В Украине перенесли выплату ежемесячных компенсаций для части пенсионеров: что об этом известно

Кабмин перенес с июля на октябрь 2021 года выплату ежемесячной компенсации в размере до 400 гривен для пенсионеров от 75 до 80 лет. Об этом говорится в постановлении № 127 от 22 февраля.

В частности, в документе идет речь о том, что с 1 октября 2021 года лицам, которым исполнилось 75−80 лет, и у которых ежемесячный размер пенсий с учетом надбавок и доплат, установленных законодательством, не достигает размера средней заработной платы в Украине, получат ежемесячную компенсацию в размере до 400 гривен.

Ранее же такие компенсации планировалось начать выплачивать с июля.

При этом ежемесячная компенсационная выплата пенсионерам, которые уже достигли 75 лет до достижения 80-летнего возраста, после 1 октября 2021 года (ранее июля), устанавливается и выплачивается с даты достижения ими указанного возраста.

Напомним, с 1 марта 2021 года украинским пенсионерам должны проиндексировать пенсии. Надбавку смогут получить пенсионеры, которые получают выплаты: по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца, по выслуге лет (медработники и учителя, чей стаж составляет не менее 30 лет работы по профессии). Индексация не коснется тех, кто по формуле заработал пенсию в размере меньше, чем на 11% минимальной, а также те, кто сейчас получает максимальную пенсию.

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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