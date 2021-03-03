Доллар расти перестал, а евро подешевел: что будет с курсами валют в марте

После падения курса гривни, длившегося более двух недель, ситуация на валютном рынке стабилизировалась. Более того, курс евро даже снизился. С 24 февраля доллар подорожал всего на 3 копейки, а евро подешевел на 28 копеек. В среду, 3 марта, Национальный банк Украины установил официальные курсы на уровне 27,93 грн за доллар и 33,60 грн за евро. А вот на наличном валютном рынке гривня укрепилась на 10−30 копеек как по отношению к доллару, так и по отношению к евро. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 27,77 грн, купить по 27,98 грн; евро — сдать по 33,36 грн, купить по 33,75 грн. Некоторые эксперты считают, что в марте мы не увидим значительного изменения курсов иностранных валют в Украине.

«За минувшую неделю курс доллара к гривне в различных сегментах валютного рынка изменился по-разному: запаздывающий официальный курс еще рос, а в других сегментах доллар снизился на 0,03−0,2%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,90 грн до 27,93 грн. Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 27,94−27,95 грн до 27,89−27,91 грн (-0,2%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,82 — 28,01 грн до 27,81 — 28,00 грн (-0,03%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сохранилась на уровне 0,7%.

По данным НБУ, в феврале украинцы продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 млрд 605,9 млн долларов в эквиваленте и купили — на 1 млрд 615,4 млн долларов. Таким образом, чистая покупка валюты составила 9,4 млн долларов. В феврале граждане возобновили покупку валюты в банках после перерыва в январе, когда чистая продажа составила 53,4 млн долларов.

В течение ближайшей недели мы не ожидаем заметного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8 — 28,0 грн. Если же говорить о прогнозе на месяц, то в марте мы не ожидаем значительного изменения курсов иностранных валют к гривне. Доллар США будет торговаться в диапазоне 27,4−28,5 грн, европейская валюта — в диапазоне 33,5−34,8 грн", — считает Вадим Иосуб.

Однако, по мнению других экспертов, уже в ближайшие дни курс гривни вновь может ослабнуть.

«Во вторник доллар США к гривне откатился до уровня 27,90 грн, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — НБУ на рынок не выходил. Объем торгов превысил отметки начала текущей недели. Торговая сессия вторника на межбанке по валютной паре доллар — гривня завершилась на уровне 27,91 грн, евро к гривне упал до отметки 33,60 грн.

Минфин Украины в ходе аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлек в госбюджет 11,5 млрд грн. Рынку были предложены облигации 6 выпусков со сроком погашения 3, 12, 18, 24 и 36 месяцев в гривнях, а также 24 месяца в долларах, которые были выставлены на аукцион в самый последний момент. Подобный шаг был предпринят, вероятно, из-за необходимости погасить сегодня по ОВГЗ порядка 15,08 млрд грн. То есть Кабмин остро нуждается в дополнительном финансировании.

Нерезиденты не принимали участия в данном размещении. Более того, за прошлую неделю они сократили свои портфели в этих долговых бумагах почти на 1 млрд грн. Сегодня они получат выплату по процентам ОВГЗ и, судя по всему, придут с этими средствами на межбанк. Полагаю, что национальная валюта из-за этого окажется под давлением относительно евро и доллара.

До конца недели по курсу гривни к доллару ожидаем падения до отметки 28,10 грн. Единая европейская валюта возобновит рост к уровню 34,05 грн", — прогнозирует Андрей Гойлов.

Эксперты отмечают, что негативным фактором для курса гривни остается ухудшающаяся эпидемиологическая ситуация.

«Гривня в среду, 3 марта, торгуется вблизи отметки 27,9 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Гривня получает поддержку от компаний, которые заводят валюту под налоговые выплаты. Также активность проявляют аграрии и все больше отдают заявки на продажу валюты под посевную кампанию.

Между тем, основная проблема валютного рынка — слабость покупателей. В результате даже небольшой прирост предложения может сдвинуть курсовой баланс. Негативом для гривни остается ухудшающаяся эпидемиологическая ситуация, которая сдерживает деловую активность.

Рынок находится в ожидании решения НБУ по учетной ставке. Вероятно, регулятор перейдет на ужесточение денежно-кредитной политики на фоне ускорения инфляции. Данный фактор также поддерживает гривню.

Возможно, в ближайшее время гривня еще несколько укрепится и будет торговаться в диапазоне 27,75−27,95 грн за доллар", — считает Андрей Шевчишин.

Кстати, с 1 марта в Украине была запущена программа по предоставлению ипотечных кредитов под 7% годовых. На самом деле люди смогут брать в определенных банках кредиты по обычной процентной ставке, которая сейчас составляет не менее 14% годовых. Однако все, что выше 7%, банку будет оплачивать государство из средств госбюджета, ранее запланированных на поддержку кредитования бизнеса.

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