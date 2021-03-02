Кто в Украине может получить кредит на жилье под 7% годовых

Квартирный вопрос, очень важный для большинства украинцев, решить самостоятельно очень сложно, почти невозможно. В отличие от других европейских стран, в Украине взять ипотечный кредит на жилье настолько сложно и дорого, что мало кто решается идти этим путем. Горький опыт прошлых лет, когда десятки тысяч людей, взявших валютные ипотечные кредиты, оказались не в состоянии их возвращать, отбил охоту к подобным «экспериментам». Правительство решило в очередной раз попробовать оживить ипотечный рынок с помощью государственного стимулирования. И с 1 марта была запущена соответствующая программа. Однако эксперты весьма скептически относятся к инициативе государства, расценивая программу больше как пиар. Впрочем, мнение экспертов мы узнаем в следующей статье, а пока давайте выясним, что же нового придумала Зе-команда.

На льготный кредит не сможет рассчитывать семья с месячным доходом более 218 тысяч гривен

Еще на заседании 27 января Кабинет Министров Украины утвердил постановление по удешевлению стоимости ипотечных кредитов. С 1 марта некоторые банки даже начали выдавать доступную ипотеку под 7% годовых. Чтобы ее получить, уже необязательно состоять на квартирном учете, быть молодой семьей, внутренне перемещенным лицом или работником бюджетной сферы, как это требовалось в предыдущей программе «Доступное жилье». Однако получить льготный кредит смогут далеко не все.

По данным Министерства финансов Украины, в нынешнем году на эту программу государство направит 5 млрд грн, а этих средств хватит на обеспечение жильем около 5 тысяч семей. Ведь государство в лице Фонда развития предпринимательства (занимается финансированием правительственной программы для бизнеса «Доступные кредиты 5−7-9») берет на себя погашение только части банковской процентной ставки по ипотечному кредиту. Механизм программы предусматривает компенсацию стандартной банковской процентной ставки по ипотеке до уровня 7% годовых. Компенсационная процентная ставка — это та, которую будет платить заемщик, а именно — 7%. Разницу между компенсационной и базовой процентной ставкой компенсирует вышеуказанный фонд. То есть если банковская процентная ставка в договоре об ипотеке указана в размере 17%, то для заемщика она будет 7-процентной за счет компенсации разницы госфондом. Оставшиеся 10% банку платит фонд за счет средств государственного бюджета. Но это при условии стабильного финансирования программы со стороны фонда, то есть госбюджета. А что будет в случае прекращения финансирования, как это часто бывало ранее, пока не ясно.

Так как же получить такой заманчивый кредит? Оказывается, потенциальный заемщик должен отвечать определенным требованиям:

заемщик должен быть гражданином Украины;

заемщик и члены его семьи не должны иметь в собственности объект жилой недвижимости или имущественные права на объект незавершенного строительства жилой недвижимости, если его площадь превышает нормативы площади предмета ипотеки (50 кв. м на одного гражданина или семью из двух человек и дополнительно 20 кв. м — на каждого следующего члена семьи);

заемщик должен иметь доход, позволяющий погасить ипотечный кредит;

совокупный среднемесячный доход заемщика и каждого из членов его семьи не должен превышать 10-кратный размер месячной средней зарплаты в его регионе (учитывая, что в Киеве средняя месячная зарплата составляет 21 тыс. 812 грн, доход всей семьи не должен быть выше 218 тыс. 120 грн в месяц);

возраст заемщика не должен превышать 70 лет на дату погашения ипотечного кредита;

заемщик и члены его семьи вправе получить государственную поддержку только по одному ипотечному кредиту.

Инфографика (фото с сайта Минфина)

Жилье, покупаемое по льготному кредиту, не может стоить дороже 2,5 миллиона гривен

Однако при помощи государства не получится купить огромную загородную виллу, как, впрочем, и крохотную «гостинку» или «хрущевку». К недвижимости, приобретаемой в ипотеку по госпрограмме, тоже установлены жесткие требования. Льготная ипотека распространяется на квартиры и дома как на первичном, так и на вторичном рынке жилья. Но для вторичного рынка тоже есть ограничение: жилой дом должен быть сдан в эксплуатацию не ранее 2018 года.

Нормативная площадь — 50 кв. м на одного гражданина или семью из двух человек и дополнительно 20 кв. м на каждого следующего члена семьи. Однако если семья состоит из четырех человек или более, то максимальная площадь жилья может достигать 108 кв. м. Понятно, что найти квартиру, площадь которой четко вписывается в нормативную, довольно сложно. Поэтому нормативную площадь можно превысить, но максимум на 20%. В таком случае заемщик покрывает сумму дополнительных метров за счет кредитных средств, но при этом не получает за них компенсацию процентов.

Есть ограничения и по сумме ипотеки. Сумма льготного кредита не должна превышать 2 млн грн, а максимальная стоимость жилья — 2,5 млн гривен. Кстати, жилье под ипотеку можно приобрести только у тех застройщиков, которые имеют аккредитацию от банков, выдающих кредиты. Список застройщиков можно получить в самом банке. При этом важно учесть, что предметом ипотеки не может быть социальное жилье, служебные жилые помещения и другие помещения, приспособленные для временного проживания.

И главное — важно понимать, что первый взнос заемщик должен улатить за счет собственных средств! Правда, минимальный взнос — 15% суммы кредита. При этом максимальный срок выплаты компенсации и ипотечного кредита — до 20 лет.

В постановлении четко ограничили и размеры дополнительных платежей банков. Так, максимальный размер комиссии за предоставление и обслуживание кредита составляет 0,5% суммы кредита. А максимальный размер комиссии за предоставление гарантии фонда — 0,5% годовых. Естественно, это все заемщик оплачивает состоятельно.

Допустим, ваша семья подходит по критериям и даже имеет сбережения для первого взноса. Куда и с какими документами нужно обращаться? На правительственном сайте http://bdf.gov.ua есть полный перечень банков, участвующих в программе. В частности, это такие финансовые учреждения, как «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Укрэксимбанк», ПУМБ и другие.

Придя в выбранный банк, необходимо выяснить, с какими застройщиками он сотрудничает, чтобы выбрать для себя подходящую квартиру. Также потребуются следующие документы:

заявление на участие в программе;

копия паспорта;

копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, регистрационный номер можно получить в центрах обслуживания плательщиков;

справка о регистрации места жительства (пребывания) заемщика и членов его семьи, ее можно оформить в ЦПАУ;

копия свидетельства о браке (при наличии) и копия свидетельства о рождении ребенка/детей (при наличии);

документы о доходах заемщика и членов его семьи за последние шесть месяцев;

справка о пребывании на квартирном учете (при наличии).

После этого, через пять рабочих дней, банк сообщит, соответствуете ли вы условиям программы. Если да, то сотрудники банка попросят написать заявление на получение кредита. Спустя еще 10 рабочих дней банк составит кредитный договор и перечислит деньги продавцу предмета ипотеки. Также банк откроет вам эскроу-счет — на этот счет фонд будет ежемесячно перечислять банку компенсацию.

В целом звучит весьма заманчиво. Однако в наших экономических условиях не все так просто и однозначно. О том, насколько жизнеспособна программа ипотечного кредитования под 7%, эксперты подробно расскажут в следующей статье.

Кстати, не исключено, что вскоре не только американцы или европейцы, но и украинцы смогут брать автомобили или даже недвижимость в лизинг, чтобы не оплачивать дорогие и далеко не выгодные кредиты. Парламент принял Закон «О финансовом лизинге».

Фото Pixabay

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