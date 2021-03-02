1 марта 2021 года Заводской районный суд города Николаева начал рассмотрение по существу дела по иску общественной организации «Стоп шлам» к Николаевскому глиноземному заводу. НГЗ обвиняют в загрязнении окружающей среды отходами — красным шламом — и пытаются взыскать с него сразу 9,2 млрд грн. Об этом пишет издание «Дело» со ссылкой на сюжет общественной организации «СтопКор».

«На заводе уверены, что это — атака на одно из крупнейших предприятий в области. Тем временем журналисты выяснили, что среди участников коллективного иска много „мертвых душ“, а само дело похоже на экорейдерство», — пишет «Дело».

Как говорится в сюжете издания «СтопКор», иск был подан в ноябре 2020 года, и уже через несколько дней суд арестовал имущество предприятия, проявив невиданную скорость, но арест сняла апелляционная инстанция, а дело начало разваливаться, не начавшись.

«Также выяснилось, что общественную организацию „Стоп шлам“ основали в Николаеве всего за несколько месяцев до подачи иска. И после его принятия к рассмотрению публичная активность общественной организации прекратилась, встречаться с журналистами ее учредители отказываются», — говорится в сюжете.

Тем временем, как заявила руководитель юридического отдела НГЗ Оксана Карпенко, иск базируется на выводах не экологов, а психологов, которые установили, что почти 1300 истцам нанесен моральный вред.

«Эти эксперты скрываются от СМИ и объяснить, как они проводили исследования, не могут. А их коллеги в официальной рецензии считают, что документ не соответствует требованиям к экспертным исследованиям. Что же касается якобы потерпевших, то они, как выяснилось, не то, что об экспертизе, даже о самом иске не знают. Журналисты обошли несколько десятков адресов, указанных в иске, но там такие лица не проживают или ничего не слышали о судебном деле и каких-то деньгах. И тем более не знают, что устав общественной организации „Стоп шлам“ не позволяет распределения средств между ее членами», — говорится в материале «Дела».

Авторы расследования подчеркивают, что в схеме могут быть задействованы и местные судьи, ведь заявление об аресте имущества было рассмотрено срочно ночью.

«Почему автоматическое распределение было осуществлено после окончания рабочего дня, председатель Заводского суда города Николаева Сергей Щербина объяснить не смог. Сама же судья, удовлетворившая заявление, общаться со съемочной группой отказалась», — говорится в сюжете.

В свою очередь, руководитель Госэконинспекции юго-западного округа Виталий Караулов сообщил, что неоднократные проверки подтвердили, что превышения предельно допустимых выбросов нет. Также документально подтверждено отсутствие нарушений на шламохранилищах завода, ведь технология захоронения разработана киевскими специалистами специально для этого конкретного предприятия.

Как пишет «Дело», за атакой на Николаевский глиноземный завод может стоять Павел Куфтырев, которого называют «экорейдером» за якобы созданную сеть «карманных» псевдоэкологических общественных организаций.

Напомним, ранее «Українські новини» написали о причастности Павла Куфтырева, к серии рейдерских захватов.

96

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter