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Обязательно ли увольнять работника, достигшего пенсионного возраста? В Кабмине прояснили ситуацию

10:40 7 марта 2021
Пенсионное удостоверение

В последние месяцы многие украинцы сталкиваются с тем, что по достижению пенсионного возраста им «недвусмысленно намекают» о необходимости ухода на пенсию — такие требования якобы содержатся в законодательстве. В связи с этим Государственная служба Украины по вопросам труда (Гоструда) выступила с пояснениями относительно подобных ситуаций.

В частности, отмечается, что в Украине действует принцип равенства трудовых прав граждан независимо от любых обстоятельств (достижение пенсионного возраста, получения пенсии), а в Кодексе законов о труде не предусмотрены особенности для увольнения работников, достигших пенсионного возраста.

Так, в случае, если достигнув пенсионного возраста, работник решил уволиться, владелец или уполномоченный им орган обязан уже в день увольнения выдать ему надлежащим образом оформленную трудовую книжку и провести с ним расчет в день увольнения. Если работник в день увольнения не работал, то указанные суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. О начисленных суммах, причитающихся работнику при увольнении, собственник или уполномоченный им орган должен письменно уведомить работника перед выплатой указанных сумм.

Если же достигший пенсионного возраста сотрудник желает работать и дальше, работодатель может его уволить по собственной инициативе только в случаях, предусмотренных ст. 40 и 41 КЗоТ Украины, а увольнение по любым другим основаниям не допускается.

«Ни одно из этих оснований не содержит особенностей об увольнении работников, достигших пенсионного возраста. Указанные лица имеют право работать и имеют право на пенсию, которая оформляется Пенсионным фондом Украины», — сообщили в Гоструда.

Напомним, ранее в Минэкономики разъяснили, как сотруднику самостоятельно проверить уплату работодателем страховых взносов, чтобы не остаться без пенсионных выплат.

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