фактическом уровне, а потому хронически занижает прожиточный минимум, определенный в законе о госбюджете.

Эксперты отметили, что в развитых странах система применения прожиточного минимума существенно отличается. В частности, в таких странах, как США, Великобритания, Австралия, Словакия, Польша, Венгрия, если доход домохозяйства меньше этого минимума, оно имеет право на социальную помощь. Но большинство стран не имеют законодательно установленного прожиточного минимума. Вместо него функцию обеспечения минимально приемлемого уровня доходов граждан выполняет минимальная зарплата. Именно она должна удовлетворять самые скромные потребности человека и давать возможность поддерживать достойный уровень жизни. Хотя в таких странах Центрально-Восточной Европы, как Польша, Эстония, Словакия, прожиточный минимум существует, но не имеет столь огромного нормативно-бюрократического функционала, как в Украине.

Следует признать, что в украинском правительстве рассматривается возможность изменения устаревших расчетов и применения системы прожиточного минимума. Уже есть ряд правительственных законопроектов, предлагающих «отвязать» от прожиточного минимума ряд социальных выплат, сборов, штрафов и других платежей. В Кабмине хотят применять прожиточный минимум только при определении основных социальных гарантий: минимальных зарплат и пенсий, социальной помощи малообеспеченным семьям и так далее. А для всего остального, например, для социальных выплат населению, денежных платежей и взысканий, административных сборов, хотят ввести так называемую «базовую величину». Более того, официальный прожиточный минимум предлагается устанавливать на уровне реального, рассчитываемого Минсоцполитики. Соответствующие законопроекты по линии Кабинета министров и непосредственно Министерства соцполитики уже согласованы.

Когда законопроекты будут рассмотрены парламентом, пока неизвестно. Но даже в случае их принятия до реализации пройдет немало времени. Ведь эти инициативы влияют на формирование бюджетного процесса в государстве, а значит, потребуется не менее полугода на адаптацию механизма расчета показателей госбюджета.

Кстати, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что со следующего года ежегодная индексация пенсий и социальных выплат будет проводиться четко с 1 марта, а не в апреле или мае, как это было раньше. Соответствующий законопроект уже подготовлен правительством и передан в Верховную Раду.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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