Украинцам добавили варианты предоставления помощи по безработице

Президент Владимир Зеленский подписал закон об оказании помощи по частичной безработице на период карантина и / или чрезвычайной ситуации.

Речь идет о законе «О внесении изменений в статью 47−1 Закона Украины «О занятости населения», который парламент одобрил 4 февраля. Об этом сообщили в Офисе президента.

Как известно, действующее украинское законодательство предусматривает предоставление помощи по частичной безработице на период карантина для застрахованных лиц, утративших часть дохода через ограничения, связанные с противодействием распространению COVID-19.

Согласно новому закону, помощь по частичной безработице может предоставляться не только на период карантина, вызванного коронавирусом, но и в случае других заболеваний или чрезвычайной ситуации на территории Украины.

Определять порядок предоставления помощи по частичной безработице на период карантина, чрезвычайной ситуации, ее размер, срок предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи должен Кабинет Министров.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, с 1 марта в Украине обещают провести индексацию пенсионных выплат отдельным категориям граждан.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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