27.84 / 28.04 33.48 / 33.86
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Задолженности по зарплатам на «Электротяжмаше» выплатят за 2 дня

20:29 1 марта 2021
«Электротяжмаш»
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

На харьковском госпредприятии «Электротяжмаш» за два дня погасят возникшие задолженности по заработным платам в размере 40 млн гривен. Средства для выплаты удалось привлечь в рамках реализации программы комплексного финансового оздоровления предприятия. Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда государственного имущества.

«На ГП „Электротяжмаш“ 1 и 2 марта состоится полное погашение задолженностей по заработным платам. Благодаря реализации программы финансового оздоровления, руководству предприятия удалось привлечь дополнительные средства, которые будут направлены на выплаты работникам», — отметили в ФГИ.

Руководитель «ЭТМ» Виктор Бусько сообщил, что предприятие уже находится на финальном этапе выхода из кризиса и вскоре подобные проблемы навсегда исчезнут.

В рамках программы финансового оздоровления уже была реструктуризирована часть проблемных задолженностей, накопленных предыдущим руководством.

Предприятие также ждет поступления около 600 млн грн. Половину суммы обеспечат поступления от оплаты экспортных заказов. Еще 300 млн принесет индексация контрактов с «Укргидроэнерго» по программе модернизации гидроэлектростанций, финансируемой Европейским банком реконструкции и развития.

В дальнейшем на «ЭТМ» будет наращиваться темп модернизации производственных мощностей, расширит присутствие на мировых рынках.

111

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Горбунов с сыном

«Зачем такое показывать?» Горбунов разозлил подписчиков фотографией с сыном

Меган Маркл и Опра Уинфри

«Королева — не дон Корлеоне»: Меган Маркл и Опру Уинфри обвинили в попытке изобразить Елизавету II боссом мафии

Руслан Евдокименко

«Зиму пережили!» Сын Ротару поделился радостью

Каменских и Машуковский

«Он только этого и ждет»: Каменских пожаловалась на Потапа во время флирта с тиктокером

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер