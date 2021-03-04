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Деньги

Газ по 6,99 гривен: Фурса озвучил негативные последствия и риски для рынка

16:10 4 марта 2021
газовая конфорка и деньги
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Финансовый эксперт, инвестиционный банкир Сергей Фурса прокомментировал идею Кабмина вернуть фиксированную цену для населения и теплокоммунэнерго. По его словам, она не является рыночной, и сам эксперт к такому решению относится отрицательно:

«Это вряд ли понравится МВФ, потому что это нерыночное решение и плюс оно содержит очень много коррупционных рисков. Предполагается, что государственная компания должна продавать газ по фиксированной цене, например, тем самым облгазам. И если раньше государство зарабатывало, то сейчас будут зарабатывать олигархи. Это, собственно, не очень уместно. Присутствует определенное манипулирование, ведь говорят, что „Укргаздобыча“ имеет монополию и поэтому нужно забрасывать в рынок все. Но это глупо, потому что „Укргаздобыча“ не имеет монополии на продажу. Монополия — это когда вы можете купить определенный товар или определенную услугу только у монополиста. В Украине свободно импортируется любой объем газа, никакой монополии нет. Поэтому считаю это очень плохим, антирыночным решением», — утверждает специалист.

Напомним, что к концу недели Министерство экономики должно представить проект решения по «программе высвобождения газа», при которой «Укргаздобыча» будет продавать на рынке 100% своего газа по условиям не хуже, чем «Нафтогазу».

Ранее и. о. министра энергетики Юрий Витренко называл это условием для низких цен на газ до конца года. В частности, он пояснял, что основные объемы газа добываются «дочкой» «Нафтогаза» — «Укргаздобычей». В то же время скважины, которыми пользуется компания, переданы ей государством бесплатно, а полученный газ «Укргаздобыча» не продает на рынке, а передает «Нафтогазу».

Сегодня цена на газ в Украине варьируется в пределах 8 гривен за кубометр. Но после фиксированных правительством 6,99 грн в апреле может произойти резкое повышение. Об этом рассказал порталу «Комментарии» директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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