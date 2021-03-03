В СМИ заявили о давлении на бизнес накануне реформы ГФС

В январе 2021 года Верховная Рада приняла закон о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ) вместо Государственной фискальной службы (ГФС). Минфин уверяет, что реформа позволит повысить прозрачность и подотчетность работы налоговых и таможенных органов. Но надежд министерства не разделяют представители бизнеса, которые критически восприняли принятие законопроекта о БЭБ в первом чтении, говорится в расследовании журналистов агентства «САД», сообщает «5 канал».

В частности, по словам адвокатов, накануне реформы ГФС давление на бизнес, обыски и вымогательства взяток участились.

«Фактически сейчас происходит агония налоговой милиции, которая в последние дни своего существования пытается каким-то образом дозаработать какие-то крошки… по той причине, что орган будет ликвидирован и все его сотрудники будут уволены. Есть достаточно беспредельное поведение на сегодняшний день сотрудников налоговой милиции, которое выражается в прямом давлении на бизнес, путем обысков, путем незаконного опечатывания складов, блокирования деятельности предприятия, попыток ареста счетов, систематических вызовов директоров, бухгалтеров на допрос. Таким образом оказывается моральное давление для получения незаконной выгоды от таких директоров», — рассказал адвокат Максим Борисов.

Как сообщает «5 канал», испытывают давление компании различных направлений, начиная от фармацевтической отрасли и заканчивая агропромышленностью. В частности, представители фармкомпании «Ворвартс Фарма» рассказывают о давлении со стороны сотрудников ГФС.

«Мы не знали, нас никто не оповещал, это было абсолютная неожиданность. в середине дня около 10 человек ворвались в офис в стиле, характерном для такого рода мероприятий. Всех сотрудников попросили выйти в кабинеты, начали зачитывать постановы суда», — сказал представитель владельцев ООО «Ворвартс Фарма» Сергей Бойко.

Директор компании «Ворвартс Фарма» Анна Гончарова добавляет: «Любые действия с нашей стороны были парализованы. Целый день. Ни вернуться на рабочее место, ни заняться какой-то работой возможности не было. С большими усилиями люди попросили позвонить семьям, предупредить, что не будет связи. Это тоже было запрещено».

Кроме документов, сотрудники ГФС забрали личные вещи работников и медикаменты, отмечают адвокаты, которые присутствовали во время обысков.

Адвокаты убеждены, что после реформы правоохранительной отрасли изменений к лучшему ожидать не стоит, ведь это система действует не одно десятилетие.

«Идет переформатирование системы, а не создание новой структуры. На сегодняшний день какое-либо подразделение не выполняет тех задач, которые поставило перед ними общество. милиция фактически не расследует преступления, Государственное бюро расследований фактически не расследует преступления правоохранителей. После переформатирования, например, Генпрокуратуры в Офис генпрокурора, никаких улучшений не происходит в уголовном процессе. Как нарушался закон, так и нарушается. Вот сюда вниз по цепочке», — убежден адвокат Максим Борисов.

Авторы публикации задаются вопросами, прекратится ли такое моральное давление после ликвидации ГФС с началом работы Бюро экономической безопасности, иронизируя, что и предыдущие сотрудники проходили придирчивый отбор и назывались «новыми лицами».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

48

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter