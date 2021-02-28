СМИ назвали необоснованными претензии молдавских инвесторов к ФГИ и «Укрспирту» по Мариловскому спиртзаводу

Претензии молдавской компании СП «Zernoff» относительно Мариловского спирзавода к Фонду госимущества и «Укрспирту» являются необоснованными. Молдавская компания не предъявляла претензий к состоянию активов спиртзавода ни до аукциона, ни в период, отведенный для оплаты. Об этом говорится в аналитическом материале на портале Delo.

«Молдавская компания стала победителем приватизационного аукциона по Мариловскому спиртзаводу, который состоялся в конце 2020 года. Ранее данный спиртзавод входил в структуру ГП „Укрспирт“. Молдавский инвестор предъявил претензии Фонду госимущества и Укрспирту» ввиду того, что на заводе якобы отсутствовало указанное в приватизационных документах оборудование, и перевел спор в судебную плоскость. При этом детальный анализ ситуации свидетельствует, что государство столкнулось с непрозрачным инвестором, который преследует далёкие от прозрачного капиталовложения цели", — говорится в материале сайта «Дело».

Как отмечается в публикации, перед продажей спиртзаводы прошли тщательную инвентаризацию, а все данные о них были полностью доступны в электронном виде по принципу «все знают всё».

«Кроме того, ФГИУ и «Укрспирт» обеспечили очный просмотр объектов для любого инвестора. Все участники аукционов оплачивают 10% от первоначальной стоимости в качестве залога, а после в покупки, в течение 2 месяцев, оплачивается остаток суммы«,— сказано в материале.

Отмечается, что молдавская компания-победитель «СП Zernoff» не предъявляла претензий к состоянию активов спиртзавода ни до аукциона, ни в период, отведенный для оплаты. Без всяких замечаний инвестор прошел процедуру проверки со стороны Фонда госимущества. Проблемы начались после истечения срока оплаты — инвестор внезапно обнаружил, что на Мариловском спиртзаводе отсутствуют некоторое имущество, заявленное в характеристике лота.

По словам победителя, на предприятии отсутствовали котлы, вентиляторы, влагомеры, а также не соответствовали описанию некоторыеобъектынедвижимости.

«Фонд госимущества и „Укрспирт“ провели оперативную проверку активов и осмотр территории. По их результатам подтвердилось наличие всех без исключения необоротных активов и, главное, тех, которые были указаны отсутствующими. Подтвердилось надлежащее техническое состояние помещений. Таким образом, подтвердив соответствие заявленного актива проданному», — пишет «Дело».

Автор материала не исключает, что целью СП «Zernoff» является возврат залоговой суммы недобросовестным путем либо же повторное проведениеаукциона по Мариловскому спиртзаводу, когда стартовая цена на актив будет снижена вдвое.

«Наиболее вероятно, Фонду госимущества и „Укрспирту“ приходится иметь дело с компанией, не до конца разобравшейся в собственной маркетинговой стратегии, но желающей любым способом вернуть сумму залога за неприобретённый актив. С другой стороны, есть вероятность, что „СП Zernoff“ таким образом добивается повторного аукциона, когда завод, по закону, будет выставлен по цене, вполовину ниже первоначальной. И вряд ли на повторном аукционе „СП Zernoff“ столкнется с большой конкуренцией», — говорится в материале.

Так или иначе, резюмируется в статье, государство столкнулось снепрозрачным инвестором, который преследует далёкие от инвестирования цели.

«Целью приватизации, как и частного инвестора, является реализация потенциала приватизационного актива, его модернизация и создание оптимальных социальных условия. К сожалению, в ситуации с „СП Zernoff“ цели государства и инвестора разошлись. Остаётся пожелать удачи Фонду госимущества и „Укрспирту“, защищающих интересы государства, и найти ответственного собственника, способного восстановить предприятие и обеспечить высокие социальные стандарты его работникам», — подчеркнул автор материала.

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