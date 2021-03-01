Литр бензина А-95 уже дороже 30 гривен: что будет дальше

Уже второй месяц ценники на заправках ежедневно огорчают украинских автомобилистов. Цены на горючее постоянно растут. Хотя еще пару недель назад эксперты прогнозировали стабилизацию розничных цен на АЗС. Однако появились факторы, разрушившие эти прогнозы. Только за прошлую неделю средняя цена литра бензина на АЗС выросла на гривню. А с 11 февраля в среднем по стране литр бензина А-95 подорожал на 1,51 грн, дизтоплива — на 1,52 грн, сжиженного газа — на 91 копейку. По состоянию на 1 марта стоимость бензина А-95 в среднем по Украине составляет 28,24 грн за литр, дизтоплива — 27,65 грн, сжиженного газа — 15,39 грн. Причем в премиальных сетях АЗС бензин А-95 уже продается почти по 31 грн за литр. Остановится ли ценовая гонка, или украинским водителям придется сократить свои поездки ради экономии на горючем?

— На пошлой неделе стоимость нефти побила очередной рекорд, достигнув 67 долларов за баррель, — рассказал «ФАКТАМ» директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн. — В какой-то момент цена откатилась, но затем вернулась на отметку 65 долларов за баррель. То есть нефтяные котировки удерживаются на высоком уровне, что приводит к подорожанию нефтепродуктов во всем мире, в том числе и в тех странах, откуда Украина импортирует горючее.

Мы ожидали начала активного роста цен на АЗС еще в январе. Но тогда резкого скачка не произошло, так как в связи с неблагоприятными погодными условиями потребление топлива упало. Кроме того, был введен локдаун. В сумме эти факторы привели к тому, что остатки относительно дешевого топлива, которые не были распроданы в январе, перешли на начало февраля. Это отсрочило скачок цен на АЗС. А в феврале этот «запас прочности» иссяк, и горючее стало активно дорожать.

В нынешних условиях довольно сложно давать ценовые прогнозы. Но я думаю, что существенного роста цен горючего на заправках уже не будет. Ключевые игроки отечественного топливного рынка свои цены сформировали. Хотя теперь за лидерами будут подтягиваться и более мелкие сети. В целом же средняя цена горючего уже практически сформировалась на ближайшую перспективу. Если, конечно, на мировом рынке не произойдет нового скачка цен на нефть, — подытожил Сергей Куюн.

Кстати, не исключено, что вскоре не только американцы или европейцы, но и простые украинцы смогут брать автомобили в лизинг, чтобы не оплачивать дорогие и далеко не выгодные кредиты. Парламент принял Закон «О финансовом лизинге».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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