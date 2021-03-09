Судебные исполнители смогут получать закрытую ранее информацию о банковских счетах и сбережениях граждан

Долгие годы считалось, что фундаментом любой банковской системы является доверие вкладчиков, основанное на незыблемости банковской тайны. Однако времена меняются, и информация о ваших счетах и суммах, которыми вы обладаете, становится доступна все большему кругу лиц. Национальный банк Украины внес изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденные постановлением Правления НБУ от 14 июля 2006 года № 267. Таким образом Нацбанк разрешил банкам открывать судебным исполнителям данные о суммах на счетах должников.

Как заявил заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко, информация, которую будут предоставлять банки по требованию исполнителей о наличии, состоянии счетов должника, отныне обязательно должна содержать номера счетов, открытых должником в банке, а также суммы, имеющиеся на таких счетах. По его мнению, эти изменения не только значительно облегчат и ускорят работу исполнителей, но и станут основанием для внедрения автоматизации такого процесса. Более того, Минюст разрабатывает изменения в соответствующие нормативно-правовые акты, принятие которых в ближайшее время позволит автоматизировать процесс получения исполнителями номеров счетов граждан-должников и сумм средств, имеющихся на таких счетах.

Так кто же теперь получил доступ к информации о счетах граждан?

«Согласно ч. 6 ст. 62 Закона Украины „О банках и банковской деятельности“, банки обязаны раскрывать информацию о физических и юридических лицах, содержащую банковскую тайну, по письменным требованиям как органов государственной исполнительной службы, так и частных исполнителей, — рассказала „ФАКТАМ“ старший юрист ЮФ „Кушнир, Якимяк и Партнеры“ Виктория Гетьман. — Соответственно, новое постановление Правления НБУ от 12 февраля 2021 № 18, которым был уточнен порядок предоставления банками сведений о наличии и состоянии счетов должника, распространяется одинаково на государственных и частных исполнителей».

Возникает вопрос: а нужно исполнителю ли для раскрытия банковской информации отдельное решение суда?

«Органы государственной исполнительной службы и частные исполнители являются самостоятельными субъектами, указанными в перечне органов, по запросу которых финучреждения обязаны раскрывать банковскую тайну, — отметила Виктория Гетьман. - Соответственно, для получения банковской информации в отношении должника ни исполнителям, ни банку не нужно получать решение суда. Для этого достаточно оформленного требования исполнителя».

Так какие же действия или санкции в отношении граждан исполнители смогут применить на основе информации, полученной в банках?

«Принудительное взыскание задолженности осуществляется в порядке искового производства и исполнительного производства, — сообщил «ФАКТАМ» адвокат компании Gracers Law Firm Денис Соловей. — На основании ст. 25 Закона Украины «Об исполнительном производстве» исполнитель обязан принять к исполнению исполнительный документ и открыть производство, если не истек срок предъявления такого документа к исполнению, он отвечает требованиям, предусмотренным законодательством, и предъявлен к исполнению в соответствующий орган. В течение трех рабочих дней со дня поступления к нему исполнительного документа он выносит постановление об открытии исполнительного производства, копии которого направляются не позднее следующего рабочего дня взыскателю и должнику.

По заявлению взыскателя государственный исполнитель одновременно с вынесением постановления об открытии исполнительного производства может наложить арест на имущество и денежные средства должника, о чем выносится соответствующее постановление. Это самый распространенный и действенный способ обеспечения иска — наложение ареста на имущество должника, который выражается в виде временного лишения должника права распоряжаться своим имуществом", — отметил юрист.

У многих людей возникает вопрос, сможет ли гражданин в новых юридических условиях опротестовать или признать незаконным раскрытие банковской тайны относительно его счетов?

«На сегодня правовой режим банковской тайны определяется Гражданским кодексом Украины, а также Законом Украины «О банках и банковской деятельности», который является основным нормативно-правовым актом, определяющим правовой режим банковской тайны в нашей стране, — рассказал Денис Соловей. — Этим законом очерчен объем понятия банковской тайны, установлен механизм ее сохранения и порядок ее раскрытия.

Вместе с тем режим банковской тайны не имеет абсолютного характера, поскольку им предусматриваются правомерные правовые действия относительно раскрытия такого вида информации. Но, проанализировав действующее законодательство, можно сказать, что банковская тайна относится к такому виду информации с ограниченным доступом. Согласно статье 1076 Гражданского кодекса, банк гарантирует тайну банковского счета, операций по счету и сведений о клиенте. Сведения об операциях и счетах могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям. Другим лицам, в том числе органам государственной власти, их должностным и служебным лицам, такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, установленных Законом «О банках и банковской деятельности».

Раскрытие банковской тайны может осуществляться в двух формах: административной и судебной. Административная — обеспечивается по требованию указанных в законе компетентных лиц непосредственно банком и без предварительного обращения в суд. Судебная — предоставляется банком, но только по требованию суда или по решению суда. В свою очередь, по требованию суда банковская тайна раскрывается в двух случаях: судьей единолично с соблюдением режима секретности; судом при рассмотрении дела в хозяйственном, административном, уголовном и гражданском судопроизводстве. Происходит это, как правило, при решении судом вопросов об обеспечении доказательств, истребовании доказательств, о чем судом постановляются процессуальные определения.

Владелец счета может оспорить раскрытие банковской тайны только в случае, если это было сделано с нарушениями ст. 62 Закона «О банках и банковской деятельности». Также банку запрещается предоставлять информацию о клиентах другого банка, даже если они указаны в документах, договорах и операциях клиента, если иное не указано в разрешении клиента или решении суда, а также, когда информация предоставляется в соответствии с требованиями пунктов 3, 31 и 32 части первой статьи 62 Закона «О банках и банковской деятельности», — подытожил Денис Соловей.

Более подробно об изменении порядка раскрытия банковской тайны и получения информации о банковских счетах граждан «ФАКТЫ» расскажут в следующей статье.

Стоит напомнить, что недавно в первом чтении был принят законопроект, устанавливающий механизмы защиты прав потребителей-должников и ограничивающий доступ к рынку потенциально недобросовестных коллекторов. В частности, коллекторам запретят: вводить в заблуждение должника относительно характера и размера задолженности; общаться с должником с 22:00 до 08:00 вопреки его воле или более двух раз в сутки; скрывать свой номер и использовать функцию автодозвона более 1 часа в сутки; общаться с родственниками должника вопреки их воле; звонить или приходить на работу к должнику.

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