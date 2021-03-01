Кому и на сколько увеличили пенсию с 1 марта

1 марта в Украине стартует очередной этап повышения пенсий. В правительстве заявили, что нынешнее увеличение выплат коснется примерно 8 миллионов пенсионеров. Поскольку в Украине людей пенсионного возраста гораздо больше, понятно, что пенсии поднимут далеко не всем. Да и размер повышения будет существенно отличаться. Давайте разберемся, кому стоит ожидать прибавки к пенсии за март, а кому придется еще подождать.

Для начала напомним, что нынешнее повышение пенсий связано с проведением индексации и коснется далеко не всех пенсионеров. Дело в том, что размер пенсии в Украине рассчитывается по довольно сложной формуле, в которой важным показателем является средняя по стране зарплата за последние три года. Но этот показатель ежегодно устаревает. Зарплаты растут быстрее, чем повышают пенсии. Поэтому зачастую те люди, кто вышел на пенсию раньше, становятся беднее, а более молодые пенсионеры получают пенсии, размер которых сравнительно больше. Поэтому в правительстве решили увеличивать уровень зарплаты за три года на определенный коэффициент. Этот коэффициент вычисляется как сумма 50% инфляции за прошлый год и средней динамики роста зарплат за прошедшие три года.

«Утвержден показатель увеличения размера пенсий, исчисленного от зарплаты и страхового стажа каждого пенсионера на уровне 11%, что соответствует 50 процентам показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50 процентам показателя роста средней заработной платы (дохода) в Украине, из которой уплачены страховые взносы за три календарных года, предшествующих году, в котором проводится увеличение по сравнению с тремя календарными годами, предшествовавшими году, который является предварительным относительно года, когда производится увеличение (5% + 17%)/2», — говорится в официальном сообщении Министерства социальной политики.

Таким образом, чтобы выяснить, на какую прибавку вы можете рассчитывать, необходимо «чистую» пенсию умножить на 1,11. Но нужно учесть, что так называемый «чистый» размер пенсии считается без надбавок за стаж, увеличения выплаты до уровня прожиточного минимума (если она меньше), добавок в 500 грн для пенсионеров старше 80 лет и повышений выплаты до 2 400 грн для тех, кому исполнилось 65 лет и кто выполнил требования по стажу.

С 1 марта перерасчет будет произведен для тех, кто получает пенсии:

по возрасту;

по инвалидности;

в связи с потерей кормильца;

по выслуге лет (медработникам и учителям, чей стаж составляет не менее 30 лет работы по профессии).

Однако из-за сложности отечественного пенсионного законодательства на повышение пенсий в марте могут не рассчитывать:

граждане, вышедшие на пенсию с 1 января 2021 года, поскольку сейчас проводится индексация пенсий за 2020 год;

украинцы, получающие максимальную пенсию (на данный момент — 10 прожиточных минимумов, или 17 690 грн).

бывшие госслужащие, которые получают пенсию по особой формуле (70% средней зарплаты за последние 5 лет), в случае, если размер их пенсии превышает размер пенсии по возрасту;

военные пенсионеры.

Кстати, именно у военных пенсионеров может возникнуть вопрос, почему их пенсии не повышаются. Ведь в Украине предусмотрены три вида пенсионного обеспечения военнослужащих:

за выслугу лет;

пенсия по инвалидности;

пенсия по утрате кормильца (назначается нетрудоспособным членам семей военнослужащих в случае смерти лица, имевшего право на пенсию).

Казалось бы, названия категорий совпадают с теми, кому сейчас будут проиндексированы пенсионные выплаты. Однако дело в том, что пенсии для военных пенсионеров и приравненных к ним лиц начисляются по отдельным законам и по довольно сложной методике.

В частности, размер пенсии для лиц, уволенных с военной службы, рассчитывается индивидуально и зависит от оклада военнослужащего в период выполнения должностных обязанностей, его звания, срока службы, вида и места несения службы. При этом в качестве базы при начислении пенсии военным пенсионерам берутся зарплаты действующих военных тех же либо сходных категорий. Таким образом, военные пенсии необходимо пересчитывать только одновременно с повышением денежного довольствия действующих военнослужащих. Однако в 2020 году денежное обеспечение военных не повышалось. Поэтому военным пенсионерам не стоит пока ожидать повышения пенсий.

Стоит напомнить, что в госбюджете Украины на текущий год предусмотрено повышение с 1 июля прожиточного минимума на 85 гривен. Благодаря этому вместе с ним вырастут и пенсии: минимальная (до 1 854 грн) и максимальная — на 850 грн (до 18 540 грн).

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