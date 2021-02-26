Отсутствие верификации владельцев электронных кошельков платежной системой Global Money привела к тому, что ее «облюбовали» наркоторговцы, которые находят своих покупателей через анонимные Telegram-каналы. Об этом говорится в сюжете «Сколько стоит заказать наркотики через телеграм-канал? Эксперимент «Надзвичайних новин» на телеканале ICTV.

По словам журналистов, для того, чтобы получить любой наркотик, достаточно перевести деньги на электронный кошелек анонимного наркоторговца и получить геолокацию «закладки».

Ради эксперимента они провели онлайн-переговоры о покупке наркотических веществ, после чего им предложили оплатить их через электронный кошелек Global Money. После того, как один из участников эксперимента сделал это, он получил квитанцию.

Финансовый эксперт Юрий Гаврилечко убежден: порядочные платежные системы должны следить за тем, что за деньги проходят через их электронный кошелек. Но делают это далеко не все операторы.

«Несколько месяцев, насколько я знаю, проводится совместная работа и прокуратуры со своей стороны, и внеплановая проверка Национальным банком банка-контрагента Global Money, — говорит Юрий Гаврилечко. - Как раз где-то в конце декабря прошлого года появилась информация в правоохранительных органах, что через их кошельки были осуществлены, и неоднократно, покупки контрафактной продукции».

Если это подтвердится, считают авторы расследования, то Global Money могут исключить из Ассоциации платежных систем.

«Но наркодилеры и мошенники продолжают пользоваться лазейками, пока им гарантируют полную анонимность», — резюмируется в сюжете.

Ранее СМИ сообщали о том, что в конце 2020 Global Money попала в скандал с уклонением от уплаты налогов компанией «АЛЛО», которая, по данным правоохранителей, только за четыре месяца провела через упомянутую платежную систему более 800 млн грн.

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