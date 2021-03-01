Сниженный НДС на агропродукцию сократит «скрутки» и тень в АПК

Льготным НДС на аграрное сырье, который вступает в силу с 1 марта, Кабмин рассчитывает сократить налоговые «скрутки» и вывести агросектор из тени. Об этом пишет Gazeta.ua.

Напомним, 23 февраля президент Владимир Зеленский подписал закон № 3656, который снизил НДС с 20% до 14% на крупный рогатый скот, свиней, молоко, сахарную свеклу, пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, соевые бобы, семена льна, рапса, подсолнечника.

По разным оценкам, в тени находится до 40% рынка зерновых в Украине.

«Большинство „скруточных“ схем приходится на экспорт зерна. Закон № 3656 нацелен остановить „скрутки“ и вернуть агропроизводство в легальное поле. Потому встретил сопротивление», — говорится в материале.

Наибольший удар бюджету наносят махинации вокруг возмещения НДС.

«Чем выше ставка, тем больше денег государство перечисляет аграриям. Например, с 2017 года по 1-е полугодие 2018 года крупнейшие экспортеры зерна и масла заявили к возмещению больше 32 млрд грн — это в 2 раза больше, чем уплатили в бюджет все производители этой продукции. После снижения НДС до 14% сумма бюджетного возмещения НДС сократится на 13 млрд грн в год», — сообщила замминистра финансов Светлана Воробей.

«Налог уплачивается каждым покупателем в магазине при покупке готовой продукции. На нее ставка остается прежней — 20%. Так что госбюджет в любом случае свое получит. Единственное изменение — возможная единоразовая задержка поступлений на 2−3 месяца», — пишет Gazeta.ua.

Снижение НДС поддержали Европейская бизнес ассоциация (ЕВА) и крупнейшие аграрные ассоциации: Всеукраинская аграрная рада, Ассоциация производителей молока, Всеукраинский конгресс фермеров и другие. «При снижении ставки НДС по операциям по реализации зерновых и масличных культур пропорционально снижается сумма возмещения из бюджета экспортерам таких зерновых и продуктов их переработки. То есть в разы снижаются расходы бюджета и риски потерь, связанных с мошенничеством с НДС и недобросовестными практиками минимизации налоговых обязательств», — говорится в заявлении ЕВА.

«За» выступили и сами фермеры. «Я поддерживаю этот закон. Давно нужно было это сделать. Честно говоря, было бы лучше снизить ставку до 10% на некоторые виды продукции, как в некоторых европейских странах», — говорит руководитель ООО «Дунайский аграрий» Роман Дяжук.

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