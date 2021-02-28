Обращение СП «Zernoff» в суд можно расценивать как отказ от выплаты средств, — ФГИУ

Фонд госимущества раскрыл всю информацию о приватизационных активах онлайн и обеспечил равный доступ к информации об объектах приватизации по принципу «все знают все», а также возможность физического доступа к объекту. Таким образом, компания СП «Zernoff» имела возможность ознакомиться с данными об объекте и принять решение об участии в аукционе. Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

Напомним, к омпания «СП Zernoff», которая победила в аукционе по приватизации Мариловского спиртзавода, обратилась в суд о якобы отсутствии отдельного оборудования и документации на Мариловском МПД ГП «Укрспирт» . С целью защиты интересов инвесторов был проведен осмотр территории и активов Мариловского МПД ГП «Укрспирт».

По результатам проведенного осмотра подтверждено наличие на Мариловском МПД ГП «Укрспирт» всех без исключения необоротных активов, в том числе, которые указывались отсутствующими или неидентифицированными, а также подтверждено соответствие технических площадей зданий, заявленных к приватизации соответствующим техническим документам.

«Обращение компании в суд может быть истолковано как попытка вернуть гарантийный взнос и не платить остальные средства, о чем свидетельствует постоянное откладывание инвестором оплаты средств за актив«, — отметили в Фонде госимущества.

В рамках демонополизации рынка спирта Фонд госимущества провел 20 приватизационных аукционов на 1,3 млрд грн, а 9 победителей онлайн-аукционов оплатили средства и получили в собственность спиртовые активы без каких-либо замечаний.

Указанные объекты, которые были приватизированы первыми, — неработающие объекты по производству спирта, все имущество которых находится под охраной ГП «Укрспирт».

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