Не только индексации: стало известно, кому до конца года повысят пенсии

В госбюджете Украины на текущий год предусмотрено повышение с 1 июля прожиточного минимума на 85 гривен. Благодаря этому вместе с ним вырастут и пенсии: минимальная (до 1854 грн) и максимальная — на 850 грн (до 18 540 грн).

Но еще до летней индексации в Украине должны провести перерасчет примерно на 11% всех расчетных размеров выплат. Еще один нюанс — предусмотрено повышение с января и декабря выплат 65-летним пенсионерам в связи с ростом минимальной заработной платы (минимальный размер пенсии на уровне 40% от минимальной зарплаты).

Напомним, что Кабинет министров Украины решил провести плановый перерасчет пенсий в 2021 году с коэффициентом 1,11, который коснется восьми миллионов человек. Если ранее бралась зарплата за последний год, то теперь за три года. Таким образом, повышение пенсий будет несколько меньшим, поскольку показатель за три года будет не таким высоким, как за последний год.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Кабмин перенес с июля на октябрь 2021 года выплату ежемесячной компенсации в размере до 400 гривен для пенсионеров от 75 до 80 лет.

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