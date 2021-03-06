Перерасчет и накопительная система: в Кабмине рассказали об изменениях для украинских пенсионеров

В Украине решили вернуться к практике, когда ежегодная индексация пенсий проводится в одну и ту же дату. В Раду уже подан законопроект о том, чтобы размер выплат автоматически пересчитывался каждый год 1 марта. Как известно, в 2020 году с индексацией затянули до мая, в текущем году было решено не повторять ошибок.

«Мы сделали законопроект, которым предлагается закрепить 1 марта как дату ежегодной индексации пенсии. Закон уже в Верховной Раде. Его рассматривает профильный комитет. Я думаю, что его поддержат», — рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью ICTV.

Министр настаивает, что Украина не откажется от введения накопительных пенсий в дополнение к существующей солидарной системе. Предполагается, что заинтересовав людей накопительными пенсиями, в экономику можно будет привлечь 40 млрд грн. «Мы подали свои предложения. Если их учтут, тогда солидарный уровень сбалансируется с накопительным, и это является определенной гарантией для людей, что их пенсия будет выше», — подчеркнула министр.

Напомним, в 2019 году автоматическая индексация пенсий была проведена в начале марта и коснулась 10 млн. пенсионеров. В 2020 году правительство проиндексировало пенсии только в мае. В 2021 году пересчет пенсий с 1 марта коснулся 8 млн украинцев. Минимальное повышение составило 100 грн, а в среднем — 308 грн.

Фото Marina Lazebna/Facebook

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