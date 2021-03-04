За задержку зарплат, пенсий или стипендий украинцам будут платить компенсацию

Миллионы украинцев, являющихся наемными работниками, напрямую зависят от своевременной выплаты им заработной платы. Не меньшее количество пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и прочих граждан зависят от своевременной выплаты пенсий и социальной помощи. К сожалению, длительная задержка зарплат в нашей стране не редкость, да и пенсионеры не всегда вовремя получают свои выплаты. Однако теперь такие задержки будут дорого обходиться как работодателям, так и государственным организациям. Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 3817 «О внесении изменений в Закон Украины «О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты». Документ предусматривает, что всем гражданам за задержку более чем на месяц пенсий, зарплат, надбавок, социальных выплат, стипендий и так далее будет выплачиваться компенсация, соответствующая уровню инфляции. Подробнее о новом законе «ФАКТАМ» рассказала эксперт в области трудового права, кандидат юридических наук, доцент Светлана Кожушко.

Точные даты выплаты заработной платы должны быть указаны в коллективном договоре

— Уточните, каков полный перечень выплат, за задержку которых предусмотрена компенсация? Касается ли закон частного бизнеса?

— В соответствии с законодательной инициативой, гражданам предоставляется право на возмещение убытков в случае задержки некоторых выплат, а именно устанавливается исчерпывающий перечень денежных доходов, подлежащих компенсации в случае нарушения установленных сроков их выплаты, с конкретизацией некоторых из них. Согласно с изменениями от 4 февраля 2021 года в статье 2 Закона Украины «О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты», к ним относят:

пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и иных доплат к пенсии, которые установлены в законодательном порядке;

социальные выплаты — пособие по временной нетрудоспособности, пособие по безработице, пособие по беременности и родам и другое;

стипендии;

заработная плата (денежное обеспечение);

сумма индексации денежных доходов граждан;

суммы возмещения ущерба, причиненного физическому лицу увечьем или иным повреждением здоровья;

суммы, выплачиваемые лицам, имеющим право на возмещение ущерба в случае потери кормильца.

Относительно частного бизнеса: статья 42 Хозяйственного кодекса Украины определяет предпринимательство как самостоятельную, инициативную, систематическую, на собственный риск хозяйственную деятельность, осуществляемую субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли. Соответственно, деятельность, не имеющая этих формальных признаков, не является предпринимательской и не требует регистрации. Деятельность предпринимателей регулируется в соответствии с законодательством Украины.

Очевидно, что предприниматели, как и другие субъекты хозяйствования всех форм собственности, обязаны осуществлять свою деятельность, руководствуясь законодательством Украины, брать на себя обязательства и четко определенную ответственность. Момент, на который следует обратить внимание обеим сторонам трудовых отношений, это надлежащим образом их оформление (наличие существенных условий трудового договора или контракта), чтобы не доказывать в судебном или ином порядке последствия нарушений трудового законодательства, в первую очередь, невыплаты или частичной выплаты заработной платы.

— Каким образом будет высчитываться срок задержки, от какой даты идет отсчет? Ведь разные выплаты проводятся в разное время?

— Статья 115 Кодекса законов о труде Украины (далее — КЗоТ) регламентирует, что заработную плату работодатели должны выплачивать:

через промежуток времени, не превышающий 16 календарных дней;

не позднее 7 дней после окончания периода, за который осуществляется выплата.

Аналогичные нормы о сроках, периодичности и месте выплаты заработной платы содержатся в статье 24 Закона Украины «Об оплате труда» 1995 года. Закреплено, что заработная плата выплачивается работникам регулярно в рабочие дни в сроки, установленные коллективным договором или нормативным актом работодателя, согласованным с выборным органом первичной профсоюзной организации или другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом (а в случае отсутствия таких органов — представителями, избранными и уполномоченными трудовым коллективом), но не реже двух раз в месяц через промежуток времени, не превышающий 16 календарных дней, и не позднее 7 дней после окончания периода, за который осуществляется выплата.

Письмо Министерства труда и социальной политики Украины № 1268/0/206−19 от 6 сентября 2019 года определяет, что первая половина месяца — это 15 календарных дней с 1-го по 15-е число. То есть заработная плата за первую половину месяца (аванс) должна выплачиваться не позднее 22-го числа текущего месяца, а за месяц (вторую половину) — не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем начисления.

Точные даты выплаты заработной платы должны быть указаны в коллективном договоре. Коллективный договор — это локальный нормативно-правовой акт, с которым наемный работник обязан быть ознакомлен под подпись во время принятия на работу. В случае отсутствия на предприятии коллективного договора порядок и сроки выплаты заработной платы, должны быть указаны в Положении об оплате труда.

Что касается вопроса, каким образом будет высчитываться срок задержки, то существует письмо Министерства труда и социальной политики Украины № 06/2−4/196 от 28 августа 2002 года. В этом письме определяется проступок в виде нарушения установленных сроков выплаты и привлечения к административной ответственности руководителей предприятий всех форм собственности, за невыплату или выплату не в полном объеме заработной платы.

При любых обстоятельствах, дата, с которой начинается задержка выплаты — это момент, когда заработная плата должна быть выплачена работнику в сроки, установленные законом, коллективным договором или Положением об оплате труда.

«Законодательство не предусматривает автоматического начисления компенсаций за несвоевременную выплату зарплаты. Относительно других выплат ситуация лучше»

— Компенсация будет начисляться автоматически? Или гражданин, не получивший вовремя выплату, должен куда-то обращаться с жалобой? Куда обращаться?

— Нормы КЗоТ и Закона Украины «Об оплате труда» регламентируют, что оплата труда работников осуществляется в первоочередном порядке, а все другие платежи — после выполнения обязательств относительно оплаты труда. Следует отметить, что, согласно действующему законодательству, по трудовым спорам (разногласиям) относительно невыплаты заработной платы нет срока давности. Но, к сожалению, законодательство не предусматривает автоматического начисления компенсаций за несвоевременную выплату заработной платы. Относительно других выплат ситуация лучше.

Наемный работник, не получивший вовремя выплату, может действовать несколькими способами, чтобы защитить конституционное право на своевременное получение вознаграждения — заработную плату. Этих способов всего два: административный и судебный. Но есть разные варианты.

Наемный работник или гражданин, который уже не пребывает в трудовых отношениях с работодателем, может обратиться к работодателю с заявлением о выплате заработной платы, учитывая компенсацию потери ее части в связи с нарушением сроков выплаты. В случае если на предприятии создана Комиссия по трудовым спорам, необходимо обратиться в этот первичный орган по рассмотрению трудовых споров.

Согласно ст. 45 КзоТ, профсоюз может встать на защиту права на вознаграждение. По требованию выборного органа первичной профсоюзной организации (профсоюзного представителя) собственник или уполномоченный им орган обязан расторгнуть трудовой договор с руководителем предприятия, нарушающим законодательство о труде, о коллективных договорах и соглашениях.

Сама подача заявления должна осуществляться надлежащим образом и пройти процедуру регистрации. Если работодатель не реагирует на заявление, то стороны трудовых отношений должны знать, что существует ответственность финансовая (ст. 265 КЗоТ), административная (ст. 41 Кодекс Украины об административных правонарушениях) и уголовная (ст. 175 Уголовный кодекс), которые применимы к работодателю.

Нарушения конституционного права на своевременное получение вознаграждения мониторит Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. А по вопросам социальной помощи и социальной защиты, куда можно отнести компенсационные выплаты, следует обратиться на специальную «горячую линию» правительства 15−45.

Параллельно можно подать жалобу на работодателя в Гоструда — органы государственной службы по вопросам труда, в органы местного самоуправления, в фискальные органы и органы Национальной полиции.

Судебный способ используется, если работник требует взыскания начисленной, но не выплаченной заработной платы в порядке приказного производства или искового производства (если существует спор о размере задолженности по выплате зарплаты или права на ее получение). Как уже подчеркивалось выше, срок обращения в суд в случае нарушения законодательства об оплате труда не ограничивается, Следует отметить, что истец не платит судебный сбор за подачу иска о взыскании заработной платы.

«Отказ от выплаты компенсации может быть обжалован гражданином в судебном порядке»

— Компенсация будет проводиться с учетом уровня инфляции. Как этот показатель рассчитывается? Приведите, пожалуйста, пример.

— Правовые положения относительно компенсаций регулируются Законом Украины «Об индексации денежных доходов населения» 1991 года, Постановлением КМУ «Об утверждении Порядка проведения индексации денежных доходов населения» № 1078 от 17 июля 2003 года, Инструкцией по статистике заработной платы, утвержденной приказом Государственного комитета статистики Украины № 5 от 13 января 2004 года и другими нормативно-правовыми актами.

Действующее законодательство предусматривает, что наемным работникам, а также гражданам за задержку более чем на месяц потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты, положена выплата компенсации в гривнях на территории Украины. Компенсации подлежат все зарплатные выплаты (вместе с суммой индексации), начисленные и не выплаченные работнику.

Сумму компенсации (К) принято рассчитывать по формуле:

К = С х К: 100,

где С — сумма выплачиваемого зарплатного долга за соответствующий месяц;

К — коэффициент компенсации.

Почему фигурирует один месяц? Потому что с 1 января 2016 года компенсацию начисляют, когда величина индекса потребительских цен превысила порог индексации, который устанавливается в размере 103% на уровень инфляции.



Непосредственно информацию об индексе потребительских цен за прошедший месяц публикуют в период с 7-го по 10-е число следующего месяца на официальном сайте Госстата — ukrstat.gov.ua и в газете «Урядовий кур’єр».

— Какой орган государственной власти будет контролировать выполнение закона? Что делать гражданину, если компенсация за задержку выплат не проводится?

— Принципы систематизации и проведения проверок различными контролирующими органами были определены Законом Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности», который вступил в силу 1 января 2008 года.

Компенсации относительно потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты охватывают весь спектр социально-трудовых отношений. Компенсации разнообразны по своей сути. В связи с этим мониторингом будут заниматься профильные органы исполнительной власти: Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, Министерство социальной политики и другие.

Если гражданину не будет своевременно начислена компенсация за задержку выплат, нужно руководствоваться ст. 7 Закона Украины «О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты». А именно, отказ собственника или уполномоченного им органа от выплаты компенсации может быть обжалован работником в судебном порядке, — подытожила Светлана Кожушко.

Кстати, недавно Верховная Рада Украины приняла изменения в законодательство о труде, регулирующие дистанционную и надомную работу. В частности, депутаты решили разделить понятия дистанционной работы и работы на дому, которые теперь будут иметь разное законодательное определение. Да и трудовые обязанности и организация труда при дистанционной и надомной работе будут отличаться.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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