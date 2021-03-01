Задолженности по зарплатам на «Электротяжмаше» выплатят за 2 дня

На харьковском госпредприятии «Электротяжмаш» за два дня погасят возникшие задолженности по заработным платам в размере 40 млн гривен. Средства для выплаты удалось привлечь в рамках реализации программы комплексного финансового оздоровления предприятия. Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда государственного имущества.

«На ГП „Электротяжмаш“ 1 и 2 марта состоится полное погашение задолженностей по заработным платам. Благодаря реализации программы финансового оздоровления, руководству предприятия удалось привлечь дополнительные средства, которые будут направлены на выплаты работникам», — отметили в ФГИ.

Руководитель «ЭТМ» Виктор Бусько сообщил, что предприятие уже находится на финальном этапе выхода из кризиса и вскоре подобные проблемы навсегда исчезнут.

В рамках программы финансового оздоровления уже была реструктуризирована часть проблемных задолженностей, накопленных предыдущим руководством.

Предприятие также ждет поступления около 600 млн грн. Половину суммы обеспечат поступления от оплаты экспортных заказов. Еще 300 млн принесет индексация контрактов с «Укргидроэнерго» по программе модернизации гидроэлектростанций, финансируемой Европейским банком реконструкции и развития.

В дальнейшем на «ЭТМ» будет наращиваться темп модернизации производственных мощностей, расширит присутствие на мировых рынках.

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