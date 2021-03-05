За что украинцы должны платить дополнительный налог: разъяснение юриста

Нынешняя весна не столь радостная для людей из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Кроме того, весна — это весьма непростой финансовый период. Причем не только в жизни компаний и предпринимателей, но и некоторых простых граждан. Ведь именно весной платят налоги за прошлый год, о чем в очередной раз напоминает Государственная фискальная служба Украины. Налоги должны уплатить и те граждане, которые получили дополнительные доходы. В частности, налогом облагается доход от независимой профессиональной деятельности, например, фрилансеров, доход от аренды недвижимости, прибыль от ценных бумаг и даже подарки. О том, что такое дополнительный доход и какие существуют особенности его налогообложения, «ФАКТАМ» рассказала юрист ЮФ «Ильяшев и Партнеры» Нина Бец.

— С каких дополнительных доходов необходимо самостоятельно платить налоги?

— Законодательство Украины не устанавливает четкого определения понятия «дополнительный доход», а также не вводит конкретных правил для уплаты налога от дополнительного дохода. Однако, согласно Налоговому кодексу, в случае получения физическим лицом в течение года доходов не от налоговых агентов этот человек обязан подать до 1 мая следующего года налоговую декларацию и до 1 августа уплатить налог с такого дохода в размере 18% + военного сбор 1,5%.

— А кто не является налоговым агентом?

— Не налоговыми агентами считаются физические лица, а также иностранные граждане. Итак, если человек получил так называемый дополнительный доход от сдачи в аренду имущества физическим лицам, предоставил какие-либо другие услуги или продал товары физлицам, получил доход из источника, находящегося за пределами Украины, то он обязан задекларировать такой доход и уплатить налог.

— Есть ли какие-либо льготы по уплате налога на дополнительный доход?

— Стоит обратить внимание, что есть перечень доходов, освобождаемых от налогообложения, или тех, которые облагаются по пониженной ставке. Например, доход от продажи одного легкового автомобиля в течение года освобождается от налогообложения, но каждая последующая продажа облагается по ставке 5% + 1,5% военный сбор. Доход от продажи легкового автомобиля определяется исходя из цены, указанной в договоре купли-продажи, но не ниже среднерыночной стоимости соответствующего транспортного средства.

Также освобождается от налогообложения продажа в течение года одного объекта недвижимости, находящегося в собственности лица не менее трех лет. Каждая последующая продажа недвижимости облагается по ставке 5% + 1,5% военный сбор. Доход от продажи объекта недвижимости определяется исходя из оценочной стоимости такого объекта.

В случае получения дивидендов от иностранной компании, человек будет иметь возможность уплатить налог по пониженной ставке в размере 9% + 1,5% военный сбор.

— Как подавать декларацию о доходах?

— Декларация об имущественном состоянии и доходах подается по месту регистрации физического лица. Она не требует подготовки дополнительных документов, подтверждающих сумму доходов. Однако, если при проведении проверки декларации у должностного лица возникнут какие-либо вопросы относительно суммы дохода или источника происхождения, то подтверждающие документы у декларанта могут потребовать.

— Как фискальные органы могут узнать о получении человеком дополнительного дохода?

— Контролирующие органы могут проверить факт получения лицом дополнительного дохода в соответствующих государственных реестрах, в которых отражается информация о продаже движимого и недвижимого имущества. Получить сведения от банков по запросу налоговых органов пока нет возможности, поэтому для раскрытия банковской тайны им необходимо обращаться в суд за получением соответствующего решения.

— Какие санкции предусмотрены в отношении граждан, не заплативших налог на дополнительный доход?

— За непредставление декларации предусмотрен штраф в размере 170 грн, а также отдельно штраф в размере 25% доначисленного самостоятельно контролирующим органом налогового обязательства, подлежащего уплате.

Также за уклонение от уплаты налогов в значительных размерах предусмотрена уголовная ответственность, которая может применяться в виде штрафа или лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. А за сокрытие доходов в особо крупных размерах предусмотрена даже конфискация имущества гражданина, — подытожила Нина Бец.

Кстати, многие люди не знают, что при продаже недвижимости существует множество дополнительных льгот по налогообложению. Например, граждане, которые приобретают жилье и находятся в очереди на получение жилья или покупают его впервые, освобождаются от уплаты сбора в Пенсионный фонд.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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